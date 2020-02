Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3ce4e72-5648-4a54-8a38-59348c018a49","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem kerültek politikai süllyesztőbe az októberi választáson alulmaradt kormánypárti polgármesterek. Van, aki fölfelé bukott, de olyan is, aki még a helyét keresi – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Nem kerültek politikai süllyesztőbe az októberi választáson alulmaradt kormánypárti polgármesterek. Van, aki fölfelé...","id":"20200212_fidesz_polgarmester_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3ce4e72-5648-4a54-8a38-59348c018a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c00dea91-e92e-44b3-a8f1-0b263956ca9d","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_fidesz_polgarmester_valasztas","timestamp":"2020. február. 12. 18:09","title":"Felfelé is buktak a leváltott fideszes polgármesterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a66abdc2-5b3c-4147-828c-9bddfc327e95","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az épület belső csigalépcsője, valamint a teteje égett teljes terjedelmében.","shortLead":"Az épület belső csigalépcsője, valamint a teteje égett teljes terjedelmében.","id":"20200213_Kigyulladt_es_beomlott_a_revfulopi_kilato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a66abdc2-5b3c-4147-828c-9bddfc327e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"480ea14b-b9e9-447b-9538-985cd733697d","keywords":null,"link":"/elet/20200213_Kigyulladt_es_beomlott_a_revfulopi_kilato","timestamp":"2020. február. 13. 05:22","title":"Kigyulladt és beomlott a révfülöpi kilátó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9255700a-84ce-4c0e-9c53-56d9078725ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DxOMark független tesztlabor 124 pontot adott a Xiaomi új csúcsmobiljára, a Mi 10 Próra, így a gyártó lekörözte az eddigi csúcstartó Huawei telefonjait.","shortLead":"A DxOMark független tesztlabor 124 pontot adott a Xiaomi új csúcsmobiljára, a Mi 10 Próra, így a gyártó lekörözte...","id":"20200213_xiaomi_mi_10_pro_kameraja_dxomark_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9255700a-84ce-4c0e-9c53-56d9078725ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2936eae8-d0d3-47e3-b963-7b32e3119469","keywords":null,"link":"/tudomany/20200213_xiaomi_mi_10_pro_kameraja_dxomark_teszt","timestamp":"2020. február. 13. 13:28","title":"Új mobil került a csúcsra: a Xiaomi Mi 10 Pro a világ legjobb kamerás mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt párja szerint a nő megsértette a személyiségi jogait.","shortLead":"Volt párja szerint a nő megsértette a személyiségi jogait.","id":"20200211_Majdnem_halalra_vertek_most_otmilliora_perlik_Orosz_Bernadettet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c3ea6b7-80d9-4a36-97e7-267e92a08de3","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_Majdnem_halalra_vertek_most_otmilliora_perlik_Orosz_Bernadettet","timestamp":"2020. február. 11. 20:35","title":"Majdnem halálra verték, most ötmillióra perlik Orosz Bernadettet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4aa33f5-0acd-4e3d-b9c2-e1913ec1a647","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy hőkamerát tesztel a Budapest Airport, de egyelőre bőven van pénze a cégnek arra, hogy ha még nagyobb baj lenne a járvány miatt, akkor tegyen valamit.","shortLead":"Egy hőkamerát tesztel a Budapest Airport, de egyelőre bőven van pénze a cégnek arra, hogy ha még nagyobb baj lenne...","id":"20200212_Szazmillio_forintbol_vedekezhet_a_Budapest_Airport_a_koronavirus_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4aa33f5-0acd-4e3d-b9c2-e1913ec1a647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3efdb501-1910-4915-8aba-0d117e082f49","keywords":null,"link":"/kkv/20200212_Szazmillio_forintbol_vedekezhet_a_Budapest_Airport_a_koronavirus_ellen","timestamp":"2020. február. 12. 06:41","title":"Százmillió forintból védekezhet a Budapest Airport a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1c0ec0b-9b5d-4734-b06d-f090a4a7c4f7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Mi lesz a Cityvel? Ez a következő hónapok legnagyobb kérdése.","shortLead":"Mi lesz a Cityvel? Ez a következő hónapok legnagyobb kérdése.","id":"20200212_Maris_lehutotte_a_kulonleges_elbiralast_remelo_briteket_az_EU_Brexittargyaloja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1c0ec0b-9b5d-4734-b06d-f090a4a7c4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60429c55-d289-4e9f-ac3d-6a49c4beac80","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200212_Maris_lehutotte_a_kulonleges_elbiralast_remelo_briteket_az_EU_Brexittargyaloja","timestamp":"2020. február. 12. 18:30","title":"Máris lehűtötte a különleges elbírálást remélő briteket az EU Brexit-tárgyalója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a drog nem lett volna elég, a rendőrök az otthonában találtak lőfegyvert és lőszert is.","shortLead":"Ha a drog nem lett volna elég, a rendőrök az otthonában találtak lőfegyvert és lőszert is.","id":"20200212_Veletlenul_lebukott_egy_kulfoldi_ferfi_16_kilo_kabitoszerrel_Foton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9e1a58-7ba6-4ade-8a52-c42170aa7ab7","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Veletlenul_lebukott_egy_kulfoldi_ferfi_16_kilo_kabitoszerrel_Foton","timestamp":"2020. február. 12. 12:45","title":"Tizenhat kiló kábítószerrel bukott le egy külföldi férfi Fóton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25791e89-a8b2-4235-844e-2fbc039728d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Unió új kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint a ciszjordániai területek bekebelezése biztosan nem fog békés úton lezajlani.","shortLead":"Az Európai Unió új kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint a ciszjordániai területek bekebelezése biztosan nem...","id":"20200211_Borrell_Izrael_alljon_el_a_Jordanvolgy_bekebelezesenek_tervetol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25791e89-a8b2-4235-844e-2fbc039728d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c21f1a4-7580-4675-a771-214ddf774014","keywords":null,"link":"/vilag/20200211_Borrell_Izrael_alljon_el_a_Jordanvolgy_bekebelezesenek_tervetol","timestamp":"2020. február. 11. 20:47","title":"Borrell: Izrael álljon el a Jordán-völgy bekebelezésének tervétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]