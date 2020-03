A Nemzeti Sport főszerkesztője, a Puskás-ügyek hivatalos nagykövete, Szöllősi György is véleményezte a győri ETO-ügyet, vagyis azt, hogy az új városvezetés nem kívánja támogatni a győri csapatot. Dézsi Csaba András – Borkai Zsolt szintén fideszes utódja – fel is tette a kérdést: „mi a túróra kell a pénz?”, ha a csapat nem sikeres.

Ugyanis, amíg Borkai Zsolt még „korrektül” tolta a százmilliókat a győri fociba, Dézsi ennek véget vetett. A klub tulajdonosa, Mányi József már jelezte is, hogy távozik az ETO éléről, a jövőben az irányításában és működésében nem kíván részt venni.

Ebbe a vitába érkezett meg Szöllősi György, akinek az eposzi jelzője az, hogy „Orbán Viktor kedvenc sportújságírója”, a Nemzeti Sport oldalán írt jegyzetében úgy fogalmaz, hogy:

az NB II-es csapat futballistáinak teljesítményéről természetesen szíve joga véleményt mondani a polgármesternek, mint minden szurkolónak, de a város eddig sem adott egyetlen fillér közpénzt a profik fizetésére, nem is adhat. Szimpla népszerűség-hajhászásnak tűnik tehát a sikertelenség esetén persze sosem közkedvelt „futballozó emberek” ellen hangolni a polgárokat. Főleg, hogy a pénz, amit a tulajdonos kér, továbbra is a Fehér Miklós Akadémiára, a gyerekek sportjára, a kollégiumra és az iskolára kellene (ha jól értjük a klub nem kevésbé ellentmondásos kommunikációját). A polgármester pedig – bár a felnőtteket szidja – a jelek szerint erre, a fiatalok amatőr sportjára nem ad támogatást, mondván, „nincs rá pénze a városnak”. Az ország egyik leggazdagabb megyeszékhelyének, amelynek csak az iparűzési adóból származó bevétele meghaladja a 20 milliárd forintot (ennek kevesebb mint egy százalékát kapta az ETO utánpótlása az elmúlt két évben a várostól: 127, illetve 163 millió forintot), s ahol az önkormányzat – elismerésre méltó módon – milliárdos nagyságrendben támogatja a helyi kultúra többi ágát, a színházat, balettet, könyvtárat, a művelődési házakat, a filharmonikusokat. A profik önkormányzati támogatásáról tehát a jelek szerint szó sincs, Dézsi Csaba mégis az NB II-es csapat játékosainak lelkesedéséhez köti a támogatást, sőt a hírek szerint a szakvezető személyére is van javaslata. A polgármester most rajzzal is szemléltette, mint gondol a helyzetről (különös, de az ETO fordulatos története során nem elsőként nyúlt ehhez a kifejezési formához krízishelyzetben...), pedig megnyilatkozásaiból nagyon úgy tűnik, hogy ezúttal éppen őt „rajzolhatták” meg.