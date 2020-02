Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31b321e0-598e-45c8-906c-6e7c7d1c7dd0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Neki is kérnie kell a letelepedett státuszt, ez nem igazán ment elsőre.","shortLead":"Neki is kérnie kell a letelepedett státuszt, ez nem igazán ment elsőre.","id":"20200215_Felszolitottak_a_Brexit_miatt_egy_101_eves_ferfit_hogy_a_szuleivel_igazolja_magat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31b321e0-598e-45c8-906c-6e7c7d1c7dd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7301b2b2-c1c3-48a3-8221-dcfd565ae5a1","keywords":null,"link":"/vilag/20200215_Felszolitottak_a_Brexit_miatt_egy_101_eves_ferfit_hogy_a_szuleivel_igazolja_magat","timestamp":"2020. február. 15. 18:41","title":"Felszólítottak a Brexit miatt egy 101 éves férfit, hogy a szüleivel igazolja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38908268-fade-4134-b111-4622bfc56283","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyanú szerint a játékosok tudta nélkül végezték el a vizsgálatokat.","shortLead":"A gyanú szerint a játékosok tudta nélkül végezték el a vizsgálatokat.","id":"20200215_Illegalis_terhessegi_tesztek_miatt_tort_ki_a_botrany_a_francia_kezilabdazoknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38908268-fade-4134-b111-4622bfc56283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3eaf5f0-e429-4c6b-b724-1d16c4fdabce","keywords":null,"link":"/elet/20200215_Illegalis_terhessegi_tesztek_miatt_tort_ki_a_botrany_a_francia_kezilabdazoknal","timestamp":"2020. február. 15. 09:38","title":"Illegális terhességi tesztek miatt tört ki a botrány a francia kézilabdázóknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea2dc93d-3365-41c3-adc5-500e99561a90","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Más irányú szakmai feladataira figyelemmel hagyja el az Operettszínházat az arculatváltást levezénylő ügyvezetője.","shortLead":"Más irányú szakmai feladataira figyelemmel hagyja el az Operettszínházat az arculatváltást levezénylő ügyvezetője.","id":"20200215_Tavozik_az_Operettszinhaz_ugyvezeto_igazgatoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea2dc93d-3365-41c3-adc5-500e99561a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9af6b15-7a28-458e-bf07-705678c16cb5","keywords":null,"link":"/kultura/20200215_Tavozik_az_Operettszinhaz_ugyvezeto_igazgatoja","timestamp":"2020. február. 15. 11:42","title":"Távozik az Operettszínház ügyvezető igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7f7d10e-7a33-4d44-9f7a-adfaffb110d9","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Nem kerültek automatikusan a politikai süllyesztőbe az októberi önkormányzati választáson alulmaradt kormánypárti polgármesterek. A Fidesz az orbáni bajtársiasság jegyében védelmet nyújt a legtöbb káderének: van, aki egyből fölfelé bukott, de olyan is, akinek még keresi az új pozíciót a pártelnök-miniszterelnök.","shortLead":"Nem kerültek automatikusan a politikai süllyesztőbe az októberi önkormányzati választáson alulmaradt kormánypárti...","id":"202007__expolgarmesterek__ujrakezdes__politikai_hala__bajtarsak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7f7d10e-7a33-4d44-9f7a-adfaffb110d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf6194d-d33f-411f-83c5-fac4e77fdea4","keywords":null,"link":"/360/202007__expolgarmesterek__ujrakezdes__politikai_hala__bajtarsak","timestamp":"2020. február. 15. 08:15","title":"Szinte minden bukott fideszes polgármesternek talált már új helyet Orbán ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e188ead-ecd2-4995-af1c-fb5313c2596b","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Ínséges idők ezek a játékvilág szerelmeseinek, így bármilyen szoftver is jelenjen meg, a felhasználók igyekeznek örömmel fogadni. Még hálásabbak akkor, ha olyan téma kerül elő, mint az űrutazás. De sajnos van, amikor ez sem akar működni.","shortLead":"Ínséges idők ezek a játékvilág szerelmeseinek, így bármilyen szoftver is jelenjen meg, a felhasználók igyekeznek...","id":"20200215_journey_to_the_savage_planet_kritika_typhoon_studios_google_stadia_pc_xbox_one_playstation_4","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e188ead-ecd2-4995-af1c-fb5313c2596b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0964c6f1-da71-426c-ab30-fdfdec2f72cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200215_journey_to_the_savage_planet_kritika_typhoon_studios_google_stadia_pc_xbox_one_playstation_4","timestamp":"2020. február. 15. 17:00","title":"Az év első játékát nem lesz nehéz elfelejteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Előbb az állami tulajdonú cégeket fizetik ki.","shortLead":"Előbb az állami tulajdonú cégeket fizetik ki.","id":"20200215_Abszurd_a_kormany_eljarasa_a_korhazi_beszallitok_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ba51fef-7bdf-4ae1-bf7d-df6740c4f21e","keywords":null,"link":"/kkv/20200215_Abszurd_a_kormany_eljarasa_a_korhazi_beszallitok_szerint","timestamp":"2020. február. 15. 20:36","title":"Abszurd a kormány eljárása a kórházi beszállítók szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc7cb797-490a-4248-81b5-fcfdb901f1fc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mindegyikük panasz- és tüntetmentes volt.","shortLead":"Mindegyikük panasz- és tüntetmentes volt.","id":"20200216_Hazamehettek_a_Vuhanbol_hazahozott_magyarok_a_korhazbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc7cb797-490a-4248-81b5-fcfdb901f1fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b1617fd-d316-457b-b7cf-f43e4976dd2b","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Hazamehettek_a_Vuhanbol_hazahozott_magyarok_a_korhazbol","timestamp":"2020. február. 16. 12:07","title":"Hazaengedték a Vuhanból hazahozott magyarokat a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0387a472-2ffc-4fe6-83c8-17bfaa67a217","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Négy kínai gyárából háromban újraindítja a termelést a jövő héten a japán óriáscég.","shortLead":"Négy kínai gyárából háromban újraindítja a termelést a jövő héten a japán óriáscég.","id":"20200216_koronavirus_toyota_gyar_autogyartas_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0387a472-2ffc-4fe6-83c8-17bfaa67a217&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961f0845-48f1-4eaa-9704-ba93c50723a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200216_koronavirus_toyota_gyar_autogyartas_kina","timestamp":"2020. február. 16. 11:29","title":"Nem bénítja tovább a koronavírus a Toyota gyárait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]