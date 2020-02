Ferihegyről induló járatokat is töröltek a vihar miatt

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f13980eb-57e2-44bf-9df1-2a3762c69915","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sinn Féin volt a választások nagy nyertese, de a Fine Gael és a Fianna Fáil jut a legtöbb parlamenti mandátumhoz.","shortLead":"Sinn Féin volt a választások nagy nyertese, de a Fine Gael és a Fianna Fáil jut a legtöbb parlamenti mandátumhoz.","id":"20200209_A_baloldali_attores_ellenere_a_jobbkozep_alakithat_kormanyt_Irorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f13980eb-57e2-44bf-9df1-2a3762c69915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2f0eef-cc58-4ffd-aafa-19a683af2d12","keywords":null,"link":"/vilag/20200209_A_baloldali_attores_ellenere_a_jobbkozep_alakithat_kormanyt_Irorszagban","timestamp":"2020. február. 09. 10:10","title":"A baloldali áttörés ellenére a jobbközép alakíthat kormányt Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53f01551-8a30-4466-a542-1e8183418d14","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 92. Oscar-gála szünetében levetített reklámok közt egy samsungos is szerepelt, a gyártó új kagylótelefonját promózták benne.","shortLead":"A 92. Oscar-gála szünetében levetített reklámok közt egy samsungos is szerepelt, a gyártó új kagylótelefonját promózták...","id":"20200210_92_oscar_dijatado_tevereklam_samsung_galaxy_z_flip","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53f01551-8a30-4466-a542-1e8183418d14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e7b4b2-1bb3-4f45-bc5f-4e5269912b39","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_92_oscar_dijatado_tevereklam_samsung_galaxy_z_flip","timestamp":"2020. február. 10. 10:03","title":"Nézte az Oscar-díjátadót? Akkor láthatta a Samsung vadonatúj telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nappal alatt közel százzal többen vesztették életüket","shortLead":"Egy nappal alatt közel százzal többen vesztették életüket","id":"20200210_Koronavirus_Mar_a_kilencszazat_is_meghaladja_a_halottak_szama_Kinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75dfafee-5c1d-48e6-896a-d1c1aae62a73","keywords":null,"link":"/vilag/20200210_Koronavirus_Mar_a_kilencszazat_is_meghaladja_a_halottak_szama_Kinaban","timestamp":"2020. február. 10. 05:42","title":"Koronavírus: Már a kilencszázat is meghaladja a halottak száma Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75787801-fb43-4873-84b5-db413da23360","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jövő héten kezdődik egyszerre két felülvizsgálattal a magyar államadós-osztályzatok idei hitelminősítői vizsgálatsorozata. A három piacvezető nemzetközi hitelminősítő a tavalyi gyakorlathoz hasonlóan 2020-ban is összesen hatszor - egyenként két-két alkalommal - veszi napirendre a magyar szuverén besorolásokat.","shortLead":"A jövő héten kezdődik egyszerre két felülvizsgálattal a magyar államadós-osztályzatok idei hitelminősítői...","id":"20200209_Javulnake_iden_is_a_magyar_allamadososztalyzatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75787801-fb43-4873-84b5-db413da23360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609ae391-1ce5-4489-b39c-0ffb65f7888a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200209_Javulnake_iden_is_a_magyar_allamadososztalyzatok","timestamp":"2020. február. 09. 17:45","title":"Javulnak-e idén is a magyar államadós-osztályzatok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tájékoztatta a felhasználókat az Apple, hogy az évek során szándékosan lassítja az iPhone-okat, ezért most fizetnie kell.","shortLead":"Nem tájékoztatta a felhasználókat az Apple, hogy az évek során szándékosan lassítja az iPhone-okat, ezért most fizetnie...","id":"20200209_Tobb_mint_27_millio_dollaros_buntetest_kapott_az_Apple","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95cfd229-d937-4b29-b139-3e39e552d656","keywords":null,"link":"/tudomany/20200209_Tobb_mint_27_millio_dollaros_buntetest_kapott_az_Apple","timestamp":"2020. február. 09. 12:37","title":"25 millió eurós büntetést kapott az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3387ba4a-f821-459e-bd6b-701656978ee3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tó vizét a szél áttolta a keleti medencébe, és elárasztotta a part menti területeket.","shortLead":"A tó vizét a szél áttolta a keleti medencébe, és elárasztotta a part menti területeket.","id":"20200210_Kibillent_a_Balaton_a_medrebol_a_szelvihartol__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3387ba4a-f821-459e-bd6b-701656978ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1823d181-ea77-45aa-8d29-418f6c847765","keywords":null,"link":"/elet/20200210_Kibillent_a_Balaton_a_medrebol_a_szelvihartol__video","timestamp":"2020. február. 10. 14:32","title":"Kibillent a Balaton a medréből a szélvihartól – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33235eb8-8c05-48b8-92de-088bc19bb921","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A koronavírus mellett csendben ismét járványt okozó influenza elleni univerzális vakcina kifejlesztéséhez a gyermekek immunrendszerének kutatása adhatja a kulcsot.","shortLead":"A koronavírus mellett csendben ismét járványt okozó influenza elleni univerzális vakcina kifejlesztéséhez a gyermekek...","id":"202006__bevesodo_influenza__uj_vakcinaremenyek__elso_randevu__gyerekcipoben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33235eb8-8c05-48b8-92de-088bc19bb921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b50ad01-f2b1-4b1f-aac3-9471ebfb97fe","keywords":null,"link":"/360/202006__bevesodo_influenza__uj_vakcinaremenyek__elso_randevu__gyerekcipoben","timestamp":"2020. február. 09. 08:15","title":"Talán megvan a kulcs a koronavírusnál is pusztítóbb influenza elleni univerzális oltáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy nagymamakorú asszony a fiával együtt kereskedett a droggal.","shortLead":"Egy nagymamakorú asszony a fiával együtt kereskedett a droggal.","id":"20200210_Herbalterjesztessel_vadolnak_egy_87_eves_not_Szombathelyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007c38b7-4339-4dea-a45b-c042eb26df8e","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Herbalterjesztessel_vadolnak_egy_87_eves_not_Szombathelyen","timestamp":"2020. február. 10. 10:14","title":"Herbál-terjesztéssel vádolnak egy 78 éves nőt Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]