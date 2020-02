Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e1c2a92-5d6d-409c-a663-c441ed5d47b9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Két aranyat nyert szombaton az olimpiai bajnok magyar úszónő","shortLead":"Két aranyat nyert szombaton az olimpiai bajnok magyar úszónő","id":"20200208_Hosszusikerek_Nizzaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e1c2a92-5d6d-409c-a663-c441ed5d47b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db5072fd-ab39-4399-bb26-986923cee529","keywords":null,"link":"/sport/20200208_Hosszusikerek_Nizzaban","timestamp":"2020. február. 08. 21:02","title":"Hosszú-sikerek Nizzában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tájékoztatta a felhasználókat az Apple, hogy az évek során szándékosan lassítja az iPhone-okat, ezért most fizetnie kell.","shortLead":"Nem tájékoztatta a felhasználókat az Apple, hogy az évek során szándékosan lassítja az iPhone-okat, ezért most fizetnie...","id":"20200209_Tobb_mint_27_millio_dollaros_buntetest_kapott_az_Apple","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95cfd229-d937-4b29-b139-3e39e552d656","keywords":null,"link":"/tudomany/20200209_Tobb_mint_27_millio_dollaros_buntetest_kapott_az_Apple","timestamp":"2020. február. 09. 12:37","title":"25 millió eurós büntetést kapott az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Oroszország piaci áron szállítja a kőolajat Fehéroroszországnak, és nem engedheti meg magának, hogy kedvezményt adjon belőle - jelentette ki Dmitrij Kozak, az orosz államfői hivatal helyettes vezetője újságíróknak Vlagyimir Putyin orosz és Alekszandr Lukasenko Szocsiban tartott pénteki tárgyalását követően. Korábban Minszk komoly kedvezménnyel kapott energiahordozókat Oroszoszágtól, ám lassan haladnak a két ország teljes uniójáról folyó tárgyalások.","shortLead":"Oroszország piaci áron szállítja a kőolajat Fehéroroszországnak, és nem engedheti meg magának, hogy kedvezményt adjon...","id":"20200208_Ha_nincs_allamszovetseg_akkor_olcsobb_olaj_sincs_Feheroroszorszagnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"355344d8-c719-487e-8da5-15c3d93f3df1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200208_Ha_nincs_allamszovetseg_akkor_olcsobb_olaj_sincs_Feheroroszorszagnak","timestamp":"2020. február. 08. 09:26","title":"Ha nincs államszövetség, akkor olcsóbb olaj sincs Fehéroroszországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ed23c1-16fa-4969-92cd-1a8ca33ecdbd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hiába vezetett, kikapott a Juventus.","shortLead":"Hiába vezetett, kikapott a Juventus.","id":"20200209_Ronaldo_nagy_golt_lott_de_igy_is_kikapott_a_Juventus__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42ed23c1-16fa-4969-92cd-1a8ca33ecdbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1351bef-df0a-4edc-9a8e-42d62dea381f","keywords":null,"link":"/sport/20200209_Ronaldo_nagy_golt_lott_de_igy_is_kikapott_a_Juventus__video","timestamp":"2020. február. 09. 07:45","title":"Ronaldo nagy gólt lőtt, de így is kikapott a Juventus - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31719265-0fd8-41b7-b28d-5777a3dd81fd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csapongva kalandozó kísérőszövegekkel ezek a szerkentyűk is érdekesek és életközeliek.","shortLead":"Csapongva kalandozó kísérőszövegekkel ezek a szerkentyűk is érdekesek és életközeliek.","id":"202006_konyv__latogatoszuro_kopogtatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31719265-0fd8-41b7-b28d-5777a3dd81fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2e6036-91f1-49fc-81d7-17171cfe8018","keywords":null,"link":"/360/202006_konyv__latogatoszuro_kopogtatok","timestamp":"2020. február. 08. 09:00","title":"Minden, amit tudni akarsz a kopogtatókról, de nem merted megkérdezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a491e8a9-1c4d-4ac2-aa94-9abd5be30e98","c_author":"HVG","category":"360","description":"Befizetne 1800 eurós babaváró-tanfolyamra? Vannak, akik igen, ahelyett, hogy megkérdeznék családjukat vagy gyerekes barátnőiket.","shortLead":"Befizetne 1800 eurós babaváró-tanfolyamra? Vannak, akik igen, ahelyett, hogy megkérdeznék családjukat vagy gyerekes...","id":"202006_pocaktanacs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a491e8a9-1c4d-4ac2-aa94-9abd5be30e98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148c184c-0d8f-4d30-a09f-dde79455aaae","keywords":null,"link":"/360/202006_pocaktanacs","timestamp":"2020. február. 08. 08:30","title":"A pocakkísérés az új őrület, és sokaknak minden pénzt megér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc3895b4-e29a-4130-831e-78713fd9f8bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy éjszakai videófelvételen jól látszik, miként indul együtt vadászni egy prérifarkas és egy borz. A BBC által bemutatott videón látható együttműködés nem egyedi, ha mindkét félnek hasznos az kooperáció, akkor viszonylag gyakori az ilyen összefogás.","shortLead":"Egy éjszakai videófelvételen jól látszik, miként indul együtt vadászni egy prérifarkas és egy borz. A BBC által...","id":"20200208_Igy_vadaszik_egyutt_a_prerifarkas_es_a_borz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc3895b4-e29a-4130-831e-78713fd9f8bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe12ac00-6980-4e41-a000-83ce1b04b03f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200208_Igy_vadaszik_egyutt_a_prerifarkas_es_a_borz","timestamp":"2020. február. 08. 15:03","title":"Így vadászik együtt a prérifarkas és a borz – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az államtitkár nem fordult hivatalosan a Netflixhez. ","shortLead":"Az államtitkár nem fordult hivatalosan a Netflixhez. ","id":"20200208_Retvari_annyira_azert_nem_akarta_eltuntetni_a_meleg_Krisztusrol_szolo_filmet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7afcb29-5ca0-4c38-95b7-7c1dda9e20d5","keywords":null,"link":"/kultura/20200208_Retvari_annyira_azert_nem_akarta_eltuntetni_a_meleg_Krisztusrol_szolo_filmet","timestamp":"2020. február. 08. 15:32","title":"Rétvári annyira azért nem akarta eltüntetni a meleg Krisztusról szóló filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]