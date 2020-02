Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24fea2ed-7141-4c8e-adcf-767eb1cf3c71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PlayStation 4-re készült Spider-Man alkotói innentől hivatalosan is Sony-alkalmazottnak számítanak, a céget ugyanis felvásárolta a japán óriás. Nagyon sokba kerültek.","shortLead":"A PlayStation 4-re készült Spider-Man alkotói innentől hivatalosan is Sony-alkalmazottnak számítanak, a céget ugyanis...","id":"20200212_sony_playstation_insomniac_games_felvasarlas_spider_man_videojatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24fea2ed-7141-4c8e-adcf-767eb1cf3c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7db681a-40aa-405c-a336-8d47a3a6356c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_sony_playstation_insomniac_games_felvasarlas_spider_man_videojatek","timestamp":"2020. február. 12. 12:03","title":"Nem elírás: 70 milliárd forintot fizetett a Sony egy játékfejlesztői csapatért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre nő a nyomás a NATO-n belül a magyar kormányon az Ukrajnával vállalt konfliktus miatt.","shortLead":"Egyre nő a nyomás a NATO-n belül a magyar kormányon az Ukrajnával vállalt konfliktus miatt.","id":"20200213_ukrajna_nato_tagorszagok_diplomata_kulugyminiszterium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d7cf561-0bb3-4f3d-af92-aa1d736c55f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_ukrajna_nato_tagorszagok_diplomata_kulugyminiszterium","timestamp":"2020. február. 13. 16:50","title":"Egyszer csak tucatnyi diplomata állított be a magyar külügyhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ebe3253-be52-4300-becf-3ffc7c0b1f81","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nemzetgyűlés elnöke arról beszélt, hogy Juan Jose Marquest azért vették őrizetbe, mert olyan elemlámpát találtak nála, amely elemtartójában feltehetően C4-es szintetikus robbanóanyag volt.","shortLead":"A nemzetgyűlés elnöke arról beszélt, hogy Juan Jose Marquest azért vették őrizetbe, mert olyan elemlámpát találtak...","id":"20200213_Orizetbe_vettek_a_venezuelai_ellenzeki_vezeto_nagybatyjat_az_indoklas_szerint_robbanoanyagot_csempeszett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ebe3253-be52-4300-becf-3ffc7c0b1f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f2d542-bc4e-48e9-8e49-485c2a085fea","keywords":null,"link":"/vilag/20200213_Orizetbe_vettek_a_venezuelai_ellenzeki_vezeto_nagybatyjat_az_indoklas_szerint_robbanoanyagot_csempeszett","timestamp":"2020. február. 13. 06:46","title":"Őrizetbe vették a venezuelai ellenzéki vezető nagybátyját, az indoklás szerint robbanóanyagot csempészett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A forint napközben egyszer már történelmi mélyponton járt, a kereskedésben most ezt is sikerült alulmúlni, 340,29 forintot is kértek egy euróért.","shortLead":"A forint napközben egyszer már történelmi mélyponton járt, a kereskedésben most ezt is sikerült alulmúlni, 340,29...","id":"20200212_340_forint_folott_jart_az_euro_arfolyama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d19a97af-f42a-4aa9-8869-ddf478bef959","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200212_340_forint_folott_jart_az_euro_arfolyama","timestamp":"2020. február. 12. 17:05","title":"340 forint fölött az euró árfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66cfb01c-0262-4a77-9603-92548581e9db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kidobott élelmiszer ráadásul az összes üvegházhatásúgáz-kibocsátásra is hatással van.","shortLead":"A kidobott élelmiszer ráadásul az összes üvegházhatásúgáz-kibocsátásra is hatással van.","id":"20200213_elelmiszer_hulladek_kuka_kidobott_ennivalo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66cfb01c-0262-4a77-9603-92548581e9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e78b43-8095-4903-b244-05f2a2539ae7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_elelmiszer_hulladek_kuka_kidobott_ennivalo","timestamp":"2020. február. 13. 17:54","title":"Sokkal több élelem megy a kukákba a világon, mint azt eddig gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6682b649-8983-42fe-930b-9048cd200f1a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A karantén alatt álló hajón 3700-an vannak, közülük újabb 34-nél mutatták ki a koronavírust, így 175-re nőtt a betegek száma.","shortLead":"A karantén alatt álló hajón 3700-an vannak, közülük újabb 34-nél mutatták ki a koronavírust, így 175-re nőtt a betegek...","id":"20200212_Mar_175_utas_kapta_el_a_koronavirust_a_japan_partoknal_allo_udulohajon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6682b649-8983-42fe-930b-9048cd200f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85429ac2-2433-4f15-beca-e0046b42c457","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_Mar_175_utas_kapta_el_a_koronavirust_a_japan_partoknal_allo_udulohajon","timestamp":"2020. február. 12. 05:36","title":"Már 175 utas kapta el a koronavírust a japán partoknál álló üdülőhajón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01464e3-365f-4b35-bad7-fbe1ec97dd40","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Egy német sors című monodrámát a színésznő egy óriásira nagyított irodai lámpa mellett adja elő.","shortLead":"Az Egy német sors című monodrámát a színésznő egy óriásira nagyított irodai lámpa mellett adja elő.","id":"202007_szinhaz__van_mentseg_egy_nemet_sors","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b01464e3-365f-4b35-bad7-fbe1ec97dd40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e244ef8-434f-48fc-8359-fa7b23ba60cc","keywords":null,"link":"/360/202007_szinhaz__van_mentseg_egy_nemet_sors","timestamp":"2020. február. 13. 14:00","title":"Molnár Piroska a mának is szól Goebbels titkárnőjeként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"240582a8-07ef-4ab3-a6e3-d9e40b028679","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10X nem csak küllemben tér majd el az eddig megszokott oprendszerektől. A Microsoft szerint a mindennapos használat terén is érezhetők lesznek a különbségek.","shortLead":"A Windows 10X nem csak küllemben tér majd el az eddig megszokott oprendszerektől. A Microsoft szerint a mindennapos...","id":"20200212_windows_frissites_operacios_rendszer_windows_10x_funkciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=240582a8-07ef-4ab3-a6e3-d9e40b028679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af560483-c9bf-45c6-a90a-5b93471145a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_windows_frissites_operacios_rendszer_windows_10x_funkciok","timestamp":"2020. február. 12. 18:03","title":"Azt ígéri a Microsoft, hogy az új Windows pillanatok alatt frissíthető lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]