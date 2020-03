Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41ac6299-0020-44f5-a50b-f4520c2f5568","c_author":"HVG","category":"360","description":"A klímatechnika területén korábban jól menő társaságok legutóbb 1,5 milliárdos mínuszt hoztak össze.","shortLead":"A klímatechnika területén korábban jól menő társaságok legutóbb 1,5 milliárdos mínuszt hoztak össze.","id":"202011_clh_hutes_es_klimatechnika_paar_szakitott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41ac6299-0020-44f5-a50b-f4520c2f5568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36635a42-c7e2-4c56-b6ce-db1fffaa5d1d","keywords":null,"link":"/360/202011_clh_hutes_es_klimatechnika_paar_szakitott","timestamp":"2020. március. 15. 12:15","title":"Végképp kiszálltak az alapítók a milliárdosok által kiszemelt cégekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133ae4f7-8308-456e-a813-79fcd0ea4365","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bezárják a nyilvános helyeket, év végégig az iskolákat és óvodákat.","shortLead":"Bezárják a nyilvános helyeket, év végégig az iskolákat és óvodákat.","id":"20200315_Szerbiaban_szuksegallapotot_hirdettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=133ae4f7-8308-456e-a813-79fcd0ea4365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e53d65f-12b4-40da-8021-0c71df902e28","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_Szerbiaban_szuksegallapotot_hirdettek","timestamp":"2020. március. 15. 21:41","title":"Szerbiában szükségállapotot hirdettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cda58dc-37f6-41f2-b74c-8043c99a762f","c_author":"Bod Péter Ákos","category":"gazdasag","description":"Sem kereskedelmi, környezeti vagy menekültügyben, és bizony járványügyben sem lehet hatékony önmagában egyetlen nemzet. Ez igaz a legnagyobbakra, ránk különösen - állítja a hvg.hu-nak írt elemzésében a közgazdász egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke. Egyben javaslatokat tesz arra is, mit kellene a kormánynak azonnal lépnie, ha csökkenteni akarja az anyagi veszteséget, amely a lakosságot éri e napokban.","shortLead":"Sem kereskedelmi, környezeti vagy menekültügyben, és bizony járványügyben sem lehet hatékony önmagában egyetlen nemzet...","id":"20200316_Bod_Peter_Akos_Ami_elore_nem_lathato_es_ami_korvonalazhato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cda58dc-37f6-41f2-b74c-8043c99a762f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99fdabc-eb01-4490-b9ca-755cfa8b794c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200316_Bod_Peter_Akos_Ami_elore_nem_lathato_es_ami_korvonalazhato","timestamp":"2020. március. 16. 06:30","title":"Bod Péter Ákos a járvány gazdasági hatásairól: Ami előre nem látható, és ami mégis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miniszterelnök úr tegnap este bejelentette az iskolák bezárását hétfőtől kezdődően, amihez csatlakozva az önkormányzat az óvodákat és bölcsődéket is bezárja – jelentette be Márki-Zay Péter. A hódmezővásárhelyi polgármester Facebook-oldalán ismertette a városban hozott többi intézkedést. ","shortLead":"Miniszterelnök úr tegnap este bejelentette az iskolák bezárását hétfőtől kezdődően, amihez csatlakozva az önkormányzat...","id":"20200314_MarkiZay_Peter_elrendelte_a_vasarhelyi_ovodak_es_bolcsodek_bezarasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e803d9df-836c-4e8a-9da1-f3c431e74293","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_MarkiZay_Peter_elrendelte_a_vasarhelyi_ovodak_es_bolcsodek_bezarasat","timestamp":"2020. március. 14. 11:39","title":"Márki-Zay Péter elrendelte a vásárhelyi óvodák és bölcsődék bezárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 22 magyar, 9 iráni és 1 brit állampolgárnál mutatták ki Magyarországon a koronavírust.","shortLead":"Már 22 magyar, 9 iráni és 1 brit állampolgárnál mutatták ki Magyarországon a koronavírust.","id":"20200315_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61285eae-2711-4979-95dd-6e1113247dd7","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. március. 15. 08:55","title":"Újabb magyaroknál mutatták ki a koronavírust, már 32 fertőzött van az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bee8091-d17c-4aa0-81ef-c5646ab5ed65","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus okozta sokkot próbálják enyhíteni.","shortLead":"A koronavírus okozta sokkot próbálják enyhíteni.","id":"20200315_A_Fed_menti_a_menthetot_nulla_szazalekra_vagta_az_amerikai_iranyado_kamatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bee8091-d17c-4aa0-81ef-c5646ab5ed65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f259368a-9fd1-488f-8719-37745d6233c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200315_A_Fed_menti_a_menthetot_nulla_szazalekra_vagta_az_amerikai_iranyado_kamatot","timestamp":"2020. március. 15. 22:43","title":"A Fed menti a menthetőt: nulla százalékra vágta az amerikai irányadó kamatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A sofőr nem sérült meg, a járművet csörlővel emelik ki a tűzoltók.\r

","shortLead":"A sofőr nem sérült meg, a járművet csörlővel emelik ki a tűzoltók.\r

","id":"20200314_A_Tiszaba_hajtott_egy_autos_Szegeden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86126731-a7fc-4f17-bd1a-db3546e4aac2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200314_A_Tiszaba_hajtott_egy_autos_Szegeden","timestamp":"2020. március. 14. 21:30","title":"A Tiszába hajtott egy autós Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ccf1f3-a8bf-4e75-be58-518644fc090c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az MSZP szerint Orbán Viktor miniszterelnök későn ismerte fel, mi a helyes cselekedet, mert csak péntek este jelentette be az iskolák bezárását - mondta Kunhalmi Ágnes szocialista országgyűlési képviselő szombaton Budapesten, sajtótájékoztatón. A Jobbik úgy véli, haladéktalanul be kell vezetni Magyarországon a közegészségügyi határzárt a koronavírus elleni védekezés érdekében.","shortLead":"Az MSZP szerint Orbán Viktor miniszterelnök későn ismerte fel, mi a helyes cselekedet, mert csak péntek este jelentette...","id":"20200314_Az_MSZP_szerint_keveset_es_keson_tett_a_kormany_a_Jobbik_teljes_hatarzarat_kovetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37ccf1f3-a8bf-4e75-be58-518644fc090c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea275c4-d587-48b2-8753-b11acf2745b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Az_MSZP_szerint_keveset_es_keson_tett_a_kormany_a_Jobbik_teljes_hatarzarat_kovetel","timestamp":"2020. március. 14. 13:01","title":"Az MSZP szerint keveset és későn tett a kormány, a Jobbik teljes határzárat követel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]