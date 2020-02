Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Ryanair azonnal lépett és mentesítő jegyeket ajánlott fel.","shortLead":"A Ryanair azonnal lépett és mentesítő jegyeket ajánlott fel.","id":"20200214_Felfuggeszti_odesszai_jaratait_a_Wizz_Air","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc968e14-d179-4aae-896a-962024ed286f","keywords":null,"link":"/kkv/20200214_Felfuggeszti_odesszai_jaratait_a_Wizz_Air","timestamp":"2020. február. 14. 11:36","title":"Felfüggeszti odesszai járatait a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d1e71c-0efd-4585-9a74-b10c1196c25b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Aki ismer, tudja, hogy nem ilyen ember vagyok” – írta.\r

Egy ideje egyikükről sincs hír – írja a BBC.","shortLead":"Fang Bing és Csen Csiu-si arra tett ígéretet, hogy bemutatja, mi történik valójában Vuhanban a koronavírus...","id":"20200214_koronavirus_vuhan_ujsagiro_hatosagok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3b7ebed-5579-4b70-b418-894bc1c9ba6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f34b9f4-0673-43dd-8c4d-b2edb66b1bee","keywords":null,"link":"/vilag/20200214_koronavirus_vuhan_ujsagiro_hatosagok","timestamp":"2020. február. 14. 13:41","title":"Hová tűnt két riporter Vuhanban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c1a361-5d45-472a-a32f-3bea3887af66","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítólag duplán számolták az elhunytakat.","shortLead":"Állítólag duplán számolták az elhunytakat.","id":"20200214_Koronavirus_a_kinaiak_statisztikai_hibara_hivatkozva_csokkentettek_az_aldozatok_szamat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1c1a361-5d45-472a-a32f-3bea3887af66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99193541-bbcc-4179-bbfe-08c0fcd528e3","keywords":null,"link":"/vilag/20200214_Koronavirus_a_kinaiak_statisztikai_hibara_hivatkozva_csokkentettek_az_aldozatok_szamat","timestamp":"2020. február. 14. 07:54","title":"Koronavírus: a kínaiak statisztikai hibára hivatkozva csökkentették az áldozatok számát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7f7d10e-7a33-4d44-9f7a-adfaffb110d9","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Nem kerültek automatikusan a politikai süllyesztőbe az októberi önkormányzati választáson alulmaradt kormánypárti polgármesterek. A Fidesz az orbáni bajtársiasság jegyében védelmet nyújt a legtöbb káderének: van, aki egyből fölfelé bukott, de olyan is, akinek még keresi az új pozíciót a pártelnök-miniszterelnök.","shortLead":"Nem kerültek automatikusan a politikai süllyesztőbe az októberi önkormányzati választáson alulmaradt kormánypárti...","id":"202007__expolgarmesterek__ujrakezdes__politikai_hala__bajtarsak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7f7d10e-7a33-4d44-9f7a-adfaffb110d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf6194d-d33f-411f-83c5-fac4e77fdea4","keywords":null,"link":"/360/202007__expolgarmesterek__ujrakezdes__politikai_hala__bajtarsak","timestamp":"2020. február. 15. 08:15","title":"Szinte minden bukott fideszes polgármesternek talált már új helyet Orbán ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cefa80f-6c61-48d0-b2ba-30860d031989","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"A horvát EU-elnökség terve szerint rövid távú járatokon csak 5, hosszú távú utakon pedig csak 12 órás késés esetén járna kompenzáció a légiutasoknak. ","shortLead":"A horvát EU-elnökség terve szerint rövid távú járatokon csak 5, hosszú távú utakon pedig csak 12 órás késés esetén...","id":"20200214_Elbucsuzhat_a_karteritesrol_ha_harom_orat_kesik_a_repuloje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cefa80f-6c61-48d0-b2ba-30860d031989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97d0421-7618-4f82-8740-64f84171dc43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_Elbucsuzhat_a_karteritesrol_ha_harom_orat_kesik_a_repuloje","timestamp":"2020. február. 14. 12:25","title":"Elbúcsúzhat a kártérítéstől, ha három órát késik a repülője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de402a3-af78-4f31-a1d1-b62e715d1916","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amikor Orbán Viktor macedón barátja, Nikola Gruevszki kiszorult a hatalomból, magyar tulajdonban lévő cégek kezdtek el hirdetni a volt északmacedón miniszterelnök mögött álló párt szócsöveinek számító médiumokban. Miközben az is kiderült, hogy a hirdető cégek aligha adtak el valamit az országban, Szlovéniában is egyre nagyobb a botrány a Fidesz-közeli médiumok miatt.","shortLead":"Amikor Orbán Viktor macedón barátja, Nikola Gruevszki kiszorult a hatalomból, magyar tulajdonban lévő cégek kezdtek el...","id":"20200214_Igy_tartottak_el_Magyarorszagrol_az_Orbanhoz_szokott_Gruevszki_mediumait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9de402a3-af78-4f31-a1d1-b62e715d1916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb7be32c-4195-4baf-aca1-2c31cf5521ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_Igy_tartottak_el_Magyarorszagrol_az_Orbanhoz_szokott_Gruevszki_mediumait","timestamp":"2020. február. 14. 13:15","title":"Így tartották el Magyarországról az Orbánhoz szökött Gruevszki médiumait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f980aa9-9cc2-404d-917c-1985548aeff2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iFixit csapata kíváncsi volt arra, hogy a Motorola tavaly novemberben bemutatott összecsukható okostelefonját, a Razrt mennyire könnyű vagy épp nehéz szervizelni. Az eredmény meglehetősen lehangoló lett.","shortLead":"Az iFixit csapata kíváncsi volt arra, hogy a Motorola tavaly novemberben bemutatott összecsukható okostelefonját...","id":"20200214_motorola_razr_osszecsukhato_telefon_flip_telefon_ifixit_teardown","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f980aa9-9cc2-404d-917c-1985548aeff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe718ee-ed95-49ec-9004-1ab8a4cd88ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200214_motorola_razr_osszecsukhato_telefon_flip_telefon_ifixit_teardown","timestamp":"2020. február. 14. 11:03","title":"Szétszedték a Motorola feltámasztott mobilját, aztán nagyon lehúzták a szakik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]