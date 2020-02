Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e86e620-8d26-4dd9-aa66-e25b49696ff0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tompai határátkelő környékén találták az alagutat a rendőrök. ","shortLead":"A tompai határátkelő környékén találták az alagutat a rendőrök. ","id":"20200221_Ujabb_migansalagutat_talaltak_a_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e86e620-8d26-4dd9-aa66-e25b49696ff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b78863ed-9b88-4781-9df9-d38f5d2a0719","keywords":null,"link":"/itthon/20200221_Ujabb_migansalagutat_talaltak_a_rendorok","timestamp":"2020. február. 21. 18:41","title":"Újabb \"migráns-alagutat\" találtak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aad5616-80c1-4c34-974e-3985163affec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A másik aggasztó veszély, hogy a járvány kiterjedhet olyan országokra is, ahol fejletlen az orvosi ellátás. ","shortLead":"A másik aggasztó veszély, hogy a járvány kiterjedhet olyan országokra is, ahol fejletlen az orvosi ellátás. ","id":"20200222_A_WHO_aggodik_a_korabbi_kapcsolat_nelkuli_fertozesek_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aad5616-80c1-4c34-974e-3985163affec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adf7a484-0ac9-4271-b351-747b2bdca30f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200222_A_WHO_aggodik_a_korabbi_kapcsolat_nelkuli_fertozesek_miatt","timestamp":"2020. február. 22. 12:55","title":"A WHO szerint problémás, hogy koronavírusos beteget \"kapcsolat nélkül\" is találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adfafb22-4dcd-4dd7-952e-486f8f430fef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung közzétett egy videót, amelyben megmutatja, hogyan is készül gyáraiban a nemrégiben bemutatott második összehajtható modell, a Galaxy Z Flip.","shortLead":"A Samsung közzétett egy videót, amelyben megmutatja, hogyan is készül gyáraiban a nemrégiben bemutatott második...","id":"20200222_samsung_galaxy_z_flip_osszehajthato_telefon_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adfafb22-4dcd-4dd7-952e-486f8f430fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1b97d4-23ad-43c7-a5d3-24da29c3fb4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200222_samsung_galaxy_z_flip_osszehajthato_telefon_video","timestamp":"2020. február. 22. 13:03","title":"Videó a gyárból: így készül a Samsung spéci összecsukható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az észak-olaszországi Lombardia tartományban 90-re emelkedett az új koronavírus fertőzöttjeinek száma - közölte vasárnap a tartomány kormányzója, Attilio Fontana.","shortLead":"Az észak-olaszországi Lombardia tartományban 90-re emelkedett az új koronavírus fertőzöttjeinek száma - közölte...","id":"20200223_Megugrott_a_koronavirusos_fertozottek_szama_Olaszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc171e8-0156-4cdf-83ea-ae76c0f960fc","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_Megugrott_a_koronavirusos_fertozottek_szama_Olaszorszagban","timestamp":"2020. február. 23. 12:11","title":"Megugrott a koronavírusos fertőzöttek száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"386609b5-8bfc-4381-9617-48eb14a68439","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Heti két járatot töröltek.","shortLead":"Heti két járatot töröltek.","id":"20200222_Csak_pentekenkent_repul_mar_az_Air_China_Budapestre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=386609b5-8bfc-4381-9617-48eb14a68439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5e04dc9-e37d-40ac-bc10-ba6db0cf4830","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200222_Csak_pentekenkent_repul_mar_az_Air_China_Budapestre","timestamp":"2020. február. 22. 20:30","title":"Csak péntekenként repül már az Air China Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nekimentek Matolcsynak a párbeszédesek, a fóti gyermekotthonban cenzúráznak, rajzfilmen Európa történelme. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Nekimentek Matolcsynak a párbeszédesek, a fóti gyermekotthonban cenzúráznak, rajzfilmen Európa történelme. Ez a hvg360...","id":"20200221_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0853de5-9ae6-4ad0-994f-48bc3adb232f","keywords":null,"link":"/360/20200221_Radar360","timestamp":"2020. február. 21. 17:30","title":"Radar360: Persányi ment, Gyurcsány jött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1ad966e-799d-40ce-9cf9-9b2909ce2c2c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU és Budapest is költségvetést készít; Orbán Viktor olyan zöld akciótervet hirdetett, amelyben régi vállalásokat és uniós kötelezettségeket tett új csomagolásba; már a főpolgármester előtt van a jelentés, mi alapján kért az Állatkert távozó főigazgatója extra húszmilliárd forintot a Biodómra. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az EU és Budapest is költségvetést készít; Orbán Viktor olyan zöld akciótervet hirdetett, amelyben régi vállalásokat és...","id":"20200223_Es_akkor_EU_Budapest_klimavedelem_orban_elelmiszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1ad966e-799d-40ce-9cf9-9b2909ce2c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b67c3c0-cdcf-451c-b415-26e081671f26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200223_Es_akkor_EU_Budapest_klimavedelem_orban_elelmiszer","timestamp":"2020. február. 23. 07:00","title":"És akkor Orbán Viktor felfedezte a benne élő Greta Thunberget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c02696b-73ab-4215-8c78-53c5d352007f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hanaui terrortámadás után kérdezték meg a lakosságot. Az Alternatíva Németországnak támogatottsága visszaesett.","shortLead":"A hanaui terrortámadás után kérdezték meg a lakosságot. Az Alternatíva Németországnak támogatottsága visszaesett.","id":"20200223_Az_AfDt_teszik_felelosse_a_szelsojobboldali_eroszakert_a_nemetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c02696b-73ab-4215-8c78-53c5d352007f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97937dfa-5bd6-4361-92d8-3f081c9c1321","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_Az_AfDt_teszik_felelosse_a_szelsojobboldali_eroszakert_a_nemetek","timestamp":"2020. február. 23. 11:57","title":"Az AfD-t teszik felelőssé a szélsőjobboldali erőszakért a németek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]