[{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Menczer Tamás államtitkár, az Információs Hivatal és az ORFK osztott meg néhány részletet a gyermekpornográfiával megvádolt Kaleta Gábor volt nagykövet ügyéről az Országgyűlés Külügyi bizottságában, azonban az elhangzottakat titkosították. Az továbbra sem derült ki, Kaleta mióta követhette el a bűncselekményt, illetve hol tárolta a felvételeket.","shortLead":"Menczer Tamás államtitkár, az Információs Hivatal és az ORFK osztott meg néhány részletet a gyermekpornográfiával...","id":"20200217_kaleta_kulugyi_bizottsag_titkositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178c43f0-c662-4900-bf42-9eadb3516d28","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_kaleta_kulugyi_bizottsag_titkositas","timestamp":"2020. február. 17. 10:58","title":"10 évre titkosították a Kaleta-ügyről tett beszámolót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd4287a-b6db-49e7-bcb2-8bda3239cb39","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Egy sályi cigánycsalád otthonában néztük végig Orbán Viktor évértékelő beszédét éppen aznap, amikor Toroczkai László egy gyilkosság nyomán erőfitogtató felvonulást szervezett a Miskolc melletti faluba. Az is kiderült, mit szólnak a romák ahhoz, ahogyan a miniszterelnökünk újabban a cigányokról beszél.","shortLead":"Egy sályi cigánycsalád otthonában néztük végig Orbán Viktor évértékelő beszédét éppen aznap, amikor Toroczkai László...","id":"20200217_Ide_is_nezhetne_a_miniszterelnokunk_Pici_problema_ez_de_nagy_lesz_belole","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cd4287a-b6db-49e7-bcb2-8bda3239cb39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85f9be11-cddf-42ca-9575-c9a1053125c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_Ide_is_nezhetne_a_miniszterelnokunk_Pici_problema_ez_de_nagy_lesz_belole","timestamp":"2020. február. 17. 10:40","title":"\"Ide is nézhetne a miniszterelnökünk. Pici probléma ez, de nagy lesz belőle\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c702018-107b-4daf-b909-0cbe3defc39c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Agnès Buzyn francia egészségügyi miniszter lett az Emmanuel Macron pártjának új jelöltje a párizsi polgármesteri címre, miután szexbotrányba keveredett elődje lemondott.","shortLead":"Agnès Buzyn francia egészségügyi miniszter lett az Emmanuel Macron pártjának új jelöltje a párizsi polgármesteri címre...","id":"20200216_Megvan_Macron_jeloltje_a_parizsi_polgarmesteri_posztra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c702018-107b-4daf-b909-0cbe3defc39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc73250-800c-4565-a62c-191fee59dfab","keywords":null,"link":"/vilag/20200216_Megvan_Macron_jeloltje_a_parizsi_polgarmesteri_posztra","timestamp":"2020. február. 16. 18:52","title":"Megvan Macron jelöltje a párizsi polgármesteri posztra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb62c45f-d34d-490f-a76f-74ebe299b91b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi életét egy új applikáció segítségével sikerült megmenteni.","shortLead":"A férfi életét egy új applikáció segítségével sikerült megmenteni.","id":"20200217_A_szinpadon_kellett_ujraeleszteni_egy_enekest_egy_Baranya_megyei_fesztivalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb62c45f-d34d-490f-a76f-74ebe299b91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5445b35-d8bf-435a-93c5-b096aa7d0fdb","keywords":null,"link":"/elet/20200217_A_szinpadon_kellett_ujraeleszteni_egy_enekest_egy_Baranya_megyei_fesztivalon","timestamp":"2020. február. 17. 13:18","title":"A színpadon kellett újraéleszteni egy énekest egy Baranya megyei fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a61e29-2d7b-46e5-aa6b-cea71396d440","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új veszély fenyegeti a kenyai Ruma Nemzeti Parkban élő keskenyszájú orrszarvúkat: az antibiotikum-rezisztencia, amelynek oka a kutatók szerint az antibiotikum féktelen használata mind az emberek, mind a haszonállat-állomány körében a kelet-afrikai országban.","shortLead":"Új veszély fenyegeti a kenyai Ruma Nemzeti Parkban élő keskenyszájú orrszarvúkat: az antibiotikum-rezisztencia...","id":"20200216_antibiotikum_rezisztencia_keskenyszaju_orrszarvuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38a61e29-2d7b-46e5-aa6b-cea71396d440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe1e25b-4da0-4df9-989c-3427e863cf36","keywords":null,"link":"/tudomany/20200216_antibiotikum_rezisztencia_keskenyszaju_orrszarvuk","timestamp":"2020. február. 16. 14:03","title":"Az antibiotikum-rezisztencia veszélyezteti az egyébként is nehéz helyzetben lévő orrszarvúkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bcc3438-8b92-4e24-bec3-febade18cf91","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferencre célozva külön üzent a fiataloknak Orbán Viktor: attól, hogy nem láttak medvét, az még veszélyes. Szerinte Donald Trump sokkal jobb beszédet mondott volna, mint ő, de azért így is agyondicsérte önmagát. Azonban riadót is fújt a miniszterelnök, veszélyes évek jönnek.","shortLead":"Gyurcsány Ferencre célozva külön üzent a fiataloknak Orbán Viktor: attól, hogy nem láttak medvét, az még veszélyes...","id":"20200216_Orban_meg_nem_ertett_zseninek_gondolja_magat_aki_meg_mindig_retteg_Sorostol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bcc3438-8b92-4e24-bec3-febade18cf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af017c05-f88e-4103-8a38-192469a318bd","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Orban_meg_nem_ertett_zseninek_gondolja_magat_aki_meg_mindig_retteg_Sorostol","timestamp":"2020. február. 16. 19:18","title":"Orbán meg nem értett zseninek gondolja magát, aki még mindig retteg Sorostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc69334-94af-47a4-a9c1-ba77e419c6b9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyarok két hetet töltöttek az MS Westerdam fedélzetén.","shortLead":"A magyarok két hetet töltöttek az MS Westerdam fedélzetén.","id":"20200217_koronavirus_magyarok_oceanjaro_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cc69334-94af-47a4-a9c1-ba77e419c6b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1cddb5e-96d1-4559-a954-f514b4576984","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_koronavirus_magyarok_oceanjaro_karanten","timestamp":"2020. február. 17. 20:04","title":"Koronavírus: karanténba kerülnek az óceánjáróról hazahozott magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20dc7968-f2bf-4cc2-9d1d-07adb2e74196","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A fertőző légúti betegségek akár 40 kórokozóját, köztük az új koronavírust és a madárinfluenza vírusát is ki lehet mutatni egy órán belül egy új eszközzel, amelynek kifejlesztését hongkongi tudósok jelentették be kedden.","shortLead":"A fertőző légúti betegségek akár 40 kórokozóját, köztük az új koronavírust és a madárinfluenza vírusát is ki lehet...","id":"20200216_betegsegek_40_korokozo_gyorsteszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20dc7968-f2bf-4cc2-9d1d-07adb2e74196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6707688-382c-4362-9a40-0d3931a4b3d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200216_betegsegek_40_korokozo_gyorsteszt","timestamp":"2020. február. 16. 08:03","title":"Egy új gyorsteszt a légúti betegségek akár 40 kórokozóját is kimutatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]