[{"available":true,"c_guid":"eaf8cbbd-539f-49ae-9d01-5f91a22d607f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Miközben a Városliget miniszteri biztosa a fővárost vádolja azzal, hogy „zöldstopot” rendelt el, a kormány maga tolta ki három évvel a fapótlás és egy évvel a zöldfelület-kialakítás határidejét.\r

\r

","shortLead":"Miközben a Városliget miniszteri biztosa a fővárost vádolja azzal, hogy „zöldstopot” rendelt el, a kormány maga tolta...","id":"20200229_A_kormany_maga_halasztja_el_a_varosligeti_fapotlast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eaf8cbbd-539f-49ae-9d01-5f91a22d607f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c590cfb-d034-488f-91a9-28da0e884524","keywords":null,"link":"/itthon/20200229_A_kormany_maga_halasztja_el_a_varosligeti_fapotlast","timestamp":"2020. február. 29. 19:03","title":"A kormány maga halasztja el a városligeti fapótlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a575c886-c28a-4c31-89b1-4d4877b23fc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szilvásy László cáfolja, hogy a kormány szócsövének számító Origo hírportálnak az egyházi iskolák NAT-elleni tiltakozása kapcsán nyilatkozott volna. Sőt, azt mondja: tisztelik a másik ember véleményét függetlenül attól, hogy az egyezik-e a sajátjukkal vagy sem. ","shortLead":"Szilvásy László cáfolja, hogy a kormány szócsövének számító Origo hírportálnak az egyházi iskolák NAT-elleni...","id":"20200229_Nem_nyilatkozott_az_egyhazi_iskolak_tiltakozasat_biralo_Origonak_a_piaristak_taromanyfonoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a575c886-c28a-4c31-89b1-4d4877b23fc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f44f414d-a18a-4ec3-a8c1-09ebb7b9aff5","keywords":null,"link":"/itthon/20200229_Nem_nyilatkozott_az_egyhazi_iskolak_tiltakozasat_biralo_Origonak_a_piaristak_taromanyfonoke","timestamp":"2020. február. 29. 16:11","title":"A piaristák tartományfőnöke: Támogatjuk, hogy munkatársaink gondolkodó pedagógusok legyenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89420638-61fc-45c8-a234-c975587220ce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Magyarországon továbbra sincs megbetegedés, Párizs és Berlin felkészült a járványra, Dél-Koreában már több az új koronavírusos beteg, mint Kínában.","shortLead":"Magyarországon továbbra sincs megbetegedés, Párizs és Berlin felkészült a járványra, Dél-Koreában már több az új...","id":"20200229_Egy_nap_alatt_rekordszamu_koronavirusos_megbetegedest_regisztraltak_DelKoreaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89420638-61fc-45c8-a234-c975587220ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad80a4eb-2fcc-4246-b5ec-eef574d6d7c3","keywords":null,"link":"/vilag/20200229_Egy_nap_alatt_rekordszamu_koronavirusos_megbetegedest_regisztraltak_DelKoreaban","timestamp":"2020. február. 29. 08:07","title":"Tovább támad a koronavírus: Koreában durvul a helyzet, Iránban már fiatal áldozatok is vannak - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5caa0c6e-8fb0-45ad-abd7-88933400f73e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy több százezer tesztalanyon elvégzett kutatás szerint nem sok értelme van a halolajat tartalmazó étrendkiegészítők fogyasztásának. Az Omega-3 zsírsavak ettől még persze hasznosak a szervezetnek, de inkább együnk halat, mintsem kapszulát. ","shortLead":"Egy több százezer tesztalanyon elvégzett kutatás szerint nem sok értelme van a halolajat tartalmazó étrendkiegészítők...","id":"20200229_Inkabb_artanak_mint_hasznalnak_a_nepszeru_Omega3_halolajkapszulak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5caa0c6e-8fb0-45ad-abd7-88933400f73e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a5e195-11cf-4636-b768-e93364f4fd49","keywords":null,"link":"/elet/20200229_Inkabb_artanak_mint_hasznalnak_a_nepszeru_Omega3_halolajkapszulak","timestamp":"2020. február. 29. 11:39","title":"Inkább ártanak, mint használnak a népszerű Omega-3 halolajkapszulák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ac7734-812f-45fa-9333-db399b6646be","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A hetek óta észlelhető szokatlan jelenség a klímaváltozással függ össze, mert magasabb hőmérsékleten jobban szaporodik a mikroszkopikus méretű algafaj.","shortLead":"A hetek óta észlelhető szokatlan jelenség a klímaváltozással függ össze, mert magasabb hőmérsékleten jobban szaporodik...","id":"20200301_Vervorosre_szinezte_az_antarktiszi_jeget_egy_alga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12ac7734-812f-45fa-9333-db399b6646be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52be42f4-4bbc-41c1-a4cb-6aec6892f183","keywords":null,"link":"/elet/20200301_Vervorosre_szinezte_az_antarktiszi_jeget_egy_alga","timestamp":"2020. március. 01. 16:23","title":"Vérvörösre színezte az antarktiszi jeget egy alga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57aef575-4c2f-4de2-bf7b-afc7445660e0","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Rogán Antalt többször is képviselő ügyvéd, Kosik Kristóf megtalálta Radics eltűnt gitárját, majd abban az üzleti lehetőséget.","shortLead":"A Rogán Antalt többször is képviselő ügyvéd, Kosik Kristóf megtalálta Radics eltűnt gitárját, majd abban az üzleti...","id":"202009_velunk_elo_legendak_rogan_ugyvedjenek_gitarja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57aef575-4c2f-4de2-bf7b-afc7445660e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd93102-4da2-4dec-8ae6-d28db1f07c1d","keywords":null,"link":"/360/202009_velunk_elo_legendak_rogan_ugyvedjenek_gitarja","timestamp":"2020. február. 29. 09:30","title":"Kapcsolatot találtunk a gitárlegenda Radics Béla és a letelepedési kötvények között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c63a6bd3-4179-42d1-a785-800c8db272c7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kínában drasztikusan csökkent a légszennyezettség.","shortLead":"Kínában drasztikusan csökkent a légszennyezettség.","id":"20200301_A_koronavirusjarvanynak_van_egy_pozitiv_kovetkezmenye_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c63a6bd3-4179-42d1-a785-800c8db272c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0458091c-14cf-4507-adfc-c91c2dd93b47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200301_A_koronavirusjarvanynak_van_egy_pozitiv_kovetkezmenye_is","timestamp":"2020. március. 01. 08:57","title":"A koronavírus-járványnak van egy pozitív következménye is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01173b51-10bd-4a05-8d0f-c9c061a26711","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezrek vonultak utcára szombaton Podgoricában, hogy a decemberben elfogadott egyházügyi törvény ellen tiltakozzanak, mert a szerb ortodox hívek szerint a jogszabály az ortodox egyház ellen irányul.","shortLead":"Ezrek vonultak utcára szombaton Podgoricában, hogy a decemberben elfogadott egyházügyi törvény ellen tiltakozzanak...","id":"20200229_Ezrek_tuntetnek_Montenegroban_az_egyhazugyi_torveny_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01173b51-10bd-4a05-8d0f-c9c061a26711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b017b94c-6397-47e5-92c1-2187dfae9dde","keywords":null,"link":"/vilag/20200229_Ezrek_tuntetnek_Montenegroban_az_egyhazugyi_torveny_ellen","timestamp":"2020. február. 29. 18:20","title":"Ezrek tüntetnek Montenegróban az egyházügyi törvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]