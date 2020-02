A kormány 30 milliárd forintot bocsátott a Belügyminisztérium rendelkezésére, amiből börtönöket építhetnek és csökkenthetik a zsúfoltságot – közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón.

Ezt részben mobilbörtönökkel lehet megvalósítani.

A héten elfogadott törvény alapján szeptember 30-ig kell megszüntetni a zsúfoltságot a börtönökben, ami jelenleg országosan 114 százalék. A hvg.hu múlt héten értesült arról, hogy felmerült, konténerekkel oldják meg az új börtön-férőhelyeket. Tudomásunkra jutott az is, hol lesz a tesztüzem, illetve – ha beválik – hol lépnek tovább.

A konténerbörtönökkel nem a magyar állam találja fel a spanyol viaszt, Ausztráliában, Új-Zélandon, Németországban és Ausztriában is van példa arra, hogy egy átmeneti időre konténerben helyezzék el a csekély súlyú cselekmények miatt elítélt rabokat – mondta korábban Kádár András Kristóf, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke. A hangsúly az ideiglenességen van: börtönfelújításkor vagy a populáció hirtelen növekedésekor vetik be, az őrzési problémák miatt. Kádár szerint

nagyon sok gonddal és megoldandó kérdéssel járna ez.

A tranzitzónában is konténerekben laknak a menedékkérők, ami télen rendben is van, mert lehet fűteni azokat, nyáron viszont elviselhetetlen, 40-50 fokos meleg van bent. Ugyanilyen hőség lenne a cellaként használt konténerekben is. Légkondit fel lehetne ugyan szerelni, de ez a magyar börtönökre – a Helsinki korábbi tapasztalatai alapján – egyáltalán nem jellemző, arról nem is beszélve, hogy a költségeket is megdobná.

A tranzitzónában az a jelentős különbség, hogy ott a zóna területén belül szabadon mozoghatnak az emberek, nyáron a légkondicionált közösségi helyiségekben vészelik át a hőséget.

A börtönben annyi a légkondicionálás, hogy kinyitják az ablakot és a tátikát (az ajtón lévő ételbeadó nyílást), hogy járjon a levegő.

Konténerekkel a rabok számára előírt mozgásteret lehet, hogy biztosítani tudnák, de más okból – például a kibírhatatlan meleg miatt – lenne embertelen a fogvatartás. Nagy kérdés az is, hova helyezik el ezeket. Egy 15 négyzetméteres konténerben, amilyet a tranzitzónában használnak, legfeljebb három rabot lehet elhelyezni. Miután a rablétszám folyamatosan változik, illetve a kormány által belengetett szigorítás – hogy a gyilkosság miatt elítélteket feltételesen sem engedik szabadlábra – miatt Kádár alapból 3 ezer plusz férőhellyel számolt. Ahhoz 1000 darab 15 négyzetméteres konténert kellene valahogy elhelyezni (ez egymás mellé téve 7500 négyzetmétert jelent), ehhez jókora területre van szükség – mondta a szakértő. Kétséges, hogy a meglévő börtönök udvarára el lehetne úgy helyezni konténereket, hogy értelmezhető tér maradjon a sétára, szabad levegőn tartózkodásra, úgyhogy az a valószínűbb, hogy teljesen új helyet kell keresni a konténereknek.

A konténerek megvásárlása csak az első lépés, azokat megfelelő módon át kell alakítani, illetve szükség van közösségi helyre, ügyvédi beszélőre, étkezőre, az idő értelmes eltöltését szolgáló helyiségekre. Valamilyen módon biztosítani kell a konténerek elhelyezésére szolgáló területet, be kell vezetni a közműveket is. Ha valóban ezzel oldják meg a férőhelyproblémákat, egy gyors számítás szerint 10 milliárdot is elérheti az összeg – mondta Kádár.

Gyors számítása igencsak alulbecsült volt: Gulyás most 30 milliárdot jelentett be. A Kormányinfót, ahol fő téma a koronavírus, itt tudja követni.