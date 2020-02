Már Ferihegyen is megmérik az Észak-Olaszországból érkezők lázát

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"207973e0-2376-4f83-8a18-7b010a55cb91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatvani Józsefet milliárdos vállalkozó, Prisztás József megölése miatt ítélték el 15 évre, múlt héten viszont a bíróság első fokon felmentette a korábbi vádak alól.","shortLead":"Hatvani Józsefet milliárdos vállalkozó, Prisztás József megölése miatt ítélték el 15 évre, múlt héten viszont a bíróság...","id":"20200221_Portik_testore_artatlanul_ult_8_evet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=207973e0-2376-4f83-8a18-7b010a55cb91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e8e7839-1845-4e26-bd28-de907e776980","keywords":null,"link":"/itthon/20200221_Portik_testore_artatlanul_ult_8_evet","timestamp":"2020. február. 21. 21:46","title":"Portik volt testőre ártatlanul ült 8 évet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544bb2bd-dd4b-4247-a49a-da02877eaec1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legutóbbi esetben, azért kellett mennie a vezetőnek, mert a miniszter nem volt elégedett a felkészítő anyagokkal, amelyet a szakember készített.","shortLead":"A legutóbbi esetben, azért kellett mennie a vezetőnek, mert a miniszter nem volt elégedett a felkészítő anyagokkal...","id":"20200222_Harom_foosztalyvezetot_is_kirugott_Szijjarto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=544bb2bd-dd4b-4247-a49a-da02877eaec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8020173e-ed2a-45eb-b2db-55ace682e311","keywords":null,"link":"/itthon/20200222_Harom_foosztalyvezetot_is_kirugott_Szijjarto","timestamp":"2020. február. 22. 12:03","title":"Három főosztályvezetőjét is kirúgta Szijjártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szél Júlia 92 éves korában elhunyt.","shortLead":"Szél Júlia 92 éves korában elhunyt.","id":"20200223_Elhunyt_Szel_Julia_a_Magyar_Radio_egykori_munkatarsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21aa69f8-7e7e-48a8-a516-5aa8fa6e6cb4","keywords":null,"link":"/elet/20200223_Elhunyt_Szel_Julia_a_Magyar_Radio_egykori_munkatarsa","timestamp":"2020. február. 23. 18:15","title":"Elhunyt Szél Júlia, a Magyar Rádió egykori munkatársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea855604-d7cb-48e6-9038-02b43afef112","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A súlyosan veszélyeztetett cebu szigeti disznó (Sus cebifrons) megmentéséért indít tenyészprogramot a délkelet-csehországi Jihlavai Állatkert. Az intézmény már el is hozott két kocát az észak-csehországi Decin állatkertjéből és jelenleg egy kant keres, hogy beindíthassa a programot.","shortLead":"A súlyosan veszélyeztetett cebu szigeti disznó (Sus cebifrons) megmentéséért indít tenyészprogramot...","id":"20200223_cebu_szigeti_diszno_tenyesztese_sulyosan_veszelyeztetett_faj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea855604-d7cb-48e6-9038-02b43afef112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c4e4ba-018c-4906-add8-cfbc257bdd4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_cebu_szigeti_diszno_tenyesztese_sulyosan_veszelyeztetett_faj","timestamp":"2020. február. 23. 14:03","title":"Az emberiség hamarosan kiirthatja a cebu szigeti disznót, de program indult a megmentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faad3d57-7a6d-4c41-98fe-ee04433bcdf3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A közösségi média oldal szerint túl messzire mentek. ","shortLead":"A közösségi média oldal szerint túl messzire mentek. ","id":"20200222_A_Twitter_felfuggesztette_Bloomberg_kampanyanak_manipulalt_videojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faad3d57-7a6d-4c41-98fe-ee04433bcdf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93063a9c-0f2d-4a22-b12a-62c4f55feff7","keywords":null,"link":"/vilag/20200222_A_Twitter_felfuggesztette_Bloomberg_kampanyanak_manipulalt_videojat","timestamp":"2020. február. 22. 10:44","title":"A Twitter felfüggesztette Bloomberg deepfake videóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e2abab-62b8-4383-9a1d-0e1cc914be9a","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Két sokk egy hétre kicsit sok. Előbb a forint árfolyama állított be újabb mélységi rekordot az euróval szemben, majd a januári inflációs adat volt meghökkentően magas. A jegybank szerint mindez csak átmeneti jelenség.","shortLead":"Két sokk egy hétre kicsit sok. Előbb a forint árfolyama állított be újabb mélységi rekordot az euróval szemben, majd...","id":"202008__gyenge_forint__eros_inflacio__magabiztos_jegybank__kettos_veszteseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2e2abab-62b8-4383-9a1d-0e1cc914be9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e92b2c-54c7-44b8-9651-1a7517ccd721","keywords":null,"link":"/360/202008__gyenge_forint__eros_inflacio__magabiztos_jegybank__kettos_veszteseg","timestamp":"2020. február. 22. 08:15","title":"Elszálltak az árak és a forint, Matolcsyék szerint nincs itt semmi látnivaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f3a3c80-bd40-400b-ae08-3c27f64f70db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sztárok már most örömködnek, hogy együtt lehetnek. ","shortLead":"A sztárok már most örömködnek, hogy együtt lehetnek. ","id":"20200222_Jon_egy_uj_Jobaratok_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f3a3c80-bd40-400b-ae08-3c27f64f70db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364f598d-1170-417a-b530-1105ba848cd3","keywords":null,"link":"/kultura/20200222_Jon_egy_uj_Jobaratok_resz","timestamp":"2020. február. 22. 09:05","title":"Jön egy új Jóbarátok-rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb70eb9-7a82-4fec-ab63-105ec77c45a7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gyűlöletbeszéddel vádolja a képviselőket.","shortLead":"Gyűlöletbeszéddel vádolja a képviselőket.","id":"20200222_Tordai_Bence_feljelenti_Duro_Dorat_es_Horvath_Laszlot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cb70eb9-7a82-4fec-ab63-105ec77c45a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20269b7-58e1-414e-a25f-8e696bfe0a72","keywords":null,"link":"/itthon/20200222_Tordai_Bence_feljelenti_Duro_Dorat_es_Horvath_Laszlot","timestamp":"2020. február. 22. 16:19","title":"Tordai Bence feljelenti Dúró Dórát és Horváth Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]