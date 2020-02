Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Australian Open-győztes teniszezőnő nagy csatában kapott ki Oroszországban.","shortLead":"Az Australian Open-győztes teniszezőnő nagy csatában kapott ki Oroszországban.","id":"20200209_Fucsovics_fotablara_jutott_Babosnak_nem_sikerult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08aa898f-6dba-4e8e-8919-ff3372d45fb5","keywords":null,"link":"/sport/20200209_Fucsovics_fotablara_jutott_Babosnak_nem_sikerult","timestamp":"2020. február. 09. 13:01","title":"Fucsovics főtáblára jutott, Babosnak nem sikerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa7eb60-860e-4f46-8e8d-e4d94d7c18d2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kuvaiti házelnök hajított szemetesbe egy példányt.","shortLead":"A kuvaiti házelnök hajított szemetesbe egy példányt.","id":"20200208_Kukaban_landolt_Trump_beketerve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8aa7eb60-860e-4f46-8e8d-e4d94d7c18d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5fed3b-38af-4afd-88be-8cc52892e175","keywords":null,"link":"/vilag/20200208_Kukaban_landolt_Trump_beketerve","timestamp":"2020. február. 08. 19:50","title":"Kukában landolt Trump béketerve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megölt francia férfi a születésnapját akarta megünnepelni Budapesten.","shortLead":"A megölt francia férfi a születésnapját akarta megünnepelni Budapesten.","id":"20200209_Reszletek_derultek_ki_a_Budapest_belvarosaban_tortent_gyilkossagrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f24ef95-3a31-4ab1-8c4b-ae2b13c03073","keywords":null,"link":"/itthon/20200209_Reszletek_derultek_ki_a_Budapest_belvarosaban_tortent_gyilkossagrol","timestamp":"2020. február. 09. 10:57","title":"Nem ismerte áldozatát a belvárosi gyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af87957-79bc-45a6-b0ea-2d883b1ccf00","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aggódnak a magyarországi cégek is a koronavírus miatt; egyre több jel érkezik arról, hogy gond lehet a magyar gazdasággal; átírták a keleti nyitás fogalmát, hogy legalább az új definíció szerint sikeres legyen. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Aggódnak a magyarországi cégek is a koronavírus miatt; egyre több jel érkezik arról, hogy gond lehet a magyar...","id":"20200209_Es_akkor_koronavirus_keleti_nyitas_lanchid_feny_utca_novekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4af87957-79bc-45a6-b0ea-2d883b1ccf00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbbd0d31-4094-42f4-8a64-c846361681f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200209_Es_akkor_koronavirus_keleti_nyitas_lanchid_feny_utca_novekedes","timestamp":"2020. február. 09. 07:00","title":"És akkor lassan kezdhetünk búcsúzni a magyar gazdasági csodától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b44d5c-1639-46c8-a23c-a7d6eccf1700","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először pillanthatja meg a Nap sarkvidékeit a floridai Cape Canaveralból helyi idő szerint ma este induló napszonda, a Solar Orbiter. SolO egyúttal az eddigi legrészletesebben vizsgálja majd a napkitöréseket.","shortLead":"Először pillanthatja meg a Nap sarkvidékeit a floridai Cape Canaveralból helyi idő szerint ma este induló napszonda...","id":"20200209_Ma_este_indul_utjara_SolO_a_napszonda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0b44d5c-1639-46c8-a23c-a7d6eccf1700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de06d746-fa0e-4995-b38e-1c5683c017fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200209_Ma_este_indul_utjara_SolO_a_napszonda","timestamp":"2020. február. 09. 16:01","title":"Ma este indul útjára SolO, a napszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efe32e14-f123-4919-b717-531b107d9dd7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy katona húsz embert lelőtt és sokat megsebesített Thaiföldön. Vélhetően elbarikádozta magát egy bevásárlóközpontban, még mindig nem kapták el.","shortLead":"Egy katona húsz embert lelőtt és sokat megsebesített Thaiföldön. Vélhetően elbarikádozta magát egy bevásárlóközpontban...","id":"20200208_Meg_mindig_nem_fogtak_el_a_husz_embert_agyonlovo_thaifoldi_amokfutot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efe32e14-f123-4919-b717-531b107d9dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb6b206-41e3-4782-a4de-101b42358f5a","keywords":null,"link":"/vilag/20200208_Meg_mindig_nem_fogtak_el_a_husz_embert_agyonlovo_thaifoldi_amokfutot","timestamp":"2020. február. 08. 21:28","title":"Még mindig nem fogták el a húsz embert agyonlövő thaiföldi ámokfutót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748032c9-4aa8-4146-bfaa-b967e3c19269","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Tömegverekedés volt egy kazahsztáni faluban, Maszancsiban péntek éjjel, nyolcan életület vesztették. Több százan vettek részt a csetepatéban, amelynek a rendőrség és a nemzeti gárda vetett véget - közölte szombaton a belügyminisztérium. A rendbontásról videók is készültek.","shortLead":"Tömegverekedés volt egy kazahsztáni faluban, Maszancsiban péntek éjjel, nyolcan életület vesztették. Több százan vettek...","id":"20200208_Nemzetisegi_alapu_tomegverekedes_volt_Kazahsztanban_tobben_meghaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=748032c9-4aa8-4146-bfaa-b967e3c19269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75c29dfc-9f62-4588-bbf1-431fa3142413","keywords":null,"link":"/vilag/20200208_Nemzetisegi_alapu_tomegverekedes_volt_Kazahsztanban_tobben_meghaltak","timestamp":"2020. február. 08. 10:47","title":"Nemzetiségi alapú tömegverekedés volt Kazahsztánban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54fc6f5d-7432-48c9-a98a-38505065c92e","c_author":"Bauer Tamás ","category":"360","description":"A szerző kétségbe van esve, hogy az önkormányzatokban többségbe került demokraták a Fidesz legjobb tanítványaiként kezdenek viselkedni.","shortLead":"A szerző kétségbe van esve, hogy az önkormányzatokban többségbe került demokraták a Fidesz legjobb tanítványaiként...","id":"202006_a_fideszfertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54fc6f5d-7432-48c9-a98a-38505065c92e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee501e91-543d-44c7-ac23-bb1354bf756e","keywords":null,"link":"/360/202006_a_fideszfertozes","timestamp":"2020. február. 09. 16:30","title":"Bauer: A Fidesz-fertőzés koronavírusként ragad ellenfeleire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]