[{"available":true,"c_guid":"148e41c9-d4d6-49ae-ad17-3d40a48a5a33","c_author":"HVG","category":"360","description":"Minél kisebbek és minél komolyabb teljesítményűek a mikroelektronikai eszközök, annál nagyobb gondot okoz a készülékek hűtése. ","shortLead":"Minél kisebbek és minél komolyabb teljesítményűek a mikroelektronikai eszközök, annál nagyobb gondot okoz a készülékek...","id":"202006_telefonhutestrukkok_megizzasztjak_magukat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=148e41c9-d4d6-49ae-ad17-3d40a48a5a33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94efa7b2-bbc9-445e-b9f3-2db6057f6afd","keywords":null,"link":"/360/202006_telefonhutestrukkok_megizzasztjak_magukat","timestamp":"2020. február. 10. 12:00","title":"Amelyik telefont bevonják ezzel a réteggel, az nem melegszik, mert „megizzasztja magát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79370193-e99f-4e94-8df6-78a2f7338038","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Története legjobb mobilos kamerája mellett eddigi legnagyobb képernyővel szerelt telefonját mutatta be San Franciscóban a Samsung. A Galaxy S-széria idei csúcsmodelljét jelentő S20 Ultra jó esélyekkel indul az idei tavasz meghódítására.","shortLead":"Története legjobb mobilos kamerája mellett eddigi legnagyobb képernyővel szerelt telefonját mutatta be San Franciscóban...","id":"20200211_samsung_galaxy_s20_ultra_5g_specifikacio_magyar_ar_megjelenesi_datum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79370193-e99f-4e94-8df6-78a2f7338038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27610d00-4c2f-4d1b-b70c-a027ac23c2fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200211_samsung_galaxy_s20_ultra_5g_specifikacio_magyar_ar_megjelenesi_datum","timestamp":"2020. február. 11. 20:00","title":"108 megapixeles kamera és óriási képernyő: megjött a Samsung Galaxy S20 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Többek közt a Daimler, a Tesla és a Ford is beindíthatja a vírus miatt lezárt kínai üzemeit. ","shortLead":"Többek közt a Daimler, a Tesla és a Ford is beindíthatja a vírus miatt lezárt kínai üzemeit. ","id":"20200210_koronavirus_autipar_autogyarto_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f168ff-caf6-4db8-b954-bc9a7e03d474","keywords":null,"link":"/kkv/20200210_koronavirus_autipar_autogyarto_kina","timestamp":"2020. február. 10. 12:26","title":"Elege lett a koronavírusból az autóiparnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felülvizsgálják a budai várban található önkormányzati lakások bérleti díját, emelés jöhet.","shortLead":"Felülvizsgálják a budai várban található önkormányzati lakások bérleti díját, emelés jöhet.","id":"20200212_Bayer_Zsolt_akkor_is_marad_a_varban_ha_tobbet_kell_az_onkormanyzati_lakasaert_fizetni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e922ac69-8ec8-4037-83dc-42bb040493ba","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Bayer_Zsolt_akkor_is_marad_a_varban_ha_tobbet_kell_az_onkormanyzati_lakasaert_fizetni","timestamp":"2020. február. 12. 07:32","title":"Bayer Zsolt akkor is marad a várban, ha többet kell az önkormányzati lakásáért fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caac9cea-a752-4f55-a587-37eb11a22f91","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ahogy a testünket is felkészítjük a téli baktérium- és vírusinvázió ellen, a lelket is fel lehet készíteni a negatív tapasztalatok leküzdésére. ","shortLead":"Ahogy a testünket is felkészítjük a téli baktérium- és vírusinvázió ellen, a lelket is fel lehet készíteni a negatív...","id":"20200211_Mar_gyermekkorban_elkezdodhet_a_reziliencia_kialakitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=caac9cea-a752-4f55-a587-37eb11a22f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"415ffe3c-ed05-483d-949f-a7e2f1f35681","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200211_Mar_gyermekkorban_elkezdodhet_a_reziliencia_kialakitasa","timestamp":"2020. február. 11. 12:15","title":"Már gyermekkorban elkezdődhet a reziliencia kialakítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05df79c-1bef-4c41-9118-093b3508a4be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CDU központjának a bejáratánál fogadták tüntetők a magyar kormányfőt egy óriási molinóval.","shortLead":"A CDU központjának a bejáratánál fogadták tüntetők a magyar kormányfőt egy óriási molinóval.","id":"20200210_Orbant_tuntetok_vartak_Berlinben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f05df79c-1bef-4c41-9118-093b3508a4be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d92e9e38-a25e-4a5f-8ad5-a127e71cb65a","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Orbant_tuntetok_vartak_Berlinben","timestamp":"2020. február. 10. 15:59","title":"Orbánt tüntetők várták Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3892d0e5-959f-472b-94bb-555407dae230","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világranglista 12. helyezettje búcsúztatta a magyar teniszezőt.","shortLead":"A világranglista 12. helyezettje búcsúztatta a magyar teniszezőt.","id":"20200210_fucsovics_marton_roberto_bautista_agut_tenisz_rotterdam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3892d0e5-959f-472b-94bb-555407dae230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d1f26cc-ccee-4660-a01d-5a4e392be830","keywords":null,"link":"/sport/20200210_fucsovics_marton_roberto_bautista_agut_tenisz_rotterdam","timestamp":"2020. február. 10. 18:54","title":"Fucsovics nem jutott túl az első fordulón Rotterdamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea2c5c51-686f-463a-ab06-af9bee7f7928","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Ádáz küzdelem folyik az USA és Oroszország között az európai gázpiacért. Washington szankciókkal is akadályozza az orosz térnyerést. A vesztesek között – Ukrajna mellett – Közép-Európa is ott lehet.","shortLead":"Ádáz küzdelem folyik az USA és Oroszország között az európai gázpiacért. Washington szankciókkal is akadályozza...","id":"202006__orosz_gaz__utak_es_betaplalok__visszarendezodes__ostromgyuruben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea2c5c51-686f-463a-ab06-af9bee7f7928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a0a59bf-107d-4714-81c0-849e925d1097","keywords":null,"link":"/360/202006__orosz_gaz__utak_es_betaplalok__visszarendezodes__ostromgyuruben","timestamp":"2020. február. 11. 13:00","title":"Nagyhatalmak gázháborúja zajlik, mi pedig ott ülünk a kellős közepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]