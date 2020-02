Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f34bcb4-67ff-4bb6-8f22-97ea99ac9769","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ali Hamenei iráni legfelsőbb vezető vasárnap azzal vádolta meg a külföldi médiát, hogy el akarta tántorítani a szavazókat a február 21-i parlamenti választáson való részvételtől a koronavírus-veszély eltúlzásával.\r

","shortLead":"Ali Hamenei iráni legfelsőbb vezető vasárnap azzal vádolta meg a külföldi médiát, hogy el akarta tántorítani...","id":"20200223_Iran_rajott_miert_van_ez_a_sok_hir_a_koronavirusrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f34bcb4-67ff-4bb6-8f22-97ea99ac9769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"721a07f6-1e03-404b-b514-4fd1bba68c77","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_Iran_rajott_miert_van_ez_a_sok_hir_a_koronavirusrol","timestamp":"2020. február. 23. 09:24","title":"Irán rájött, miért van ez a sok hír a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08e7dd40-3e96-4632-b210-445984827402","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy Irakban feltárt neandervölgyi temetkezési hely leletei arra utalnak, hogy már a 70 ezer évvel ezelőtt ott élő neandervölgyi emberek is \"halotti szertartással\" búcsúztathatták halottjaikat.","shortLead":"Egy Irakban feltárt neandervölgyi temetkezési hely leletei arra utalnak, hogy már a 70 ezer évvel ezelőtt ott élő...","id":"20200223_neandervolgyi_ember_sir_halotti_szertartas_sanidar_z","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08e7dd40-3e96-4632-b210-445984827402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"615136f2-34f2-4908-a74c-f58342b0d7f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_neandervolgyi_ember_sir_halotti_szertartas_sanidar_z","timestamp":"2020. február. 23. 10:03","title":"Különös dologra bukkantak 70 000 éves neandervölgyi emberek sírja mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"979beb41-ef9a-4a04-ba49-21bc81528b76","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Idő előtt lesz vége az eseménynek.","shortLead":"Idő előtt lesz vége az eseménynek.","id":"20200223_A_koronavirus_vet_veget_a_velencei_karnevalnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=979beb41-ef9a-4a04-ba49-21bc81528b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab49fa2-daf3-4c8e-962e-bba488f94f05","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_A_koronavirus_vet_veget_a_velencei_karnevalnak","timestamp":"2020. február. 23. 13:20","title":"A koronavírus miatt korábban vége lett a velencei karneválnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00e02d55-b274-4878-a483-f8a9653febb6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A turmalincsoport eddig ismeretlen tagját fedezték fel Olaszországban. Az új ásvány a dutrowit nevet kapta Barbara Dutrow geológus, a Louisiana Állami Egyetem (LSU) professzora után.","shortLead":"A turmalincsoport eddig ismeretlen tagját fedezték fel Olaszországban. Az új ásvány a dutrowit nevet kapta Barbara...","id":"20200222_uj_asvany_olaszorszag_turmalinok_dutrowit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00e02d55-b274-4878-a483-f8a9653febb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46181a15-938c-4529-92ce-e39e4b689cb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200222_uj_asvany_olaszorszag_turmalinok_dutrowit","timestamp":"2020. február. 22. 10:03","title":"Felfedeztek egy új ásványt, 20 000 000 éve formálódott meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7202ab-dcb9-4fe8-9c5b-1d167425d986","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"4,2 milliárdos eredményt hozott 2019-ben a Pallas Athéné-alapítványoknak a jegybank által rájuk bízott 266 milliárd. Az alapítványok PADME néven egyesültek, az új szervezet már vagyona 84 százalékát egyik megörökölt leányvállalatában tartotta. A Pallas-birodalomban alig maradt ingatlan, bár nem kizárt, hogy ezeket is csak kiszervezték.","shortLead":"4,2 milliárdos eredményt hozott 2019-ben a Pallas Athéné-alapítványoknak a jegybank által rájuk bízott 266 milliárd...","id":"20200223_Papiron_283_milliard_forintot_er_az_egyesult_Matolcsyalapitvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa7202ab-dcb9-4fe8-9c5b-1d167425d986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d1eb5dd-a7ea-4fe2-a726-cf8015f2b36c","keywords":null,"link":"/kkv/20200223_Papiron_283_milliard_forintot_er_az_egyesult_Matolcsyalapitvany","timestamp":"2020. február. 23. 11:30","title":"Papíron már 283 milliárd forintot ér az egyesült \"Matolcsy-alapítvány\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"933544d4-776c-475b-9539-2ba0b24e3650","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megújítja földfelszíni digitális sugárzásának technológiáját az Antenna Hungária. Márciustól fél éven át, tíz üzemben kapcsolgatják majd az adókat, ami teljes vagy részleges üzemszünettel jár. Fontos, hogy a technológiaváltás után az előfizetőknek maguknak kell elvégezniük a dekóderek újrahangolását.","shortLead":"Megújítja földfelszíni digitális sugárzásának technológiáját az Antenna Hungária. Márciustól fél éven át, tíz üzemben...","id":"20200222_antenna_hungaria_frekvenciacsere_mindig_tv_extra_dekoder_athangolasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=933544d4-776c-475b-9539-2ba0b24e3650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77965ef3-87c4-4e48-9fbf-11d3d24988e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200222_antenna_hungaria_frekvenciacsere_mindig_tv_extra_dekoder_athangolasa","timestamp":"2020. február. 22. 12:03","title":"Készüljön, nem lesz tévéadás – és csak akkor jön vissza, ha kézzel újrahangolja a tévéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1eb48d8-c01c-418d-9aad-dd14c16b4f47","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Peter Pellegrini hetek óta küzd egy fertőzéssel.","shortLead":"Peter Pellegrini hetek óta küzd egy fertőzéssel.","id":"20200223_Korhazba_kerult_az_EUcsucsrol_a_szlovak_kormanyfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1eb48d8-c01c-418d-9aad-dd14c16b4f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a5689f-64a2-466f-a1a0-858eac84bc3a","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_Korhazba_kerult_az_EUcsucsrol_a_szlovak_kormanyfo","timestamp":"2020. február. 23. 11:18","title":"Kórházba került az EU-csúcsról a szlovák kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aad5616-80c1-4c34-974e-3985163affec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A másik aggasztó veszély, hogy a járvány kiterjedhet olyan országokra is, ahol fejletlen az orvosi ellátás. ","shortLead":"A másik aggasztó veszély, hogy a járvány kiterjedhet olyan országokra is, ahol fejletlen az orvosi ellátás. ","id":"20200222_A_WHO_aggodik_a_korabbi_kapcsolat_nelkuli_fertozesek_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aad5616-80c1-4c34-974e-3985163affec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adf7a484-0ac9-4271-b351-747b2bdca30f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200222_A_WHO_aggodik_a_korabbi_kapcsolat_nelkuli_fertozesek_miatt","timestamp":"2020. február. 22. 12:55","title":"A WHO szerint problémás, hogy koronavírusos beteget \"kapcsolat nélkül\" is találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]