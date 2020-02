Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Visszaesett az olasz utak iránt a kereslet, a légitársaság március 11-től három hétig kevesebb járatot indít.","shortLead":"Visszaesett az olasz utak iránt a kereslet, a légitársaság március 11-től három hétig kevesebb járatot indít.","id":"20200227_Ritkitja_az_olaszorszagi_jaratait_a_Wizz_Air","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b549ee-2e2e-40e2-9214-8864cf139950","keywords":null,"link":"/kkv/20200227_Ritkitja_az_olaszorszagi_jaratait_a_Wizz_Air","timestamp":"2020. február. 27. 15:48","title":"Részletezte a Wizz Air, mely járatait érinti a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Figyelmeztetéseket is kiadott az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Figyelmeztetéseket is kiadott az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20200227_idojaras_meteorologia_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00a62b6-9a96-4970-bf8a-f818d79e166c","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_idojaras_meteorologia_","timestamp":"2020. február. 27. 05:29","title":"Hóeséstől zivatarig mindent hozhat ma az időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d8f07a-2dee-43c5-827f-a8f2ee934775","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megkezdték az iráni állampolgárok egészségügyi szűrését is a fővárosi Liszt Ferenc-repülőtéren a koronavírus-fertőzés veszélye miatt.","shortLead":"Megkezdték az iráni állampolgárok egészségügyi szűrését is a fővárosi Liszt Ferenc-repülőtéren a koronavírus-fertőzés...","id":"20200227_Mar_az_iraniakat_is_ellenorzik_a_ferihegyi_repuloteren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90d8f07a-2dee-43c5-827f-a8f2ee934775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3b161b-2185-4553-9601-1e2d66342b0f","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_Mar_az_iraniakat_is_ellenorzik_a_ferihegyi_repuloteren","timestamp":"2020. február. 27. 19:35","title":"Már az irániakat is ellenőrzik a ferihegyi repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69476a1d-ac3e-4e9d-9cf5-08ac120b1fe2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyházfő nem hagyja el szűkebb környezetét.","shortLead":"Az egyházfő nem hagyja el szűkebb környezetét.","id":"20200227_Ferenc_papa_megbetegedett_lemondott_egy_miset_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69476a1d-ac3e-4e9d-9cf5-08ac120b1fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c245215-8ead-4cd1-a1ec-5911a2c66a74","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_Ferenc_papa_megbetegedett_lemondott_egy_miset_is","timestamp":"2020. február. 27. 15:22","title":"Ferenc pápa megbetegedett, lemondott egy misét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50793c8c-b10c-4fd8-9a97-b77af9a80286","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Van egy beteg, akit bizonyítottan az új vírus fertőzött meg. Milánóból érkezett.","id":"20200228_nigeria_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50793c8c-b10c-4fd8-9a97-b77af9a80286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93edb332-3dfb-4190-8d72-75452a34af29","keywords":null,"link":"/vilag/20200228_nigeria_koronavirus","timestamp":"2020. február. 28. 05:45","title":"Nigériát is elérte az új koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160ac477-e844-46be-aacf-56b0f2f286b9","c_author":"T.S.-Gy.Zs.","category":"elet","description":"A kínai koronavírus terjedésének egyik gazdasági következménye a már Magyarországon is pánikszerűen egyre jobban eluralkodó élelmiszer-felvásárlás. De úgy tűnik, egyúttal új termékek kiötlésére is ösztönöz. ","shortLead":"A kínai koronavírus terjedésének egyik gazdasági következménye a már Magyarországon is pánikszerűen egyre jobban...","id":"20200228_Rozsaszinu_kenyerert_allnak_sorba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=160ac477-e844-46be-aacf-56b0f2f286b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30de3336-f1cc-4911-a182-6c4e76f09ed0","keywords":null,"link":"/elet/20200228_Rozsaszinu_kenyerert_allnak_sorba","timestamp":"2020. február. 28. 10:23","title":"Rózsaszínű kenyérért állnak sorba Vietnamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb0421b-6546-4a16-92a2-633dfb212f6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pletykák szerint a Google jelenleg az amerikai kormánynál lobbizik azért, hogy felmentést kapjon a kínai céget érintő korlátozás alól, és újra ott lehessenek a kínai gyártó mobiljain.","shortLead":"A pletykák szerint a Google jelenleg az amerikai kormánynál lobbizik azért, hogy felmentést kapjon a kínai céget érintő...","id":"20200227_google_huawei_google_mobile_services_hms","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cb0421b-6546-4a16-92a2-633dfb212f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5e20da-de29-4dc5-acd8-4ab51d4cad2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200227_google_huawei_google_mobile_services_hms","timestamp":"2020. február. 27. 19:03","title":"Visszatérne a Google a Huawei telefonjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37cd576e-8b25-4307-8236-1124c269ca99","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Minden résztvevő egyet értett abban, hogy nem szabad pánikot kelteni.","shortLead":"Minden résztvevő egyet értett abban, hogy nem szabad pánikot kelteni.","id":"20200227_Koronavirus_Keszek_a_kozos_fellepesre_a_magyar_parlamenti_partok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37cd576e-8b25-4307-8236-1124c269ca99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dea9ee9-5fe8-45f6-80ab-86d7d29ca712","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_Koronavirus_Keszek_a_kozos_fellepesre_a_magyar_parlamenti_partok","timestamp":"2020. február. 27. 21:11","title":"Koronavírus: Készek a közös fellépésre a magyar parlamenti pártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]