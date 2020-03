Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62292f5e-0c48-45c9-8955-1ddb674284a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az óvodák és bölcsődék csak ügyeletet adnak, bezárnak a fürdők és az Állatkert is. Budapest vegyen vissza - üzente a főpolgármester. ","shortLead":"Az óvodák és bölcsődék csak ügyeletet adnak, bezárnak a fürdők és az Állatkert is. Budapest vegyen vissza - üzente...","id":"20200314_Karacsony_koronavirus_ovoda_bolcsode","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62292f5e-0c48-45c9-8955-1ddb674284a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40361295-e978-4a1a-8d7e-7d9f3003afab","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Karacsony_koronavirus_ovoda_bolcsode","timestamp":"2020. március. 14. 16:12","title":"Karácsony: Hétfőtől fokozatosan bezárnak az óvodák és bölcsődék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"149d661c-f6ba-4108-969a-06c2b8479ec2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jóval 21 ezer felett van a megbetegedések száma az országban.","shortLead":"Jóval 21 ezer felett van a megbetegedések száma az országban.","id":"20200314_Koronavirus_1441_halalos_aldozat_van_Olaszorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=149d661c-f6ba-4108-969a-06c2b8479ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd83333a-98b4-4379-9056-4e4e1bf6bde0","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Koronavirus_1441_halalos_aldozat_van_Olaszorszagban","timestamp":"2020. március. 14. 21:44","title":"Koronavírus: 1441 halálos áldozat van Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca0295a-0c83-41e3-88a1-b28878ded3e1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ausztria drasztikus intézkedések sorával akarja elérni, hogy a járvány miatti válsághelyzet ne öltsön észak-olasz méreteket. Sebastian Kurz kancellár azt kérte: öt embernél több ne tartózkodjon egy helyen.","shortLead":"Ausztria drasztikus intézkedések sorával akarja elérni, hogy a járvány miatti válsághelyzet ne öltsön észak-olasz...","id":"20200315_Osztrak_kancellar_maradjanak_otthon_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ca0295a-0c83-41e3-88a1-b28878ded3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc5b492-098a-4426-aad6-507638e1f95f","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_Osztrak_kancellar_maradjanak_otthon_koronavirus","timestamp":"2020. március. 15. 11:51","title":"Osztrák kancellár: maradjanak otthon, ne higgyenek a bagatellizálóknak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1323054-5683-479b-a2ee-07bc0c0d1ca8","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az SZKP utolsó főtitkára mindent meg akart reformálni, hogy megmentse a nyolcvanas években a csőd szélére sodródott Szovjetuniót. De a gyorsítás, a nyíltság és az átépítés sem sikerült Mihail Gorbacsovnak, aki aztán 1991 végén távozott is a hatalomból. ","shortLead":"Az SZKP utolsó főtitkára mindent meg akart reformálni, hogy megmentse a nyolcvanas években a csőd szélére sodródott...","id":"202011_lehetetlen_kuldetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1323054-5683-479b-a2ee-07bc0c0d1ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69fb2dab-f4da-4a9f-a242-50a6216ad0b0","keywords":null,"link":"/360/202011_lehetetlen_kuldetes","timestamp":"2020. március. 14. 16:00","title":"Gorbacsov lemondott a kommunizmusról is, de a Szovjetunió menthetetlen volt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb válságintézkedéseket hozott a madridi kormány, miután az országban hatezer közelébe emelkedett az új koronavírussal fertőzött személyek száma. Spanyolország gyakorlatilag teljes zárlat alá kerül. ","shortLead":"Újabb válságintézkedéseket hozott a madridi kormány, miután az országban hatezer közelébe emelkedett az új...","id":"20200314_Megszulettek_a_spanyol_valsagintezkedesek_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767e4272-947a-4fdd-8c32-a3b8f8a01133","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Megszulettek_a_spanyol_valsagintezkedesek_is","timestamp":"2020. március. 14. 14:50","title":"Megszülettek a spanyol válságintézkedések is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63668af1-f2ed-4193-a4ed-4c15e196ca29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone Magyarország is reagál a járvány miatt növekvő adatforgalmi igényekre. A mindenkinek válogatás nélkül járó adatkeretbővítés mellett a szolgáltató úgy döntött, a havi keretet a tanévév végéig nem csökkentik a legnépszerűbb oktatási oldalak és szolgáltatások.



","shortLead":"A Vodafone Magyarország is reagál a járvány miatt növekvő adatforgalmi igényekre. A mindenkinek válogatás nélkül járó...","id":"20200315_vodafone_ingyen_mobilnet_15_gb_koronavirus_jarvany_mobilinternes_adatkeret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63668af1-f2ed-4193-a4ed-4c15e196ca29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f6ce80d-a086-4380-861c-9333b8b5803d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200315_vodafone_ingyen_mobilnet_15_gb_koronavirus_jarvany_mobilinternes_adatkeret","timestamp":"2020. március. 15. 16:43","title":"3x5 GB ingyenes mobilnetet kapcsol be a Vodafone mindenkinél a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200315_budapest_repulo_il_62mgr_koronavirus_fertozes_hany_nap_telekom_ingyen_mobilnet_telefon_fertotlenitese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e991438-a6ed-4182-aa6f-753bf2d9ff4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200315_budapest_repulo_il_62mgr_koronavirus_fertozes_hany_nap_telekom_ingyen_mobilnet_telefon_fertotlenitese","timestamp":"2020. március. 15. 12:03","title":"Ez történt: megnézték a tudósok, milyen tárgy meddig marad fertőző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af88bb8c-9d46-4c2a-a515-ff4e562b8222","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az, hogy Joe Biden a demokrata elnökjelöltség megszerzésének a kapujához érkezett, több taktikus és korai visszalépésnek köszönhető, amivel összpontosították számára a mérsékeltek szavazatait a balszárnyat képviselő Bernie Sandersszel szemben. Az egyik, saját esélyeit önként feladó aspiráns Pete Buttigieg, aki máris történelmet írt azzal, hogy meleg politikusként komoly pályázónak bizonyult.","shortLead":"Az, hogy Joe Biden a demokrata elnökjelöltség megszerzésének a kapujához érkezett, több taktikus és korai...","id":"202011_pete_buttigieg_amerika_leghiresebb_polgarmestere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af88bb8c-9d46-4c2a-a515-ff4e562b8222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1cba3c-e376-4af0-9146-96439f9202f7","keywords":null,"link":"/360/202011_pete_buttigieg_amerika_leghiresebb_polgarmestere","timestamp":"2020. március. 15. 08:30","title":"A vallásos, veterán és meleg politikus, akinek az amerikaiak sem tudják kimondani a nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]