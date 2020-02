Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A Kínából indult új koronavírus több ezer embert fertőzött meg, halálos áldozatokból pedig közel ötszáz van. Bár a kórokozó nem tűnik erősebbnek, mint az évekkel korábbi ugyanilyen betegség, nagyon nem mindegy, hogy hogyan beszélünk róla a közösségi médiában.","shortLead":"A Kínából indult új koronavírus több ezer embert fertőzött meg, halálos áldozatokból pedig közel ötszáz van. Bár...","id":"20200206_koronavirus_betegseg_korokozo_fertozes_virus_alhir_twitter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1017597-f3ef-4f40-b4ab-550ec61fec94","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_koronavirus_betegseg_korokozo_fertozes_virus_alhir_twitter","timestamp":"2020. február. 06. 16:35","title":"Koronavírus: mi magunk okozzuk a pánikot, pedig jobban tennénk, ha lenyugodnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Oroszország piaci áron szállítja a kőolajat Fehéroroszországnak, és nem engedheti meg magának, hogy kedvezményt adjon belőle - jelentette ki Dmitrij Kozak, az orosz államfői hivatal helyettes vezetője újságíróknak Vlagyimir Putyin orosz és Alekszandr Lukasenko Szocsiban tartott pénteki tárgyalását követően. Korábban Minszk komoly kedvezménnyel kapott energiahordozókat Oroszoszágtól, ám lassan haladnak a két ország teljes uniójáról folyó tárgyalások.","shortLead":"Oroszország piaci áron szállítja a kőolajat Fehéroroszországnak, és nem engedheti meg magának, hogy kedvezményt adjon...","id":"20200208_Ha_nincs_allamszovetseg_akkor_olcsobb_olaj_sincs_Feheroroszorszagnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"355344d8-c719-487e-8da5-15c3d93f3df1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200208_Ha_nincs_allamszovetseg_akkor_olcsobb_olaj_sincs_Feheroroszorszagnak","timestamp":"2020. február. 08. 09:26","title":"Ha nincs államszövetség, akkor olcsóbb olaj sincs Fehéroroszországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf7987f8-eade-4dd7-9015-6f0fcae27c96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik legnagyobb kiállító, az Ericsson sem vesz részt a február végi barcelonai mobilos seregszemlén, az MWC-n. A döntés a koronavírushoz kapcsolódik.","shortLead":"Az egyik legnagyobb kiállító, az Ericsson sem vesz részt a február végi barcelonai mobilos seregszemlén, az MWC-n...","id":"20200207_koronavirus_mwc_2020_barcelona_ericsson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf7987f8-eade-4dd7-9015-6f0fcae27c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e743b87e-7f2a-43d6-a122-9224f4a184c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_koronavirus_mwc_2020_barcelona_ericsson","timestamp":"2020. február. 07. 12:23","title":"A koronavírus miatt az Ericsson sem megy az MWC-re, féltik a dolgozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f37c577e-d060-4b05-99bf-86fe430dec34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Feltehetőleg az új koronavírus által okozott betegség miatt meghalt egy amerikai és egy japán beteg egy vuhani kórházban - közölte szombaton a pekingi amerikai nagykövetség, valamint a japán külügyminisztérium.","shortLead":"Feltehetőleg az új koronavírus által okozott betegség miatt meghalt egy amerikai és egy japán beteg egy vuhani...","id":"20200208_Meghaltak_az_elso_koronavirussal_fertozott_kulfoldiek_Vuhanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f37c577e-d060-4b05-99bf-86fe430dec34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0089c426-6a21-4214-b2a0-d0907876e036","keywords":null,"link":"/vilag/20200208_Meghaltak_az_elso_koronavirussal_fertozott_kulfoldiek_Vuhanban","timestamp":"2020. február. 08. 11:12","title":"Koronavírussal fertőzött külföldiek haltak meg Vuhanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A közlekedőket a 3-as főútra terelik a rendőrök.","shortLead":"A közlekedőket a 3-as főútra terelik a rendőrök.","id":"20200207_kal_m3_autopalya_baleset_utlezaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7d82be-450d-432d-9e0f-aa50140566a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200207_kal_m3_autopalya_baleset_utlezaras","timestamp":"2020. február. 07. 04:50","title":"Több autó is ütközött az M3-ason, Kálnál lezárták az utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf60ad2-ded9-442c-a33c-6fe2ee05614d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Umatilla folyó maga alá temette Pendletont. Az Egyesült Államok keleti részén eközben szélvihar pusztított. ","shortLead":"Az Umatilla folyó maga alá temette Pendletont. Az Egyesült Államok keleti részén eközben szélvihar pusztított. ","id":"20200207_Autopalyat_hidat_es_egy_kisvarost_is_elsodort_az_arviz_Oregonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecf60ad2-ded9-442c-a33c-6fe2ee05614d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4daabd2-246b-4d7b-a9e8-6e5695e0dc96","keywords":null,"link":"/vilag/20200207_Autopalyat_hidat_es_egy_kisvarost_is_elsodort_az_arviz_Oregonban","timestamp":"2020. február. 07. 22:01","title":"Autópályát, hidat és egy kisvárost is elsodort az árvíz Oregonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346354de-b095-424f-be23-dede54d77ed3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új eljárás indul az Index újságírója ellen, csak mert megírta a közmédiában panaszkodó \"svéd nőről\", hogy milyen priusza van.","shortLead":"Új eljárás indul az Index újságírója ellen, csak mert megírta a közmédiában panaszkodó \"svéd nőről\", hogy milyen...","id":"20200206_Uj_eljaras_indulhat_az_Index_ujsagiroja_ellen_a_kozmediaban_panaszkodo_sved_no_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=346354de-b095-424f-be23-dede54d77ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37ac216-532c-42a5-a0cc-46cf0f111f83","keywords":null,"link":"/itthon/20200206_Uj_eljaras_indulhat_az_Index_ujsagiroja_ellen_a_kozmediaban_panaszkodo_sved_no_ugyeben","timestamp":"2020. február. 06. 16:48","title":"Az ügyészség csak azért is meg akarja büntetni az Index újságíróját ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Röszke felé vezető oldalon, Kiskunfélegyháza térségében akadályozza a forgalmat a baleset.\r

","shortLead":"A Röszke felé vezető oldalon, Kiskunfélegyháza térségében akadályozza a forgalmat a baleset.\r

","id":"20200207_Kamionok_karamboloztak_az_M5oson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d467fecc-c7f7-451d-8bec-9889cb69e682","keywords":null,"link":"/cegauto/20200207_Kamionok_karamboloztak_az_M5oson","timestamp":"2020. február. 07. 20:40","title":"Kamionok karamboloztak az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]