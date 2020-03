Tisztelt Betegeink! Nagyon nehéz idők következnek. 2020. 03. 16-tól az egészségügyi ellátásra csak akkor kerülhet sor, ha annak az elmaradása az életet veszélyezteti vagy tartós egészségkárosodáshoz vezet. Ez annyit jelet lefordítva, hogy csak sürgősségi ellátás történik. Kérem Önöket, hogy leleteket ne hozzanak, kontroll vizsgálatokra ne kérjenek beutalót, szokásos gyógyszereiket telefonon vagy e-mailben kérjék, halasztható problémával ne jelentkezzenek a rendeléseken. Megértésükkel és együttműködésükkel segítsék a munkánkat. Ne feledjék, hogy az egészségügyi személyzet a „frontvonalon” harcol.

Ezzel – a koronavírus-helyzet ismeretében is – mellbevágó felhívással találják magukat szembe hétfő reggel 8 órától a XXIII. kerületi szakrendelő ajtajában és honlapján azok betegek, akik házi- vagy egyéb orvosukat szerették volna felkeresni. A szakrendelő ajtaját a nyomaték kedvéért fizikailag is lezárták – két kuka és egy piros-fehér műanyag lánc segítségével. A szájmaszkot viselő biztonsági őr csak annak nyitja ki az épület korábban fotocellásan, vagyis közeledésre nyíló ajtaját, akinek telefonos bejelentkezés után a háziorvosa leadta a nevét portán, mert akut panaszai – mondjuk mellkasi fájdalmai vagy alhasi görcsei – miatt elkerülhetetlen, hogy az orvos fizikailag is megvizsgálja.

Mindenki másnak marad a telefondoktor.

Ez annyiban újdonság az emberi erőforrások miniszterének vasárnap kiszivárgott leveléhez képest, hogy Kásler Miklós abban „még csak” arra utasította a betegellátó intézmények vezetőt: március 16-tól a tervezett ellátásokat csak sürgős esetben – életveszély vagy tartós egészségkárosodás elkerülése esetén – végezzék el, a 65 év feletti egészségügyi dolgozók pedig ne találkozzanak közvetlenül a betegekkel. (Müller Cecília országos tisztifőorvos ráerősített: a miniszteri utasítás csak a műtétekre vonatkozik, a vizsgálatokra, kezelésekre nem – a szerk.)

A nem tervezett ellátásokba ugyanakkor egyértelműen beletartozott eddig, hogy akinek valamilyen szakorvosi ellátást igénylő panasza volt, legyen az reumatológiai, urológiai, nőgyógyászati vagy fogászati, az tervezettség nélkül is „odaülhetett” a rendelésre, ha akut panasza volt. Hétfőtől viszont a szakrendelések egyáltalán nem működnek, a háziorvosok pedig ugyan bent vannak a rendelési időben, de a már említett, akut eseteket kivéve csak telefonon érhetők el.

Dolgozunk, de igyekszünk távol tartani a beteget

– magyarázta az új rendet a hvg.hu-nak a szakrendelőben dolgozó egyik háziorvos. A „távoltartást” célzó intézkedésekről elmondása szerint hétfő reggel az intézményben tartott rendkívüli értekezleten döntöttek, és elsősorban azért rendelte el azokat az intézményvezető, mert az épületben kiemelkedően nagy számban dolgoznak 65 éven felüli orvosok és asszisztensek: a hét háziorvosból hat például már betöltötte ezt a kort.

A telefonos rendelésen – személyes kontaktus híján – értelemszerűen csak tanácsadásra van mód, illetve a rendszeresen szedett gyógyszerek receptjét tudják felírni. Utóbbiakat szerencsére aztán nem a küszöb alatt kell kiadniuk, hanem az e-recept-rendszernek hála feltöltik a felhőbe (hivatalos nevén az ESZT-be, elektronikus szolgáltatási térbe), ahonnan a patikus az öt napja meghozott könnyítés alapján már nemcsak az érintett betegnek, hanem a taj száma és saját személyi azonosítói birtokában a hozzátartozójának is kiadhatja a szert.

Arra a kérdésre viszont, hogy mi van azokkal, akik valamilyen folyamatosan ütemezett – mondjuk reumatológiai, fizikoterápiai vagy fogászati – kezelés alatt álltak és pár naponta kapták az újabb terápiát, az orvos, szégyellve bár, hogy ezt kell mondania, de nem tudott mást felelni, mint, hogy:

ők így jártak.

Nem mondom, hogy nem félünk

– mondta a hvg.hu-nak a körzet egy másik érintett háziorvosa, utalva rá, hogy a koronavírus-elleni védekezéshez előírt védőfelszerelésnek még mindig csak „részletei” állnak a rendelkezésükre: az önkormányzattól kaptak például egy szett védőruhát, védőszemüveget és lábzsákot, de maszkból továbbra is csak a „jobb, mint a semmi” kategóriába tartozó, a vírustól nem védő sebészi maszkok állnak rendelkezésre, FFP2-es vagy 3-as típusúak nem.

A háziorvos azt reméli, az épület lezárása, valamint az, hogy csak a nagyon indokolt esetekkel kell találkoznia, talán megvédi a fertőzéstől. A megelőző intézkedésekkel aggályai szerint ugyanakkor elkésett az egészségügyi vezetés, mert nála például kiugróan sok tüdőgyulladásos beteg járt az elmúlt hetekben, akikről pár nappal ezelőttig fel sem merült, hogy tüneteiket a koronavírus okozhatta. Péntek óta azonban az országban több, eredetileg tüdőgyulladásosként kezelt fertőzöttről – köztük a koronavírus első hazai, vasárnap elhunyt áldozatáról – derült ki, hogy ez állt panaszaik hátterében.

Hasonló aggodalmakról számolt be egy 13. kerületi háziorvos is: az ő praxisközösségükben állítása szerint 7-ből négy orvost érint a 65 felettiekre vonatkozó figyelmeztetés. Közülük az egyik szabadságra ment, a többi három pedig úgy döntött: saját védelmükben senkit nem engednek az épületbe, hanem a dupla bejárat belső üvegéhez ültetik majd le az asszisztenst. Az érkezőknek ott kell előadniuk, mi járatban jöttek, és ha nagyon indokolt, akkor egyesével beengedik az orvosokhoz őket.

Olyan háziorvosokat is találtunk, akik hétfőn még minden beteget fogadtak, de csak egyesével: mindenkinek az utcán kellett várnia. Egy pesti rendelőnél egy olvasónk például arról számolt be, hogy egy órát várt mire bejutott, az akut eseteket mindig előreengedték, de a kígyózó sorban az egyik várakozó például rosszul lett. Azt viszont több olvasónk is pozitívumként élte meg, hogy a rendelők bejáratára kikerült a háziorvos mobilszáma, ami eddig sokaknak nem volt meg, a kialakult helyzetben azonban egyfajta biztonságérzetet adott mindenkinek, hogy megszerezte.

A Soroksáron bevezetett szigorításokat hétfő délelőtt más kerületek szakrendelőiben még nem tapasztaltuk: a szomszédos XX. kerületben például még nem volt semmilyen korlátozás, bár telefonon hangsúlyozták, hogy ha nem olyan fontos, inkább ne menjünk. Emellett itt és több, találomra kiválasztott szolgáltatónál is hozzátették: bár most még van rendelés, „ez változhat”, illetve, hogy ha tehetjük, még ma vagy holnap vegyük igénybe a rendelést, mert senki nem tudja megjósolni, mi lesz a hét második felében.

A háziorvosoknak péntektől információink szerint egyébként rendszeres vészhelyzeti jelentést kell küldeniük a tisztifőorvosi hivatalnak, amelyben be kell számolniuk, hogy az adott praxisban hányan dolgoznak, és van-e köztük olyan, aki karanténban van, vagy már megbetegedett.