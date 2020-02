Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A svájci kutatók a mesterséges intelligenciát is bevetették, hogy kiderítsék, mikor robbant ki a koronavírus-járvány. Az eredmény szerint hamarabb, mint eddig tudtuk.","shortLead":"A svájci kutatók a mesterséges intelligenciát is bevetették, hogy kiderítsék, mikor robbant ki a koronavírus-járvány...","id":"20200228_koronavirus_mesterseges_intelligencia_svajc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df01e489-ee9f-42f7-974d-a9d8bbdc0d7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200228_koronavirus_mesterseges_intelligencia_svajc","timestamp":"2020. február. 28. 20:03","title":"Hamarabb robbanhatott ki a koronavírus-járvány, mint amiről eddig beszéltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d7cd77c-e828-4bf2-8815-58b835c655de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elvakították a pilótát, más baj nem történt.","shortLead":"Elvakították a pilótát, más baj nem történt.","id":"20200228_Lezerrel_lott_egy_kinai_hadihajo_egy_amerikai_repulore","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d7cd77c-e828-4bf2-8815-58b835c655de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3320f6ae-c1d3-4296-a057-b5c62c386f1f","keywords":null,"link":"/vilag/20200228_Lezerrel_lott_egy_kinai_hadihajo_egy_amerikai_repulore","timestamp":"2020. február. 28. 14:24","title":"Lézerrel lőtt egy kínai hadihajó egy amerikai repülőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b7e49a-530b-48b3-8d7c-cc15197d956c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kísérletsorozatban azt fedezték fel, hogy a kutyák orrtükre érzékeli az infravörös sugárzást.","shortLead":"A kísérletsorozatban azt fedezték fel, hogy a kutyák orrtükre érzékeli az infravörös sugárzást.","id":"20200228_Magyar_tudosok_a_kutya_orra_erzekeli_az_infravoros_sugarzast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01b7e49a-530b-48b3-8d7c-cc15197d956c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e21586-60f9-4d5f-b914-9114f7ab034f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200228_Magyar_tudosok_a_kutya_orra_erzekeli_az_infravoros_sugarzast","timestamp":"2020. február. 28. 12:46","title":"Magyar és svéd tudósok: a kutya orra érzékeli az infravörös sugárzást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab62df79-64a9-4ca8-9d97-01aea1af938a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mikó Fanninak nincsenek tünetei, de a múlt héten Olaszországban járt, egy napot töltött a velencei karnevál forgatagában.","shortLead":"Mikó Fanninak nincsenek tünetei, de a múlt héten Olaszországban járt, egy napot töltött a velencei karnevál...","id":"20200228_miko_fanni_szepsegkiralyno_karanten_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab62df79-64a9-4ca8-9d97-01aea1af938a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df3d9e06-aa85-4230-addd-df279dcbfb35","keywords":null,"link":"/elet/20200228_miko_fanni_szepsegkiralyno_karanten_koronavirus","timestamp":"2020. február. 28. 09:35","title":"Önkéntes karanténba vonult a koronavírus miatt a magyar szépségkirálynő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f6b335e-c766-40f9-a008-ce019915a256","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos sáskajárás pusztít Pakisztánban, a rovarok mindent megrágnak. Kína állítólag egy régi \"technikával\" készül visszaverni a sáskák támadását.","shortLead":"Súlyos sáskajárás pusztít Pakisztánban, a rovarok mindent megrágnak. Kína állítólag egy régi \"technikával\" készül...","id":"20200229_kacsahadsereg_kacsak_saskak_saskajaras_szocskek_pakisztan_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f6b335e-c766-40f9-a008-ce019915a256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939d97a3-70f9-4827-94cd-0ce207b295bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200229_kacsahadsereg_kacsak_saskak_saskajaras_szocskek_pakisztan_kina","timestamp":"2020. február. 29. 08:03","title":"Kacsahadsereget irányítanának Pakisztánba, hogy fölfalják a sok sáskát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"340,52 forintot is kértek egy euróért. ","shortLead":"340,52 forintot is kértek egy euróért. ","id":"20200228_Tortenelmi_melypontra_lokte_a_koronavirus_a_forintot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b882406-87c1-48ba-8404-ce2f844df07a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200228_Tortenelmi_melypontra_lokte_a_koronavirus_a_forintot","timestamp":"2020. február. 28. 09:08","title":"Történelmi mélypontra lökte a koronavírus a forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160ac477-e844-46be-aacf-56b0f2f286b9","c_author":"T.S.-Gy.Zs.","category":"elet","description":"A kínai koronavírus terjedésének egyik gazdasági következménye a már Magyarországon is pánikszerűen egyre jobban eluralkodó élelmiszer-felvásárlás. De úgy tűnik, egyúttal új termékek kiötlésére is ösztönöz. Egy vietnami pékség például óriásit tarol találmányával: a sárkánygyümölcs kenyérrel. ","shortLead":"A kínai koronavírus terjedésének egyik gazdasági következménye a már Magyarországon is pánikszerűen egyre jobban...","id":"20200228_Rozsaszinu_kenyerert_allnak_sorba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=160ac477-e844-46be-aacf-56b0f2f286b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30de3336-f1cc-4911-a182-6c4e76f09ed0","keywords":null,"link":"/elet/20200228_Rozsaszinu_kenyerert_allnak_sorba","timestamp":"2020. február. 28. 10:23","title":"Rózsaszínű kenyérért állnak sorba Vietnamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8adae3-3678-4f1f-a06e-f41f7e006d6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Made in China felirat helyett a jövőben egyre többször találkozhatunk majd a Made In Vietnam címkével. A koronavírus-járvány miatt ugyanis a nagy technológiai cégek is menekülnnek Kínából. Egy sajtóértesülés szerint a Google és a Microsoft is csatlakozhat a körhöz.","shortLead":"A Made in China felirat helyett a jövőben egyre többször találkozhatunk majd a Made In Vietnam címkével...","id":"20200228_google_microsoft_kina_termeles_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d8adae3-3678-4f1f-a06e-f41f7e006d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a51e217-d88b-44a7-955e-6898fa602a6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200228_google_microsoft_kina_termeles_koronavirus","timestamp":"2020. február. 28. 10:03","title":"A Google és a Microsoft is menekülhet Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]