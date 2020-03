Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"302d04aa-45ef-4f6b-9f47-15397db078f3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Április végéig még nem minősül Magyarország madárinfluenza-mentesnek, de a legszigorúbb korlátozásoknak vége van.","shortLead":"Április végéig még nem minősül Magyarország madárinfluenza-mentesnek, de a legszigorúbb korlátozásoknak vége van.","id":"20200302_Vege_a_madarinfluenza_miatti_korlatozasoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=302d04aa-45ef-4f6b-9f47-15397db078f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14ebe945-88d4-47ee-a8fb-d7af3e1e7cf4","keywords":null,"link":"/kkv/20200302_Vege_a_madarinfluenza_miatti_korlatozasoknak","timestamp":"2020. március. 02. 12:48","title":"Vége a madárinfluenza miatti korlátozásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14d771b5-b7f4-4dc8-8b65-f39ca61ae043","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új négypárti jobbközép szlovén kormány a 2022-es választásokig marad hivatalban.","shortLead":"Az új négypárti jobbközép szlovén kormány a 2022-es választásokig marad hivatalban.","id":"20200303_Uj_kormanya_van_Szlovenianak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14d771b5-b7f4-4dc8-8b65-f39ca61ae043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f3ff4a-ad44-4e8a-abfa-d24b52bdbe8e","keywords":null,"link":"/vilag/20200303_Uj_kormanya_van_Szlovenianak","timestamp":"2020. március. 03. 17:50","title":"Új kormánya van Szlovéniának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kínai Nagy Testvér már a koronavírus-járvány elejétől kezdve korlátozott olyan tartalmakat, amelyek a betegségről szóltak. ","shortLead":"A kínai Nagy Testvér már a koronavírus-járvány elejétől kezdve korlátozott olyan tartalmakat, amelyek a betegségről...","id":"20200303_Kina_heteken_at_cenzurazhatta_a_virusrol_szolo_hivatkozasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3b76e0-ab45-472c-825f-fdb2c52c82c6","keywords":null,"link":"/vilag/20200303_Kina_heteken_at_cenzurazhatta_a_virusrol_szolo_hivatkozasokat","timestamp":"2020. március. 03. 17:05","title":"Kína heteken át cenzúrázhatta a koronavírusról szóló hivatkozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"160 ezer nézőt vártak volna a könyvszalonra, nem kockáztatják meg, hogy ott terjedjen a koronavírus-járvány.","shortLead":"160 ezer nézőt vártak volna a könyvszalonra, nem kockáztatják meg, hogy ott terjedjen a koronavírus-járvány.","id":"20200302_Lefujtak_a_Parizsi_Konyvszalont_a_jarvany_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13bc0d06-c08a-4baf-9c56-4d7577c7a54a","keywords":null,"link":"/vilag/20200302_Lefujtak_a_Parizsi_Konyvszalont_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. március. 02. 12:22","title":"Lefújták a Párizsi Könyvszalont a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6446d465-5d8a-476b-a148-9139d68c556c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bíróság úgy döntött: az a körülmény, hogy a különadók leginkább a külföldi tulajdonú cégeket terhelik, nem minősül hátrányos megkülönböztetésnek, mert a piacok valós helyzetét tükrözi, hogy a legnagyobb árbevételű cégek fizetik a legtöbb adót.","shortLead":"A bíróság úgy döntött: az a körülmény, hogy a különadók leginkább a külföldi tulajdonú cégeket terhelik, nem minősül...","id":"20200303_eu_birosag_kulonado_tesco_vodafone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6446d465-5d8a-476b-a148-9139d68c556c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8beb929d-8b11-40b6-8abd-50ed73f638d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200303_eu_birosag_kulonado_tesco_vodafone","timestamp":"2020. március. 03. 09:50","title":"A magyar kormány javára döntött az EU Bírósága a Tesco és a Vodafone ellenében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b11ab5db-272f-4b15-9d9d-6ec3fab7a359","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kepler űrteleszkóp adatait elemezve eddig ismeretlen égitestekre bukkant egy Michelle Kunimoto nevű fiatal kutató. Az egyik különösen érdekes.","shortLead":"A Kepler űrteleszkóp adatait elemezve eddig ismeretlen égitestekre bukkant egy Michelle Kunimoto nevű fiatal kutató...","id":"20200302_kepler_urprogram_urtavcso_exobolygo_michelle_kunimoto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b11ab5db-272f-4b15-9d9d-6ec3fab7a359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121396d8-abdc-4a0b-b5f7-51ef04f06840","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_kepler_urprogram_urtavcso_exobolygo_michelle_kunimoto","timestamp":"2020. március. 02. 15:03","title":"17, eddig még ismeretlen bolygót fedezett fel egy egyetemista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f81ab904-cbb3-48d1-a094-a37da7be03a9","c_author":"Muck Tibor","category":"360","description":"Hiába hirdette meg klímavédelmi programjában Orbán Viktor, hogy 2022-től már csak az elektromos autóbuszok vásárlását támogatja az állam, a nagyvárosoknak azután is inkább megéri majd dízelbuszokat vásárolni. Ráadásul a hazai e-busz gyártók jelenleg képtelenek lennének teljesíteni a kormányzati ígéreteket.","shortLead":"Hiába hirdette meg klímavédelmi programjában Orbán Viktor, hogy 2022-től már csak az elektromos autóbuszok vásárlását...","id":"20200302_Nemzeti_villanybuszgyartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f81ab904-cbb3-48d1-a094-a37da7be03a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87498368-65fd-47a8-b251-399d95c13aa1","keywords":null,"link":"/360/20200302_Nemzeti_villanybuszgyartas","timestamp":"2020. március. 04. 07:00","title":"Széles Gábor is jól járhat, ha egyszer tényleg lesz nemzeti villanybuszgyártás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59609f01-95c1-47a1-9e7a-a2f8ad13f7c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem elfogult az alaptanterv, mert József Attilát is tanítanak - magyarázta Takaró Mihály, a NAT egyik kidolgozója.","shortLead":"Nem elfogult az alaptanterv, mert József Attilát is tanítanak - magyarázta Takaró Mihály, a NAT egyik kidolgozója.","id":"20200303_Takaro_Mihaly_iskola_alaptanterv_nat_gyerekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59609f01-95c1-47a1-9e7a-a2f8ad13f7c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b113deb-bac7-43cf-8403-bcc9c00441a6","keywords":null,"link":"/elet/20200303_Takaro_Mihaly_iskola_alaptanterv_nat_gyerekek","timestamp":"2020. március. 03. 06:14","title":"Takaró Mihály: Az iskola nem a gyermekek igényeit kielégítő intézmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]