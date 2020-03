Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce0d05cb-7177-4142-a469-f484547d0d6d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az égei-tengeri migránsútvonal lezárását Recep Tayyip Erdogan török elnök rendelte el, arra hivatkozva, hogy a Görögországba vezető tengeri út nem biztonságos.","shortLead":"Az égei-tengeri migránsútvonal lezárását Recep Tayyip Erdogan török elnök rendelte el, arra hivatkozva...","id":"20200307_Torokorszag_nem_enged_tobb_migranst_az_Egeitengerre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce0d05cb-7177-4142-a469-f484547d0d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41114b9e-aafb-48f3-a5ae-8dab4fd1c4ce","keywords":null,"link":"/vilag/20200307_Torokorszag_nem_enged_tobb_migranst_az_Egeitengerre","timestamp":"2020. március. 07. 12:24","title":"Törökország nem enged több migránst az Égei-tengerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0165d86-4f02-4f62-b5e9-2f8dd3894946","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik legmegbízhatóbb és leghatékonyabb módszert vetette be a Google, hogy megakadályozza a rosszindulatú csatolmányok ténykedését: segítségül hívta a gépi tanulást.","shortLead":"Az egyik legmegbízhatóbb és leghatékonyabb módszert vetette be a Google, hogy megakadályozza a rosszindulatú...","id":"20200307_google_gmail_office_csatolmany_szkenneles_gepi_tanulas_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0165d86-4f02-4f62-b5e9-2f8dd3894946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62cd5a0-893f-4f0a-a5e4-c39c161abd67","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_google_gmail_office_csatolmany_szkenneles_gepi_tanulas_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. március. 07. 11:03","title":"Van Gmailje? Nehéztüzérséget vet be a Google a rosszindulatú csatolmányok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokan vágynak pihenésre és unokázásra, de ahhoz, hogy megfelelő anyagi körülmények között éljenek, még ekkor is dolgozniuk kell.","shortLead":"Sokan vágynak pihenésre és unokázásra, de ahhoz, hogy megfelelő anyagi körülmények között éljenek, még ekkor is...","id":"20200307_nyugdij_oregsegi_nyugdig_idoskor_magyar_nok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d18719e-040b-4a9f-816a-7d8197f5073a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200307_nyugdij_oregsegi_nyugdig_idoskor_magyar_nok","timestamp":"2020. március. 07. 20:51","title":"Pihenés helyett munka vár sok magyar nőre időskorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valószínűleg a fia fertőzte meg, aki Olaszországban és Párizsban járt.","shortLead":"Valószínűleg a fia fertőzte meg, aki Olaszországban és Párizsban járt.","id":"20200307_koronavirus_jarvany_fertozes_magyar_beteg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16263abb-7178-4b22-a5be-857ca21aa118","keywords":null,"link":"/itthon/20200307_koronavirus_jarvany_fertozes_magyar_beteg","timestamp":"2020. március. 07. 10:43","title":"Idős férfi az ötödik magyarországi koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9fd3a99-769e-423a-9b0c-5d6688d2af0d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Arról a kaposvári területről készült a felvétel, ahol évek óta égetnek illegálisan hulladékot.","shortLead":"Arról a kaposvári területről készült a felvétel, ahol évek óta égetnek illegálisan hulladékot.","id":"20200308_dron_illegalis_hulladekegetes_kaposvar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9fd3a99-769e-423a-9b0c-5d6688d2af0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f8c79f-23c1-4413-96d1-347c6312b3bc","keywords":null,"link":"/kkv/20200308_dron_illegalis_hulladekegetes_kaposvar","timestamp":"2020. március. 08. 22:02","title":"Drónnal szálltak az illegális szemétégető fölé Kaposváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec7b8bd4-3ba0-47f0-b372-c8c06025a6a5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem érdemes arra számítani, hogy a melegebb idő beköszöntével véget ér az új koronavírus-járvány – jelentette be Michael Ryan, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vészhelyzeti programjait irányító ügyvezető igazgatója.","shortLead":"Nem érdemes arra számítani, hogy a melegebb idő beköszöntével véget ér az új koronavírus-járvány – jelentette be...","id":"20200307_Hiu_remeny_lehet_csak_hogy_a_meleg_ido_bekoszontevel_visszaszorul_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec7b8bd4-3ba0-47f0-b372-c8c06025a6a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db90ea89-f571-491b-b1f1-056acba252ef","keywords":null,"link":"/vilag/20200307_Hiu_remeny_lehet_csak_hogy_a_meleg_ido_bekoszontevel_visszaszorul_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 07. 09:36","title":"Hiú remény lehet csak, hogy a meleg idő beköszöntével visszaszorul a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc1619c-88ba-4af9-baf3-f5572378f4e6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Lenyűgöző mélytengeri korallkerteket fedeztek fel a kutatók a délnyugat-ausztráliai Bremer Marine Park víz alatti kanyonjaiban.","shortLead":"Lenyűgöző mélytengeri korallkerteket fedeztek fel a kutatók a délnyugat-ausztráliai Bremer Marine Park víz alatti...","id":"20200307_ausztralia_melytengeri_korallkertek_oceankutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dc1619c-88ba-4af9-baf3-f5572378f4e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"250e25a7-e35b-4383-a8e2-4ae798c8712e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_ausztralia_melytengeri_korallkertek_oceankutatas","timestamp":"2020. március. 07. 14:03","title":"Különlegesen szép kerteket fedeztek fel a tenger mélyén – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb4610d5-5e86-44a1-b427-7988e3190632","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újabb teherszállítmányt indított el a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) az amerikai űrkutatási vállalat pénteken. Egyúttal ez volt az 50. próba, amelynek során az űrhajót felvivő rakétát úgy térítették vissza a Földre, hogy újra felhasználható legyen.\r

","shortLead":"Újabb teherszállítmányt indított el a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) az amerikai űrkutatási vállalat pénteken. Egyúttal...","id":"20200307_spacex_nemzetkozi_urallomas_nasa_teherszallitmany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb4610d5-5e86-44a1-b427-7988e3190632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf1b9ee2-4368-48c0-ba4d-977f92c1e6f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_spacex_nemzetkozi_urallomas_nasa_teherszallitmany","timestamp":"2020. március. 07. 12:17","title":"Sikeresen indult a SpaceX legújabb küldetése – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]