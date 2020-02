Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0168a365-319a-4b54-b178-ddb79d44172d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Felvetették: megbízható partnernek tekinthető-e a magyar állam a továbbiakban, ha kifogástalan szállítói teljesítés esetén is utólag lehet alkudozni a vételárról?","shortLead":"Felvetették: megbízható partnernek tekinthető-e a magyar állam a továbbiakban, ha kifogástalan szállítói teljesítés...","id":"20200210_egeszsegugy_beszallitok_kormanyzat_kozbeszerzes_korhazi_tartozasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0168a365-319a-4b54-b178-ddb79d44172d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7249b3-431e-4f10-a265-c7f334aeaab0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_egeszsegugy_beszallitok_kormanyzat_kozbeszerzes_korhazi_tartozasok","timestamp":"2020. február. 10. 21:24","title":"Van néhány kérdésük a kormányzathoz az egészségügyi beszállítóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50839b5e-1374-4de6-b5f0-ea91aa18f6f8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Néhány évtizede romlik a sperma minősége, és ezáltal a férfiak nemzőképessége a fejlett ipari országokban. A szakértők a lehetséges okok között a stresszes életmódot, a káros környezeti befolyásokat és a helytelen táplálkozást említik. Lehetséges megoldásnak látszik a halételek és az omega-3 zsírsavak fogyasztása.","shortLead":"Néhány évtizede romlik a sperma minősége, és ezáltal a férfiak nemzőképessége a fejlett ipari országokban. A szakértők...","id":"202006_jobb_minosegu_sperma_a_titok_azsirsavakban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50839b5e-1374-4de6-b5f0-ea91aa18f6f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabd64e0-6307-4d2a-8f89-6dac896ef4ae","keywords":null,"link":"/360/202006_jobb_minosegu_sperma_a_titok_azsirsavakban","timestamp":"2020. február. 11. 14:00","title":"Egyen halat, finom falat – és kutatók szerint a spermájának is jót tesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de3f088-86e3-49a5-a675-0dd189726e9f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A 90-es évekre egyre népszerűbb lett itthon is a hip-hop. Az undergroundból egyre több formáció emelkedett ki, ami nem volt zökkenőmentes, egymásnak is üzengettek dalaikban a rapperek. BP Underground Hip-Hop, második rész. ","shortLead":"A 90-es évekre egyre népszerűbb lett itthon is a hip-hop. Az undergroundból egyre több formáció emelkedett ki, ami nem...","id":"20200211_Doku360_BP_Underground_HipHop_Masodik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8de3f088-86e3-49a5-a675-0dd189726e9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7367e3f-0136-4260-a944-660ce7a895f3","keywords":null,"link":"/360/20200211_Doku360_BP_Underground_HipHop_Masodik_resz","timestamp":"2020. február. 11. 19:00","title":"Doku360: \"Ebben az országban mindig az borított ki, hogy semmit nem lehet a nevén nevezni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1c0ec0b-9b5d-4734-b06d-f090a4a7c4f7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Mi lesz a Cityvel? Ez a következő hónapok legnagyobb kérdése.","shortLead":"Mi lesz a Cityvel? Ez a következő hónapok legnagyobb kérdése.","id":"20200212_Maris_lehutotte_a_kulonleges_elbiralast_remelo_briteket_az_EU_Brexittargyaloja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1c0ec0b-9b5d-4734-b06d-f090a4a7c4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60429c55-d289-4e9f-ac3d-6a49c4beac80","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200212_Maris_lehutotte_a_kulonleges_elbiralast_remelo_briteket_az_EU_Brexittargyaloja","timestamp":"2020. február. 12. 18:30","title":"Máris lehűtötte a különleges elbírálást remélő briteket az EU Brexit-tárgyalója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1850ea98-1f10-4d4e-a118-87830ee5d1ae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárca szerint már évekkel ezelőtt be akarták vonni az akadémiát a NAT megújításába.","shortLead":"A tárca szerint már évekkel ezelőtt be akarták vonni az akadémiát a NAT megújításába.","id":"20200211_emmi_mta_nemzeti_alaptanterv_allasfoglalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1850ea98-1f10-4d4e-a118-87830ee5d1ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d58b98-7ac1-4c4d-8a85-c2f352c52a37","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_emmi_mta_nemzeti_alaptanterv_allasfoglalas","timestamp":"2020. február. 11. 17:46","title":"NAT: nem érti az Emmi az MTA felajánlását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A tegnapi vihar után ma is számíthatunk hasonlóra. Nincs magyar koronavírusos beteg. Minden idők legnagyobb adatlopása. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A tegnapi vihar után ma is számíthatunk hasonlóra. Nincs magyar koronavírusos beteg. Minden idők legnagyobb adatlopása...","id":"20200211_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ccbd7f3-8a10-4a81-a143-11472edb1d12","keywords":null,"link":"/360/20200211_Radar360","timestamp":"2020. február. 11. 08:00","title":"Radar360: Feltárul a magyar diplomata gyermekpornóügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8029265b-fc1c-4e45-ac4f-7247cd987f79","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Macronnak nem maradt más választása, mint átülni egy páncélozatlan, de változatlanul francia autóba.","shortLead":"Macronnak nem maradt más választása, mint átülni egy páncélozatlan, de változatlanul francia autóba.","id":"20200212_lerobbant_a_francia_elnok_francia_pancelozott_autoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8029265b-fc1c-4e45-ac4f-7247cd987f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb94c304-0b23-4264-af0f-4c24cb4aea5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200212_lerobbant_a_francia_elnok_francia_pancelozott_autoja","timestamp":"2020. február. 12. 09:21","title":"Lerobbant a francia elnök francia páncélozott autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08eb6b79-754c-4c2b-a775-9285f249ec73","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közzétette nyolcvan fellépő nevét a fesztivál. ","shortLead":"Közzétette nyolcvan fellépő nevét a fesztivál. ","id":"20200212_Calvin_Harris_Dua_Lipa_es_a_Kings_of_Leon_is_jon_a_Szigetre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08eb6b79-754c-4c2b-a775-9285f249ec73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a22d462-f954-41d1-8202-5c1014a2469c","keywords":null,"link":"/kultura/20200212_Calvin_Harris_Dua_Lipa_es_a_Kings_of_Leon_is_jon_a_Szigetre","timestamp":"2020. február. 12. 16:23","title":"Calvin Harris, Dua Lipa és a Kings of Leon is jön a Szigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]