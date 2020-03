"A nacionalizmus lesz a NAT vezérlő ideológiája", a rendszerváltás óta nem volt példa arra, hogy egy Nemzeti alaptanterv ilyen mértékben kötelező ideológiát írt volna elő – mondta a dokumentum megjelenése után a Történelemtanárok Egyletének elnöke. Miklósi László szerint az anyag tendenciózusan torzít, az Árpád-korból például csak a győztes harcok és csaták ismertetését írja elő, de a Horthy-korszakra vonatkozó leírás miatt úgy gondolta, a NAT-ban

mintha egy hagymázas múltat akarnának megrajzolni, a konfliktusok bizonyos helyzetekben nem nagyon jelennek meg. Ez az erőteljesen nacionalista NAT, a magyarokat erősként, hősként, pozitív szereplőként kívánja láttatni.

Orbán Viktor miniszterelnök most a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján beszélt arról, miért lett ilyen a módosított Nemzeti alaptanterv. Hosszú, a nemzeti büszkeségről szóló felvezetéssel kezdte. Arról beszélt, hogy most a "komoly teljesítmény, büszke élet" felé halad az ország – a következő választás is erről fog szólni –, a kommunizmus pedig nem csak azért volt istencsapása, mert tönkretette az országot gazdaságilag, hanem azért is, mert ellenkező motivációs rendszert akart működtetni. "Nem lehettél büszke, mint nemzet, mert akkor nacionalistának bélyegeztek, ha pedig egyénileg lógtál ki, lenyesték a fejed."

Úgy folytatta: a nácik is istencsapást jelentettek a magyarokra, mert ők a büszkeséget összekötötték a fajjal.

Nagy kérdés, hogy melyiket kell jobban utálni. Abból baj nem lehet, ha az ember a kommunizmust és a nácizmust egyaránt utálja. Ha egy mérsékelt nemzeti büszkeség talajára tudunk helyezkedni, abból teljesítmény nőhet ki.

Szerinte a NAT körüli vita is erről szól:

ez nemcsak oktatástechnikai kérdés, hanem hogy mire neveljük a gyereket. A büszkeség, teljesítmény felé, a saját családi és nemzeti büszkeség felé, vagy az elveszett háborúkat tanítsuk? Az is fontos, de nem lehet a tananyag magva.

A magva ugyanis arról szól, hogy száz év után, elveszítve az ország területének és népességének a hatvan százalékát, itt állunk, és arról beszélünk, hogyan védjük meg sikereinket a következő tíz évben. Ezt kell tanítani, nem eltagadva a kudarcokat – mondta a miniszterelnök.