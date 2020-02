Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2cf83315-4367-434a-921d-cac274190189","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ha kérdezték, azt mondta, a mosolygás a hosszú élet titka.","shortLead":"Ha kérdezték, azt mondta, a mosolygás a hosszú élet titka.","id":"20200225_Meghalt_a_legidosebb_ferfi_a_vilagon_112_eves_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cf83315-4367-434a-921d-cac274190189&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23500f3f-8eda-42c1-a47e-82694dab3186","keywords":null,"link":"/elet/20200225_Meghalt_a_legidosebb_ferfi_a_vilagon_112_eves_volt","timestamp":"2020. február. 25. 08:24","title":"Meghalt a legidősebb férfi a világon, 112 éves volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"500793ac-77db-4ac7-95a4-30d3b852af64","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német márka nagy SUV-jának legerősebb tagját V6-os motor hajtja egy elektromos egységgel megtámogatva.","shortLead":"A német márka nagy SUV-jának legerősebb tagját V6-os motor hajtja egy elektromos egységgel megtámogatva.","id":"20200225_Volkswagen_Touareg_R_plugin_hibrid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=500793ac-77db-4ac7-95a4-30d3b852af64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb395d5d-2299-4dfb-a434-6a42e572cb8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200225_Volkswagen_Touareg_R_plugin_hibrid","timestamp":"2020. február. 25. 09:25","title":"Nem lett egy szerény autó a vadonatúj Vokswagen Touareg R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79370193-e99f-4e94-8df6-78a2f7338038","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint mégsem volt annyira ártalmatlan az a hiba, ami miatt a múlt héten téves értesítések mentek ki a Galaxy mobilokra.","shortLead":"A jelek szerint mégsem volt annyira ártalmatlan az a hiba, ami miatt a múlt héten téves értesítések mentek ki a Galaxy...","id":"20200226_samsung_ertesites_find_my_phone_hibajelzes_adatszivargas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79370193-e99f-4e94-8df6-78a2f7338038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed9bbf1-5b4d-4ded-b2d7-d7dd3815be2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200226_samsung_ertesites_find_my_phone_hibajelzes_adatszivargas","timestamp":"2020. február. 26. 09:08","title":"Adatszivárgás is történt, amikor a Samsung kiküldte a furcsa értesítéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyerekek érzelmileg sérültek az események miatt.","shortLead":"A gyerekek érzelmileg sérültek az események miatt.","id":"20200225_Gyermekei_szeme_lattara_alazta_meg_elettarsat_egy_tobbszoros_visszaeso_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"687df1c3-b9cd-4d76-9fbe-bf714f40eac9","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_Gyermekei_szeme_lattara_alazta_meg_elettarsat_egy_tobbszoros_visszaeso_ferfi","timestamp":"2020. február. 25. 08:41","title":"Gyermekei szeme láttára alázta meg élettársát egy többszörös visszaeső férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d3e93fd-b3d6-41fb-be47-1dcb11512a71","c_author":"Detralex","category":"brandcontent","description":"Szent-Györgyi Albert, a flavonoidokat felfedező kiváló magyar tudós nem csak tudományos munkássága, hanem magánemberi nagysága, kalandos élete miatt is érdekes személyiség. Igazi reneszánsz ember, akinek tetteiről legendák szólnak. Miért mondják, hogy nem csak orvoskutatóként, hanem magánemberként is karizmatikus személyiség volt?\r

","shortLead":"Szent-Györgyi Albert, a flavonoidokat felfedező kiváló magyar tudós nem csak tudományos munkássága, hanem magánemberi...","id":"20200225_Servier_Detralex_Szent_Gyorgyi_Albert_flavonoidok_C_vitamin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d3e93fd-b3d6-41fb-be47-1dcb11512a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de24842e-161c-4982-9a4f-de3f0b07a540","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200225_Servier_Detralex_Szent_Gyorgyi_Albert_flavonoidok_C_vitamin","timestamp":"2020. február. 25. 17:30","title":"Négyszer nősült, sportembernek is fantasztikus volt – így élt legendás Nobel-díjasunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6031018e-d63a-4a0e-8751-646ecc09cf35","c_author":"Demény Péter","category":"360","description":"A Srí Lanka-i vendégmunkások körül támadt viharnak nincs egyetlen olvasata, akárhonnan nézzük is. A legfontosabb, hogy ne első felindulásból foglaljunk állást – figyelmeztet a hvg360 erdélyi szerzője, Demény Péter.","shortLead":"A Srí Lanka-i vendégmunkások körül támadt viharnak nincs egyetlen olvasata, akárhonnan nézzük is. A legfontosabb...","id":"20200225_Szeretettel_Erdelybol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6031018e-d63a-4a0e-8751-646ecc09cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed20be32-7a23-4a5e-8915-dfdff7d2691d","keywords":null,"link":"/360/20200225_Szeretettel_Erdelybol","timestamp":"2020. február. 25. 07:00","title":"Szeretettel Erdélyből: Gumiszőnyeg-vélemény – a gyergyóditrói ügy személyes lenyomata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b85951a6-cff3-4b02-931e-e1f3d9a7dce4","c_author":"Hont András","category":"360","description":"A rendszerváltás megint távolabb került, de a rendszer talán élhetőbbé vált. A NER, amelynek eddig is több felismerhető periódusa volt, új életszakaszába lépett. Hont András cikksorozatának 4., befejező része.","shortLead":"A rendszerváltás megint távolabb került, de a rendszer talán élhetőbbé vált. A NER, amelynek eddig is több felismerhető...","id":"20200225_hont_orbanrendszer_valtozoban_ami_nincs_ellenere_az_van_konszolidacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b85951a6-cff3-4b02-931e-e1f3d9a7dce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a177d27-2c3c-4784-82a0-f221d80afc45","keywords":null,"link":"/360/20200225_hont_orbanrendszer_valtozoban_ami_nincs_ellenere_az_van_konszolidacio","timestamp":"2020. február. 25. 13:00","title":"Hont: Változóban az Orbán-rendszer: ami nincs ellenére, az van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d74e8ac-7638-4261-bce9-d3a42daab6dd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kína szárazföldi területének többi részéről szerdán már csupán öt új esetet jelentettek.\r

","shortLead":"Kína szárazföldi területének többi részéről szerdán már csupán öt új esetet jelentettek.\r

","id":"20200226_Tovabb_csokkent_a_napi_uj_fertozottek_szama_Kinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d74e8ac-7638-4261-bce9-d3a42daab6dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4cbe25-9fc3-460c-afb6-603fafa3eb5c","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_Tovabb_csokkent_a_napi_uj_fertozottek_szama_Kinaban","timestamp":"2020. február. 26. 05:41","title":"Tovább csökkent a napi új fertőzöttek száma Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]