[{"available":true,"c_guid":"27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz kormány az egész országra vonatkozóan bevezeti azokat a korlátozásokat, amelyeket Lombardia tartomány vezetői szorgalmaztak az elmúlt napokban.","shortLead":"Az olasz kormány az egész országra vonatkozóan bevezeti azokat a korlátozásokat, amelyeket Lombardia tartomány vezetői...","id":"20200311_Olaszorszagban_bezar_minden_bar_es_uzlet_csak_a_kozertek_es_a_patikak_maradnak_nyitva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13a2013-e699-4273-ae82-3a8bbef9c758","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_Olaszorszagban_bezar_minden_bar_es_uzlet_csak_a_kozertek_es_a_patikak_maradnak_nyitva","timestamp":"2020. március. 11. 22:13","title":"Olaszországban bezár minden bár és üzlet, csak a közértek és a patikák maradnak nyitva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aad5616-80c1-4c34-974e-3985163affec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyes társaságok járatai akkor is a levegőbe emelkednek, ha – most például a koronavírus-járvány kapcsán kialakult félelem és óvintézkedések miatt – senki nem ül a gépen.","shortLead":"Egyes társaságok járatai akkor is a levegőbe emelkednek, ha – most például a koronavírus-járvány kapcsán kialakult...","id":"20200311_szellemjaratok_koronavirus_kerozin_elegetese_felszallas_leszallas_resido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aad5616-80c1-4c34-974e-3985163affec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a41518-f3aa-4907-bbb1-6e3102320682","keywords":null,"link":"/tudomany/20200311_szellemjaratok_koronavirus_kerozin_elegetese_felszallas_leszallas_resido","timestamp":"2020. március. 11. 08:03","title":"Szellemjáratok repkednek Európa egén: miért indítják el utas nélkül is a gépeket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d3b631b-ef65-4605-8936-618ce8e60423","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elmúlt öt év volt a Föld legmelegebb fél évtizede az időjárási feljegyzések kezdete óta – derült ki a Meteorológiai Világszervezet (WMO) szerdán kiadott klímajelentéséből, amely pontokba szedve mutatja be, mi minden változott rossz irányba.","shortLead":"Az elmúlt öt év volt a Föld legmelegebb fél évtizede az időjárási feljegyzések kezdete óta – derült ki a Meteorológiai...","id":"20200312_elmult_ot_ev_fold_legmelegebb_5_eve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d3b631b-ef65-4605-8936-618ce8e60423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f000e2a4-d4bf-46a4-afbd-0768e323ee44","keywords":null,"link":"/tudomany/20200312_elmult_ot_ev_fold_legmelegebb_5_eve","timestamp":"2020. március. 12. 07:03","title":"Ez mind elromlott az elmúlt 5 évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0119344-cace-4333-84f0-1c352bc7275d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Ausztráliában forgattak, amikor mindkettejükön tünetek jelentkeztek.\r

