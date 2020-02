Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b84363d-cf39-48f7-a747-7a35f7ca9910","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A felépült betegek száma ezzel együtt már 20 ezer fölé emelkedett.","shortLead":"A felépült betegek száma ezzel együtt már 20 ezer fölé emelkedett.","id":"20200222_Ismet_csokkent_a_napi_uj_fertozottek_szama_Kinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b84363d-cf39-48f7-a747-7a35f7ca9910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce95e984-0a16-4036-9cc4-e8cb79e9374f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200222_Ismet_csokkent_a_napi_uj_fertozottek_szama_Kinaban","timestamp":"2020. február. 22. 08:40","title":"Ismét csökkent a koronavírusos fertőzöttek száma Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1c2c27-d5e7-4817-ad46-4a9802f48dd1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tőkebevonással 11 ezermilliárd forintra növekedhet a SpaceX értéke.","shortLead":"A tőkebevonással 11 ezermilliárd forintra növekedhet a SpaceX értéke.","id":"20200223_space_x_elon_musk_tokeemeles_urhajozas_urinternet_starlink","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b1c2c27-d5e7-4817-ad46-4a9802f48dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7a08f93-6fda-4ce7-a169-af239f14fc5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200223_space_x_elon_musk_tokeemeles_urhajozas_urinternet_starlink","timestamp":"2020. február. 23. 17:34","title":"Elon Musk 250 millió dollárt tol űrcégébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40838c9d-d87e-49ee-a1bb-d6d8d80cf721","c_author":"HVG","category":"360","description":"Laki Péter nemrég a Balatonnál tűnt fel cégével, most egy olyan budapesti vállalkozásba vásárolta be magát, amelyhez egy impozáns budapesti szálloda köthető. ","shortLead":"Laki Péter nemrég a Balatonnál tűnt fel cégével, most egy olyan budapesti vállalkozásba vásárolta be magát, amelyhez...","id":"202008_jc_investment_magyaramerikai_koprodukcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40838c9d-d87e-49ee-a1bb-d6d8d80cf721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db818cfe-2aa5-40f6-b4ac-1ccff354d22b","keywords":null,"link":"/360/202008_jc_investment_magyaramerikai_koprodukcio","timestamp":"2020. február. 23. 12:15","title":"New York-i szállodamágnással állt össze a magyar épületszobrász ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f978461-4bf5-4aaf-a194-4fbc7a17bb0d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Papa nem nézte meg a méreteket rendelés előtt.","shortLead":"Papa nem nézte meg a méreteket rendelés előtt.","id":"20200222_Dinot_akart_a_kis_Theo_kapott_egy_hatmetereset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f978461-4bf5-4aaf-a194-4fbc7a17bb0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8347d76-de73-49eb-be2b-c08e7698f499","keywords":null,"link":"/elet/20200222_Dinot_akart_a_kis_Theo_kapott_egy_hatmetereset","timestamp":"2020. február. 22. 19:24","title":"Dínót akart a kis Theo, kapott egy hatmétereset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adfafb22-4dcd-4dd7-952e-486f8f430fef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung közzétett egy videót, amelyben megmutatja, hogyan is készül gyáraiban a nemrégiben bemutatott második összehajtható modell, a Galaxy Z Flip.","shortLead":"A Samsung közzétett egy videót, amelyben megmutatja, hogyan is készül gyáraiban a nemrégiben bemutatott második...","id":"20200222_samsung_galaxy_z_flip_osszehajthato_telefon_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adfafb22-4dcd-4dd7-952e-486f8f430fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1b97d4-23ad-43c7-a5d3-24da29c3fb4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200222_samsung_galaxy_z_flip_osszehajthato_telefon_video","timestamp":"2020. február. 22. 13:03","title":"Videó a gyárból: így készül a Samsung spéci összecsukható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419f9632-3537-437e-a6e7-9848c7dc612b","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"1930. február 23-án lezárult egy himnuszköltő rövid élete. Az Adolf Hitler vezette Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt himnuszának költője volt ő, s ez a dala szolgált a Hitler vezette Németország (társ)himnuszaként is.","shortLead":"1930. február 23-án lezárult egy himnuszköltő rövid élete. Az Adolf Hitler vezette Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt...","id":"20200223_naci_strici_kereszteny_vertanu_horst_wessel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=419f9632-3537-437e-a6e7-9848c7dc612b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bae80cb-bf4c-40f5-a7f3-55e93dd33060","keywords":null,"link":"/360/20200223_naci_strici_kereszteny_vertanu_horst_wessel","timestamp":"2020. február. 23. 16:00","title":"Egy náci strici, akiből keresztény vértanút csináltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5544e0a-6b58-4503-9c9c-8ab457846eb6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Adózóna oldal sokakat érintő kérdéskört tekintett át egy szakértővel.","shortLead":"Az Adózóna oldal sokakat érintő kérdéskört tekintett át egy szakértővel.","id":"20200222_Sokaknak_a_legnagyobb_kihivas_a_nyugdij_elott__igy_igazolhato_a_szolgalati_ido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5544e0a-6b58-4503-9c9c-8ab457846eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"600ec6d7-8705-4329-b6e6-e315b292211f","keywords":null,"link":"/kkv/20200222_Sokaknak_a_legnagyobb_kihivas_a_nyugdij_elott__igy_igazolhato_a_szolgalati_ido","timestamp":"2020. február. 22. 09:32","title":"Sokaknak a legnagyobb kihívás a nyugdíj előtt, hogyan igazolható a szolgálati idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea855604-d7cb-48e6-9038-02b43afef112","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A súlyosan veszélyeztetett cebu szigeti disznó (Sus cebifrons) megmentéséért indít tenyészprogramot a délkelet-csehországi Jihlavai Állatkert. Az intézmény már el is hozott két kocát az észak-csehországi Decin állatkertjéből és jelenleg egy kant keres, hogy beindíthassa a programot.","shortLead":"A súlyosan veszélyeztetett cebu szigeti disznó (Sus cebifrons) megmentéséért indít tenyészprogramot...","id":"20200223_cebu_szigeti_diszno_tenyesztese_sulyosan_veszelyeztetett_faj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea855604-d7cb-48e6-9038-02b43afef112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c4e4ba-018c-4906-add8-cfbc257bdd4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_cebu_szigeti_diszno_tenyesztese_sulyosan_veszelyeztetett_faj","timestamp":"2020. február. 23. 14:03","title":"Az emberiség hamarosan kiirthatja a cebu szigeti disznót, de program indult a megmentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]