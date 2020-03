Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf828d96-e138-49a6-b742-e4292434191e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ausztrál Új-dél-walesi Egyetem tudósai több mint 200 állatfaj élettartamát és kromoszómáit vizsgálták meg, és érdekes következtetésre jutottak.","shortLead":"Az ausztrál Új-dél-walesi Egyetem tudósai több mint 200 állatfaj élettartamát és kromoszómáit vizsgálták meg, és...","id":"20200304_elettartam_nemi_kromoszoma_biologia_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf828d96-e138-49a6-b742-e4292434191e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b69e4c-dd5a-4972-911f-d468f974037e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_elettartam_nemi_kromoszoma_biologia_kutatas","timestamp":"2020. március. 04. 13:03","title":"Rájöttek a tudósok, miért van különbség a hímek és a nőstények élethossza között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c8b0f9-8ea2-4ac9-b70e-74a1dc78f1ab","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy kaposvári férfi parkolási díjat szedett saját szakállára a keszthelyi Festetics-kastélynál. Főként a külföldi buszsofőröket sarcolta meg, olykor büntetést is kiszabott.","shortLead":"Egy kaposvári férfi parkolási díjat szedett saját szakállára a keszthelyi Festetics-kastélynál. Főként a külföldi...","id":"20200303_Buszsoforoket_buntetett_egy_alparkoloor_Keszthelyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05c8b0f9-8ea2-4ac9-b70e-74a1dc78f1ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9809abda-6831-4899-ac94-a16ab4d9fe03","keywords":null,"link":"/itthon/20200303_Buszsoforoket_buntetett_egy_alparkoloor_Keszthelyen","timestamp":"2020. március. 03. 17:20","title":"Buszsofőröket vert át egy álparkolóőr Keszthelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d00231d9-ce9e-4cb9-b53a-e69ee6e0589d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az amerikai operaénekesek legnagyobb szakszervezetének egy hétfőn lemondott tisztségviselője azzal vádolta meg a vezetőséget, hogy a Plácido Domingo zaklatási ügyében folytatott vizsgálatukban falaztak a világsztárnak.\r

\r

","shortLead":"Az amerikai operaénekesek legnagyobb szakszervezetének egy hétfőn lemondott tisztségviselője azzal vádolta meg...","id":"20200303_A_szakszervezet_falazhatott_Placido_Domingonak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d00231d9-ce9e-4cb9-b53a-e69ee6e0589d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec62556-b99c-4460-8db5-8f3a7aac8c16","keywords":null,"link":"/kultura/20200303_A_szakszervezet_falazhatott_Placido_Domingonak","timestamp":"2020. március. 03. 09:16","title":"A szakszervezet falazhatott Plácido Domingónak a zaklatási ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c746f171-df7e-4547-8bd4-3c2f587a21e9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy eddig is állattenyésztéssel foglalkozó céggel kerülhetnek üzleti kapcsolatba, amely Csányi Sándor cégétől vesz takarmányt. ","shortLead":"Egy eddig is állattenyésztéssel foglalkozó céggel kerülhetnek üzleti kapcsolatba, amely Csányi Sándor cégétől vesz...","id":"202009_zainvest_szalok_befektetes_tehenekbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c746f171-df7e-4547-8bd4-3c2f587a21e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"139f26a1-d91c-43aa-9d9a-d45f86069fb6","keywords":null,"link":"/360/202009_zainvest_szalok_befektetes_tehenekbe","timestamp":"2020. március. 03. 10:10","title":"Tehenekbe fektet az OTP alapja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373e4861-6a81-4f19-8ab5-7842e9123849","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új megoldás elegánsnak nem igazán mondható, viszont adott esetben igen jó szolgálatot tehet.","shortLead":"Az új megoldás elegánsnak nem igazán mondható, viszont adott esetben igen jó szolgálatot tehet.","id":"20200303_akkumulatoros_utanfutoval_novelik_meg_a_villanyautok_hatotavjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=373e4861-6a81-4f19-8ab5-7842e9123849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ffdeb5-17bb-4623-b783-5383f1eebb52","keywords":null,"link":"/cegauto/20200303_akkumulatoros_utanfutoval_novelik_meg_a_villanyautok_hatotavjat","timestamp":"2020. március. 03. 06:41","title":"Vontatható akkumulátor: utánfutóval növelik meg a villanyautók hatótávját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új kutatás szerint évente 5,5 millió emberélet lenne megmenthető, ha a kontrollálható légszennyezettséget a minimális szintre csökkentenék.","shortLead":"Egy új kutatás szerint évente 5,5 millió emberélet lenne megmenthető, ha a kontrollálható légszennyezettséget...","id":"20200303_legszennyezes_levegoszennyezes_szallo_por","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e6b71bf-b3e6-4b4d-a70f-675a017c9157","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_legszennyezes_levegoszennyezes_szallo_por","timestamp":"2020. március. 03. 13:03","title":"Három évvel kevesebb jut, ha szennyezett levegőjű helyen élünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160addc7-ff49-4538-bfd4-f3d203e71c20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az önkormányzat a BKK saját helyein és a cégek által felajánlott felületeken hirdeti a higiénia fontosságát.","shortLead":"Az önkormányzat a BKK saját helyein és a cégek által felajánlott felületeken hirdeti a higiénia fontosságát.","id":"20200303_Plakatokon_nepszerusiti_a_kezmosast_es_a_zsebkendohasznalatot_a_fovaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=160addc7-ff49-4538-bfd4-f3d203e71c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239f3607-b8ca-4f01-8760-0f2d4afd8417","keywords":null,"link":"/elet/20200303_Plakatokon_nepszerusiti_a_kezmosast_es_a_zsebkendohasznalatot_a_fovaros","timestamp":"2020. március. 03. 16:23","title":"Plakátokon népszerűsíti a kézmosást és a zsebkendőhasználatot a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294f30dd-739b-41d9-9dc8-cfdc891552f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Járványok idején a mobil kijelzőjét is érdemes gyakran tisztítani, mivel azon is megmaradhatnak a vírusok. A koronavírus például akár 4 napig.","shortLead":"Járványok idején a mobil kijelzőjét is érdemes gyakran tisztítani, mivel azon is megmaradhatnak a vírusok...","id":"20200302_vuhan_virus_koronavirus_mobiltelefon_kijelzo_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=294f30dd-739b-41d9-9dc8-cfdc891552f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aac76ca-cda7-4d72-a5fa-60c3450673ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_vuhan_virus_koronavirus_mobiltelefon_kijelzo_fertozes","timestamp":"2020. március. 02. 16:03","title":"Az új koronavírus akár 96 órán át is fertőzőképes maradhat a mobil kijelzőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]