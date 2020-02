Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség emberölés bűntette miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen.","shortLead":"A rendőrség emberölés bűntette miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen.","id":"20200208_Megoltek_egy_kulfoldi_ferfit_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f4cde9-f860-430e-b631-50e44e5573a0","keywords":null,"link":"/itthon/20200208_Megoltek_egy_kulfoldi_ferfit_Budapesten","timestamp":"2020. február. 08. 13:12","title":"Megöltek egy külföldi férfit Budapest belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31719265-0fd8-41b7-b28d-5777a3dd81fd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csapongva kalandozó kísérőszövegekkel ezek a szerkentyűk is érdekesek és életközeliek.","shortLead":"Csapongva kalandozó kísérőszövegekkel ezek a szerkentyűk is érdekesek és életközeliek.","id":"202006_konyv__latogatoszuro_kopogtatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31719265-0fd8-41b7-b28d-5777a3dd81fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2e6036-91f1-49fc-81d7-17171cfe8018","keywords":null,"link":"/360/202006_konyv__latogatoszuro_kopogtatok","timestamp":"2020. február. 08. 09:00","title":"Minden, amit tudni akarsz a kopogtatókról, de nem merted megkérdezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c872f0d4-8ee6-4f50-9796-20ebaa10d4f9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Holnaptól látható a Bohém hangulat című tárlat Debrecenben.","shortLead":"Holnaptól látható a Bohém hangulat című tárlat Debrecenben.","id":"20200208_Hofi_emlekere_nyilik_karikaturakiallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c872f0d4-8ee6-4f50-9796-20ebaa10d4f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5e62964-3c80-4882-bb0d-158b28614f2c","keywords":null,"link":"/kultura/20200208_Hofi_emlekere_nyilik_karikaturakiallitas","timestamp":"2020. február. 08. 15:12","title":"Hofi emlékére nyílik karikatúra-kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1340703-02df-4510-b9a7-c9dcb428d7cb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Zafar elsőként Szulejmáni képét fogja sugározni.","shortLead":"A Zafar elsőként Szulejmáni képét fogja sugározni.","id":"20200209_Iran_ujabb_muholdat_bocsat_fel_a_vilagurbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1340703-02df-4510-b9a7-c9dcb428d7cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d7a66f-c0cc-4201-8acf-314d3ee58893","keywords":null,"link":"/tudomany/20200209_Iran_ujabb_muholdat_bocsat_fel_a_vilagurbe","timestamp":"2020. február. 09. 10:29","title":"Irán újabb műholdat bocsát fel a világűrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df752559-5e98-4ead-9959-2e6c4e152f2c","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Néhány évtizede még a magyarok (is) diktálták a játékfejlesztés iramát, de aztán megtorpantunk, a gazdasági válság pedig tovább nehezítette egyébként sem rózsás helyzetünket. Az élvonalba visszakerülni viszont így sem lehetetlen. A kilencedik budapesti Global Game Jamen erről is faggattuk a szervezőket.","shortLead":"Néhány évtizede még a magyarok (is) diktálták a játékfejlesztés iramát, de aztán megtorpantunk, a gazdasági válság...","id":"20200209_global_game_jam_2020_januar_februar_budapest_nemesys_games_elder_scrolls_online_zenimax_jatekfejlesztes_videojatek_programozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df752559-5e98-4ead-9959-2e6c4e152f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a611ac-96c0-4696-9aa1-ed7298d91fe5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200209_global_game_jam_2020_januar_februar_budapest_nemesys_games_elder_scrolls_online_zenimax_jatekfejlesztes_videojatek_programozas","timestamp":"2020. február. 09. 20:00","title":"Egyszer sikerült, de lesznek-e újra világelsők a magyar játékfejlesztők?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az államtitkár nem fordult hivatalosan a Netflixhez. ","shortLead":"Az államtitkár nem fordult hivatalosan a Netflixhez. ","id":"20200208_Retvari_annyira_azert_nem_akarta_eltuntetni_a_meleg_Krisztusrol_szolo_filmet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7afcb29-5ca0-4c38-95b7-7c1dda9e20d5","keywords":null,"link":"/kultura/20200208_Retvari_annyira_azert_nem_akarta_eltuntetni_a_meleg_Krisztusrol_szolo_filmet","timestamp":"2020. február. 08. 15:32","title":"Rétvári annyira azért nem akarta eltüntetni a meleg Krisztusról szóló filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09b6a546-7810-4f96-a52f-e479a4f71f95","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Az első világháború utáni és a hitlerizmus előtti rövid időt kihasználva a maihoz hasonlóan pezsgett a német főváros, és a centenáriumi években ezt gőzerővel igyekszik meglovagolni a filmipar is, a HBO például az utóbbi évek legnagyobb tévés vállalkozásával.","shortLead":"Az első világháború utáni és a hitlerizmus előtti rövid időt kihasználva a maihoz hasonlóan pezsgett a német főváros...","id":"202006__babylon_berlin__nosztalgiahullam__a20as_evek_ketszer__hamis_aranykor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09b6a546-7810-4f96-a52f-e479a4f71f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa3b9cf1-1f14-4de5-acd1-76108a550328","keywords":null,"link":"/360/202006__babylon_berlin__nosztalgiahullam__a20as_evek_ketszer__hamis_aranykor","timestamp":"2020. február. 09. 12:00","title":"Elöntötte Berlint az 1920-as évek iránti nosztalgiahullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aae7e1-89aa-4c89-ab61-b3a0a9be5ec6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A listavezető Real Madrid 4-1-es győzelmet aratott az Osasuna otthonában a spanyol labdarúgó-bajnokság 23. fordulójának vasárnapi játéknapján.","shortLead":"A listavezető Real Madrid 4-1-es győzelmet aratott az Osasuna otthonában a spanyol labdarúgó-bajnokság 23. fordulójának...","id":"20200209_Siman_nyert_a_Real_Madrid_Ramos_merfoldkohoz_erkezett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3aae7e1-89aa-4c89-ab61-b3a0a9be5ec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd4eed6e-9078-4734-bba4-9ecf97799673","keywords":null,"link":"/sport/20200209_Siman_nyert_a_Real_Madrid_Ramos_merfoldkohoz_erkezett","timestamp":"2020. február. 09. 18:05","title":"Simán nyert a Real Madrid, Ramos mérföldkőhöz érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]