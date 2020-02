Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b9ca6fe-45c7-4361-9ee8-77dcecb26484","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A program egyik kidolgozója Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója. ","shortLead":"A program egyik kidolgozója Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója. ","id":"20200212_Kozpenzen_milliardokert_szervezne_a_kormany_tudatformalo_taborokat_fiataloknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b9ca6fe-45c7-4361-9ee8-77dcecb26484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a35414ab-e4ce-47b1-b4cc-7ebfc29d96b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Kozpenzen_milliardokert_szervezne_a_kormany_tudatformalo_taborokat_fiataloknak","timestamp":"2020. február. 12. 18:25","title":"Közpénzen, milliárdokért szervezne a kormány tudatformáló táborokat fiataloknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyelőre keresik a magyarázatot arra, hogy a gyerekek miért ússzák meg könnyebben a betegség súlyosabb következményeit, és miért kell csak kevesebb tünettel megküzdeniük.","shortLead":"Egyelőre keresik a magyarázatot arra, hogy a gyerekek miért ússzák meg könnyebben a betegség súlyosabb következményeit...","id":"20200210_koronavirus_gyerekek_immunrendszer_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4fc7052-d298-4ee3-a23f-b9f6778c8f55","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_koronavirus_gyerekek_immunrendszer_kutatas","timestamp":"2020. február. 10. 20:09","title":"Még nem értik a tudósok, miért védi jobban a gyerekeket az immunrendszerük a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b295edda-fddc-4d0a-8f17-990e9f61e4ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mobile World Congresst szervező GSMA állítólag azért lobbizik a spanyol kormánynál, hogy hirdessék ki az egészségügyi vészhelyzetet, így ugyanis veszteség nélkül tudják lefújni a rendezvényt.","shortLead":"A Mobile World Congresst szervező GSMA állítólag azért lobbizik a spanyol kormánynál, hogy hirdessék ki az egészségügyi...","id":"20200212_barcelona_mobile_world_congress_mwc_2020_gsma_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b295edda-fddc-4d0a-8f17-990e9f61e4ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eeb1829-814d-4bf4-8a59-22d9cf90e658","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_barcelona_mobile_world_congress_mwc_2020_gsma_koronavirus","timestamp":"2020. február. 12. 16:20","title":"Barcelonán múlhat, hogy megtartják-e az idei MWC-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07dc4815-d327-4576-967e-160d0449f9e4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szertartást szűk családi körben tartották, a nyilvános búcsúztató pedig február 24-én lesz.","shortLead":"A szertartást szűk családi körben tartották, a nyilvános búcsúztató pedig február 24-én lesz.","id":"20200212_Eltemettek_Kobe_Bryantet_es_a_lanyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07dc4815-d327-4576-967e-160d0449f9e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29bb0967-984a-42ae-a6fb-02becfff3a56","keywords":null,"link":"/sport/20200212_Eltemettek_Kobe_Bryantet_es_a_lanyat","timestamp":"2020. február. 12. 13:18","title":"Eltemették Kobe Bryantet és a lányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Fél év alatt 126-szor lépett be a hivatal számítógépén a személy- és lakcímnyilvántartásba.","shortLead":"Fél év alatt 126-szor lépett be a hivatal számítógépén a személy- és lakcímnyilvántartásba.","id":"20200212_Hivatali_visszaeles_miatt_marasztaltak_el_egy_volt_polgarmestert_Baranyaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1e32b1-15cd-4781-9d6b-c72fee01530b","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Hivatali_visszaeles_miatt_marasztaltak_el_egy_volt_polgarmestert_Baranyaban","timestamp":"2020. február. 12. 18:07","title":"Hivatali visszaélés miatt marasztaltak el egy volt polgármestert Baranyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"589ec290-49b9-488c-a72c-9c306b7f679c","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Jobbik megoldotta, hogy a sorozatos ÁSZ-bírságok elvitték a párttámogatását – röviden így összegezhetnénk a képviselőcsoport 2018 májusától napjainkig tartó költéseit. Alig több mint másfél év alatt minden más frakciónál többet fizettek ki általános, jogi- szak-, és kommunikációs tanácsadásra, de alaposan kistafírozták a pártközeli elemzőintézetet is. ","shortLead":"Jobbik megoldotta, hogy a sorozatos ÁSZ-bírságok elvitték a párttámogatását – röviden így összegezhetnénk...","id":"20200211_Jobbik_parlamenti_frakcio_szerzodesei_201820","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=589ec290-49b9-488c-a72c-9c306b7f679c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"084b5660-4073-45b7-a9f5-31982140431c","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_Jobbik_parlamenti_frakcio_szerzodesei_201820","timestamp":"2020. február. 11. 11:32","title":"A frakcióból talicskázta ki a pénzt az anyagi gondokkal küzdő Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a631cec-fd8f-4616-96f1-e210c6034a8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jogunk van megtudni, hogy pontosan milyen visszaéléseket követtek el a közpénzből fizetett beruházásoknál – állítja a Társaság a Szabadságjogokért és az Eleven Gyál.","shortLead":"Jogunk van megtudni, hogy pontosan milyen visszaéléseket követtek el a közpénzből fizetett beruházásoknál – állítja...","id":"20200211_elios_per_europai_bizottsag_gyal_vilagitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a631cec-fd8f-4616-96f1-e210c6034a8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"126b3a03-5016-4e21-b2c6-4aef82e25c59","keywords":null,"link":"/kkv/20200211_elios_per_europai_bizottsag_gyal_vilagitas","timestamp":"2020. február. 11. 11:57","title":"Beperelte az Elios-jelentés miatt az Európai Bizottságot a TASZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caac9cea-a752-4f55-a587-37eb11a22f91","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ahogy a testünket is felkészítjük a téli baktérium- és vírusinvázió ellen, a lelket is fel lehet készíteni a negatív tapasztalatok leküzdésére. ","shortLead":"Ahogy a testünket is felkészítjük a téli baktérium- és vírusinvázió ellen, a lelket is fel lehet készíteni a negatív...","id":"20200211_Mar_gyermekkorban_elkezdodhet_a_reziliencia_kialakitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=caac9cea-a752-4f55-a587-37eb11a22f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"415ffe3c-ed05-483d-949f-a7e2f1f35681","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200211_Mar_gyermekkorban_elkezdodhet_a_reziliencia_kialakitasa","timestamp":"2020. február. 11. 12:15","title":"Már gyermekkorban elkezdődhet a reziliencia kialakítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]