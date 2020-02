Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49b784a7-a6de-447b-a093-c915b297fcb1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A modell bátorsága számtalan pozitív kommentet kapott. ","shortLead":"A modell bátorsága számtalan pozitív kommentet kapott. ","id":"20200219_Ashley_Graham_nem_szegyelli_terhessegi_csikjait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49b784a7-a6de-447b-a093-c915b297fcb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a95ef9-ac39-40ff-a0e8-4e18373e5c0e","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Ashley_Graham_nem_szegyelli_terhessegi_csikjait","timestamp":"2020. február. 19. 13:55","title":"Ashley Graham nem szégyelli terhességi csíkjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hat férfi külföldi segítséggel több millió forintot és ékszereket csalt ki magyar idősektől.","shortLead":"A hat férfi külföldi segítséggel több millió forintot és ékszereket csalt ki magyar idősektől.","id":"20200218_unokazos_csalok_csalas_anglia_idosek_megkarositasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f1be281-6bf1-499f-bf41-1ecbdc85495e","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_unokazos_csalok_csalas_anglia_idosek_megkarositasa","timestamp":"2020. február. 18. 07:08","title":"Angliából irányított unokázós csalókat fogtak el az ország három településén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1508d95-1845-4af3-97d0-5d525fdfd2a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány terjedésétől való – jogos – aggodalom jegyében elmarad az év nagy mobilos seregszemléje, a februári barcelonai MWC. Ez viszont komoly anyagi veszteséget jelent a szervező GSMA-nak, Barcelona városnak és a spanyol államnak is.","shortLead":"A koronavírus-járvány terjedésétől való – jogos – aggodalom jegyében elmarad az év nagy mobilos seregszemléje...","id":"20200218_gsma_elmaradt_mwc_penz_karpotlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1508d95-1845-4af3-97d0-5d525fdfd2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01678163-7036-4988-a3c3-63cec98e9cff","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_gsma_elmaradt_mwc_penz_karpotlas","timestamp":"2020. február. 18. 14:03","title":"Szolidaritást és pénzt vár a mobilgyártóktól és -szolgáltatóktól a GSMA az elmaradt MWC miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393fceeb-4b58-41e8-827d-b29c33d2a62c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a világ nagy részén továbbra sem legális, egy amerikai cég nem tágít ötletétől: temetés vagy hamvasztás helyett komposztálást kínál a hozzátartozóknak, hogy így vegyenek búcsút szerettüktől. A módszer állítólag kevésbé környezetterhelő.","shortLead":"Bár a világ nagy részén továbbra sem legális, egy amerikai cég nem tágít ötletétől: temetés vagy hamvasztás helyett...","id":"20200219_recompose_emberi_komposztalas_temetkezes_holttest_bomlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=393fceeb-4b58-41e8-827d-b29c33d2a62c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d2d646-d478-4540-90fe-8864ed3bb2d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_recompose_emberi_komposztalas_temetkezes_holttest_bomlas","timestamp":"2020. február. 19. 09:33","title":"Jön az újfajta temetkezés? Elindult a cég, amely emberi komposztálást végez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fdb985-fd5d-4dfc-8207-be9625261e3d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még nem kezdték el értékesíteni a Samsung legújabb csúcstelefonjait, azonban már lehetőség van arra, hogy letöltsük a Galaxy S20-ak háttérképeit, és akár a saját telefonunkat díszíthetjük velük.","shortLead":"Még nem kezdték el értékesíteni a Samsung legújabb csúcstelefonjait, azonban már lehetőség van arra, hogy letöltsük...","id":"20200218_samsung_galaxy_s20_hatterkepek_csengohangok_letoltese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9fdb985-fd5d-4dfc-8207-be9625261e3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ada4ca-d845-4f8f-8e2e-4ef8d9edd51b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_samsung_galaxy_s20_hatterkepek_csengohangok_letoltese","timestamp":"2020. február. 18. 11:03","title":"Legyen olyan a telefonja, mint a Galaxy S20: innen tölthet le háttérképeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9773850a-22ab-404a-a44c-72599912bc09","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Bizonyított tény, hogy a stabil hátterű emberek munkahelyi és egyéb teljesítménye jobb, és tartósan jobb is marad. Ugyanakkor napjainkban sokunk életvitele ezzel nehezen egyeztethető. Miképp lehet feloldani ezt az ellentétet? ","shortLead":"Bizonyított tény, hogy a stabil hátterű emberek munkahelyi és egyéb teljesítménye jobb, és tartósan jobb is marad...","id":"20200218_Stabil_hatter_ez_az_amire_vagyunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9773850a-22ab-404a-a44c-72599912bc09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"712df74b-ea36-4816-ac5d-d7185e51fd36","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200218_Stabil_hatter_ez_az_amire_vagyunk","timestamp":"2020. február. 18. 07:30","title":"Stabil háttér, ez az, amire vágyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cccc59d-5290-42bb-8fc7-735f24cdd433","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Háromhavi fizetését ajánlotta fel Felipe, hogy szerződést bontson az NB I-es klubjával.","shortLead":"Háromhavi fizetését ajánlotta fel Felipe, hogy szerződést bontson az NB I-es klubjával.","id":"20200219_Fizetett_a_brazil_kapus_csak_ne_kelljen_Kisvardan_jatszania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cccc59d-5290-42bb-8fc7-735f24cdd433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c004b2-d11a-454f-8c23-74deffde9ae4","keywords":null,"link":"/sport/20200219_Fizetett_a_brazil_kapus_csak_ne_kelljen_Kisvardan_jatszania","timestamp":"2020. február. 19. 10:43","title":"Fizetett a brazil kapus, csak ne kelljen Kisvárdán játszania","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462e975b-25b1-4f0e-a4b5-c4c390874ed0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki képviselők az úgynevezett szájzártörvény megsemmisítését kérik, ami alapján 60 napra is kitilthatják őket a Parlamentből.","shortLead":"Az ellenzéki képviselők az úgynevezett szájzártörvény megsemmisítését kérik, ami alapján 60 napra is kitilthatják őket...","id":"20200218_alkotmanybirosag_ellenzek_szajzartorveny_hazszabaly_modositasai_kover_laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=462e975b-25b1-4f0e-a4b5-c4c390874ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db50e0e7-bf35-440f-99f8-893d908c38b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_alkotmanybirosag_ellenzek_szajzartorveny_hazszabaly_modositasai_kover_laszlo","timestamp":"2020. február. 18. 05:53","title":"Összefog és az Alkotmánybírósághoz fordul az ellenzék a házszabály korlátozásai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]