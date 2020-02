Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50793c8c-b10c-4fd8-9a97-b77af9a80286","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Van egy beteg, akit bizonyítottan az új vírus fertőzött meg. Milánóból érkezett.","shortLead":"Van egy beteg, akit bizonyítottan az új vírus fertőzött meg. Milánóból érkezett.","id":"20200228_nigeria_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50793c8c-b10c-4fd8-9a97-b77af9a80286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93edb332-3dfb-4190-8d72-75452a34af29","keywords":null,"link":"/vilag/20200228_nigeria_koronavirus","timestamp":"2020. február. 28. 05:45","title":"Nigériát is elérte az új koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c5e5d8-6f63-49cd-bf6e-b31dd50c924c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Londoni pénzügyi elemzők szerint úgy tűnik, hogy az új típusú koronavírus okozta, Kínából kiindult járvány terjedése a vártnál nagyobb negatív globális keresleti sokkot okoz, és emiatt a kínai és a világgazdaság idei növekedési üteme valószínűleg elmarad az eddigi előrejelzésektől.","shortLead":"Londoni pénzügyi elemzők szerint úgy tűnik, hogy az új típusú koronavírus okozta, Kínából kiindult járvány terjedése...","id":"20200227_A_vartnal_nagyobb_sokk_erheti_a_vilaggazdasagot_a_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0c5e5d8-6f63-49cd-bf6e-b31dd50c924c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cde71552-219c-4320-919b-88de23926ef0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200227_A_vartnal_nagyobb_sokk_erheti_a_vilaggazdasagot_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. február. 27. 21:29","title":"A vártnál nagyobb sokk érheti a világgazdaságot a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szlovákiában tájékoztató kampányba kezdenek azoknak az autósoknak a körében, akik a koronavírus-járvány által érintett országokból érkeznek. ","shortLead":"Szlovákiában tájékoztató kampányba kezdenek azoknak az autósoknak a körében, akik a koronavírus-járvány által érintett...","id":"20200228_koronavirus_jarvany_szlovakia_hatar_tajekoztatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce07e1f-e4dd-420e-a029-dc7881dea88e","keywords":null,"link":"/vilag/20200228_koronavirus_jarvany_szlovakia_hatar_tajekoztatas","timestamp":"2020. február. 28. 17:54","title":"Koronavírus: megállítják az autókat a szlovák határokon péntek estétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60f84741-7f65-4a28-96ee-89b2d186e77a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs megbetegedés, kizárólag elővigyázatossági okokból döntött így a polgármester.","shortLead":"Nincs megbetegedés, kizárólag elővigyázatossági okokból döntött így a polgármester.","id":"20200227_Meg_tobb_mint_egy_hetig_zarva_lesz_az_egri_uszoda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60f84741-7f65-4a28-96ee-89b2d186e77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67aa4d2f-4a9a-41f4-a7db-65607aafb0f8","keywords":null,"link":"/elet/20200227_Meg_tobb_mint_egy_hetig_zarva_lesz_az_egri_uszoda","timestamp":"2020. február. 27. 17:06","title":"Még több mint egy hétig zárva lesz az egri uszoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f4eac6-85ab-45df-9dc1-6cf92ea40533","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Katyerina Tyihonovának fizikus és matematikus végzettsége is van.","shortLead":"Katyerina Tyihonovának fizikus és matematikus végzettsége is van.","id":"20200228_Putyin_lanya_lett_egy_uj_mestersegesintelligenciakutatointezet_vezetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43f4eac6-85ab-45df-9dc1-6cf92ea40533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"806c22c0-9262-46c2-a197-087063cb13b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200228_Putyin_lanya_lett_egy_uj_mestersegesintelligenciakutatointezet_vezetoje","timestamp":"2020. február. 28. 20:49","title":"Putyin lánya lett egy új mesterségesintelligencia-kutatóintézet vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4c330a5-037e-4af1-9ca7-53c5c078bf4f","c_author":"-t-","category":"kkv","description":"A brit sztárséf döntéséről, amely feltehetőleg összefügg a koronavírus járvánnyal, csak az utolsó nyitva tartási nap estéjén értesült az éttermek személyzete és vendégköre.\r

\r

","shortLead":"A brit sztárséf döntéséről, amely feltehetőleg összefügg a koronavírus járvánnyal, csak az utolsó nyitva tartási nap...","id":"20200227_Jamie_Oliver_bezarja_tajvani_es_hongkongi_ettermeit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4c330a5-037e-4af1-9ca7-53c5c078bf4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2abec99c-952f-4317-845b-78c1b30ef703","keywords":null,"link":"/kkv/20200227_Jamie_Oliver_bezarja_tajvani_es_hongkongi_ettermeit","timestamp":"2020. február. 27. 16:50","title":"Jamie Oliver bezárja a tajvani és hongkongi éttermeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b61881f-f0d8-4418-a2e8-0268589ebd51","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Olaszországban járt korábban a beteg, akinek a szervezetében kimutatták a vírust.","shortLead":"Olaszországban járt korábban a beteg, akinek a szervezetében kimutatták a vírust.","id":"20200227_EszakIrorszagban_is_megjelent_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b61881f-f0d8-4418-a2e8-0268589ebd51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37ddd52-a62a-4d78-b1c8-e3510e835370","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_EszakIrorszagban_is_megjelent_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 27. 21:40","title":"Észak-Írországban is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Minden idők legnagyobb ötös lottó nyereményét, 5,2 milliárd forintot lehet majd felvennie annak, aki szombaton lesz akkora mázlista, hogy kihúzzák a számait. Ez az összeg komplett települések ingatlankínálatára is elég lenne. ","shortLead":"Minden idők legnagyobb ötös lottó nyereményét, 5,2 milliárd forintot lehet majd felvennie annak, aki szombaton lesz...","id":"20200229_Ha_most_lottootose_lenne_akkor_egyes_varosok_osszes_elado_ingatlanat_fel_tudna_vasarolni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41dec651-07e1-48b8-9d87-eebeef45cf52","keywords":null,"link":"/kkv/20200229_Ha_most_lottootose_lenne_akkor_egyes_varosok_osszes_elado_ingatlanat_fel_tudna_vasarolni","timestamp":"2020. február. 29. 12:06","title":"Ha most lenne lottóötöse, akkor egyes városok összes eladó ingatlanát fel tudná vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]