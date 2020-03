Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A diák szidalmazta a pedagógust, és ráütött a karjára is.","shortLead":"A diák szidalmazta a pedagógust, és ráütött a karjára is.","id":"20200311_Felfuggesztettet_kapott_egy_17_eves_fiu_mert_bantalmazott_egy_tanart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cc85b34-b8fe-4b33-a5d7-673f7f52379c","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Felfuggesztettet_kapott_egy_17_eves_fiu_mert_bantalmazott_egy_tanart","timestamp":"2020. március. 11. 16:56","title":"Megütötte tanárát egy 17 éves fiú, felfüggesztett fogházbüntetésre ítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5214fff3-2156-40f3-a00d-214ba080715c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Paris Saint-Germain világbajnok támadója valószínűleg nem játszik a BL nyolcaddöntőjének visszavágóján.","shortLead":"A Paris Saint-Germain világbajnok támadója valószínűleg nem játszik a BL nyolcaddöntőjének visszavágóján.","id":"20200310_Koronavirusfertozes_gyanujaval_vizsgaljak_Kylian_Mbappet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5214fff3-2156-40f3-a00d-214ba080715c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"387d5b6f-3f28-4654-b169-afd6d3758ac2","keywords":null,"link":"/sport/20200310_Koronavirusfertozes_gyanujaval_vizsgaljak_Kylian_Mbappet","timestamp":"2020. március. 10. 21:46","title":"Koronavírus-fertőzés gyanújával vizsgálják Kylian Mbappét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"329b4d15-075d-41f7-9e8b-66dc524329c4","c_author":"Kisőrsi Zsófia","category":"kultura","description":"A Magyar Nemzeti Múzeum által befogadott Magyar Világ 1938–1940 című kiállítás csodálatos időszaknak mutatja be a második világháborút megelőző utolsó békeéveket. Csakhogy a tárlat olyan világot tár a látogatói elé, amely ilyen formában soha nem létezett. ","shortLead":"A Magyar Nemzeti Múzeum által befogadott Magyar Világ 1938–1940 című kiállítás csodálatos időszaknak mutatja be...","id":"20200312_A_multat_akartak_bemutatni_de_a_jelennek_hizelegnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=329b4d15-075d-41f7-9e8b-66dc524329c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4634698-ca7a-4448-a0ee-4e573b73ef4f","keywords":null,"link":"/kultura/20200312_A_multat_akartak_bemutatni_de_a_jelennek_hizelegnek","timestamp":"2020. március. 12. 19:48","title":"A múltat akarták bemutatni, de a jelennek hízelegnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cdc4168-d2cd-40da-be7b-0a391a302013","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A jelenlegi állami alsós olvasókönyvekből hiányzik az új kerettanterv által előírtak 85 százaléka. Maruzsa Zoltán szavai erősen megkérdőjelezhetők – állítja a tankönyves szervezet.\r

\r

","shortLead":"A jelenlegi állami alsós olvasókönyvekből hiányzik az új kerettanterv által előírtak 85 százaléka. Maruzsa Zoltán...","id":"20200312_A_tanitok_pedagogiabol_elegtelent_adnanak_Maruzsa_Zoltannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cdc4168-d2cd-40da-be7b-0a391a302013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a83917c-8e45-483b-938a-8f1eacc52c52","keywords":null,"link":"/kultura/20200312_A_tanitok_pedagogiabol_elegtelent_adnanak_Maruzsa_Zoltannak","timestamp":"2020. március. 12. 11:05","title":"„A tanítók pedagógiából elégtelent ad(ná)nak Maruzsa Zoltánnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26dd3273-8ad3-46b3-ba6a-3e28f096dcfb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vállalkozás üzemeltetője vélhetően új piaci rést fedezett fel a COVID-19 kapcsán.","shortLead":"A vállalkozás üzemeltetője vélhetően új piaci rést fedezett fel a COVID-19 kapcsán.","id":"20200311_koronavirus_elleni_autofertotlenitest_hirdetnek_Vecsesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26dd3273-8ad3-46b3-ba6a-3e28f096dcfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"359cd1f7-e6e7-4ed9-a617-b56163e3bbb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200311_koronavirus_elleni_autofertotlenitest_hirdetnek_Vecsesen","timestamp":"2020. március. 11. 09:21","title":"Koronavírus elleni autófertőtlenítést hirdetnek Vecsésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"152405e9-9ea8-4d4e-a6c2-5f76ab40dbd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elgázolt egy embert a 3-as metró a Klinikák megállónál – közölte a katasztrófavédelem csütörtökön a honlapján.","shortLead":"Elgázolt egy embert a 3-as metró a Klinikák megállónál – közölte a katasztrófavédelem csütörtökön a honlapján.","id":"20200312_Gazolt_a_3as_metro_a_Klinikaknal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=152405e9-9ea8-4d4e-a6c2-5f76ab40dbd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ca7751-fd21-4373-b434-cc6c27aac5b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Gazolt_a_3as_metro_a_Klinikaknal","timestamp":"2020. március. 12. 12:13","title":"Gázolt a 3-as metró a Klinikáknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a8e646-e053-4234-afdb-9c5684085811","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddig is leterhelt, eszköz- és emberhiánnyal küszködő egészségügy nem lesz képes megküzdeni egy országos járvánnyal – figyelmeztetett a Magyar Orvosi Kamara vezetősége.","shortLead":"Az eddig is leterhelt, eszköz- és emberhiánnyal küszködő egészségügy nem lesz képes megküzdeni egy országos járvánnyal...","id":"20200311_koronavirus_magyar_orvosi_kamara_kincses_gyula_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68a8e646-e053-4234-afdb-9c5684085811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c39e93-7cd9-49c7-9711-1c2d2bb52f89","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_koronavirus_magyar_orvosi_kamara_kincses_gyula_kormany","timestamp":"2020. március. 11. 12:55","title":"Orvosi kamara: Biztosítsák a megfelelő védőfelszerelést az egészségügyi dolgozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf6d19e-5629-4c2b-95f9-58260c5fcf5e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közelmúltban teljesen felújított régi német puttonyos egészen kiváló állapotnak örvend. ","shortLead":"A közelmúltban teljesen felújított régi német puttonyos egészen kiváló állapotnak örvend. ","id":"20200311_14_millio_forintot_kernek_ezert_a_37_eves_dizel_zoldseges_merci_kombiert_w123","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cf6d19e-5629-4c2b-95f9-58260c5fcf5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8bd84f9-9990-457a-90d9-898f6e469185","keywords":null,"link":"/cegauto/20200311_14_millio_forintot_kernek_ezert_a_37_eves_dizel_zoldseges_merci_kombiert_w123","timestamp":"2020. március. 11. 06:41","title":"14 millió forintot kérnek ezért a 37 éves dízel zöldséges-Merci kombiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]