[{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közel nyolcezren haltak bele eddig a koronavírusba.","shortLead":"Közel nyolcezren haltak bele eddig a koronavírusba.","id":"20200318_koronavirus_jarvany_globalis_virus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab0f21c-a932-423e-95d0-aadb802df88c","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_koronavirus_jarvany_globalis_virus","timestamp":"2020. március. 18. 13:59","title":"Már több, mint 200 ezer embernél mutatták ki a koronavírust a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73444a27-8128-481b-b9a0-6603e836e9b4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az új kabinet tagjait szombaton nevezi ki az államfő, de a kormány összetételét már elfogadta.","shortLead":"Az új kabinet tagjait szombaton nevezi ki az államfő, de a kormány összetételét már elfogadta.","id":"20200318_Megvan_a_leendo_szlovak_kormany_nem_lesz_magyar_miniszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73444a27-8128-481b-b9a0-6603e836e9b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36008095-24f1-4db2-a338-df34b87a8644","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_Megvan_a_leendo_szlovak_kormany_nem_lesz_magyar_miniszter","timestamp":"2020. március. 18. 14:22","title":"Megvan a leendő szlovák kormány, nem lesz magyar miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9709f14-1e1d-4674-b75d-1bb65ca032ed","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Miközben mindenki az otthonmaradásra biztatja az embereket, az OSZK új igazgatója azzal nyitott, hogy mindenkit berendelt, az otthon maradást csak az éves rendes szabadság vagy fizetés nélküli szabadság terhére engedélyezi. FRISSÍTÉS: Szerdától lehetővé vált az otthoni munka.","shortLead":"Miközben mindenki az otthonmaradásra biztatja az embereket, az OSZK új igazgatója azzal nyitott, hogy mindenkit...","id":"20200317_Az_OSZK_zarva_de_a_munkatarsaknak_be_kell_jarni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9709f14-1e1d-4674-b75d-1bb65ca032ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9ab7e0-5a0a-49bc-aa15-4b66efeaecff","keywords":null,"link":"/kultura/20200317_Az_OSZK_zarva_de_a_munkatarsaknak_be_kell_jarni","timestamp":"2020. március. 17. 11:06","title":"Az OSZK zárva, de az új igazgató szerint a munkatársaknak be kell járni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6172f735-666d-4f09-8975-95bb3cc8aa19","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Az egészségügyi ellátás szinte teljes leállásával jár egyes körzetekben az emberi erőforrásminiszter vasárnapi utasítása, amely szerint a 65 éven felüli egészségügyi dolgozók ne találkozzanak betegekkel. Van körzet, ahol hétből hat háziorvos már túl van ezen a koron – ők telefonon rendelnek vagy szabadságra mennek. De mi lesz a betegekkel?","shortLead":"Az egészségügyi ellátás szinte teljes leállásával jár egyes körzetekben az emberi erőforrásminiszter vasárnapi...","id":"20200316_szakorvosi_es_haziorvosi_ellatas_koronavirus_jarvany_idejen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6172f735-666d-4f09-8975-95bb3cc8aa19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2adbeb07-6c9e-435c-9be1-951c11e633ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_szakorvosi_es_haziorvosi_ellatas_koronavirus_jarvany_idejen","timestamp":"2020. március. 16. 20:00","title":"Ne lepődjön meg, ha már be sem engedik az orvosi rendelőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ebae63-053d-4207-a52f-95a84b29ff21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új fül érkezett a mobilos YouTube-ba, egy másikat pedig kivett a szolgáltatást üzemeltető Google. A fejlesztéssel egy régi problémát igyekeznek orvosolni.","shortLead":"Egy új fül érkezett a mobilos YouTube-ba, egy másikat pedig kivett a szolgáltatást üzemeltető Google. A fejlesztéssel...","id":"20200318_youtube_mobilapp_felfedezes_explore_ful_gomb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42ebae63-053d-4207-a52f-95a84b29ff21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068aaa34-b527-41ed-8ea7-902d266cba07","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_youtube_mobilapp_felfedezes_explore_ful_gomb","timestamp":"2020. március. 18. 08:03","title":"Nyissa meg a YouTube-ot a telefonján, változás történt a videóknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyértelmű üzenetet küldött az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója a világszerte tomboló koronavírus miatt. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz szerint minden gyanús esetet ki kell vizsgálni.","shortLead":"Egyértelmű üzenetet küldött az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója a világszerte tomboló koronavírus miatt...","id":"20200316_who_koronavirus_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e4530c8-e90d-4d5b-ad19-c8f90ac99426","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_who_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. március. 16. 19:20","title":"Üzent a WHO a világ kormányainak: Teszteljetek, teszteljetek, teszteljetek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Ford csütörtöktől leállítja a termelést Kölnben, Saarlouisban és Craiovában, Valenciában pedig már a hét elején sem dolgoztak. ","shortLead":"A Ford csütörtöktől leállítja a termelést Kölnben, Saarlouisban és Craiovában, Valenciában pedig már a hét elején sem...","id":"20200317_A_Ford_kenyszerszabadsagra_kuldi_tobb_ezer_europai_dolgozojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab16d81a-91e5-43db-a8e0-2ab40c541af2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200317_A_Ford_kenyszerszabadsagra_kuldi_tobb_ezer_europai_dolgozojat","timestamp":"2020. március. 17. 19:57","title":"A Ford több ezer európai dolgozóját küldi kényszerszabadságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41221b37-df26-4046-8cb2-7d54d47f373c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Orbán Viktor hétfőn az Országgyűlésben arról beszélt, van, ahol már \"kopogtatott a baj\" a koronavírus miatt. Konkrét segítséget azonban csak az MNB kínált fel, a kormány eddig nem. De milyen bajokra milyen orvosságok lehetségesek? Vállalkozókkal beszélgettünk.","shortLead":"Orbán Viktor hétfőn az Országgyűlésben arról beszélt, van, ahol már \"kopogtatott a baj\" a koronavírus miatt. Konkrét...","id":"20200317_koronavirus_valsag_beruhazasosztonzes_kormanyzati_segitseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41221b37-df26-4046-8cb2-7d54d47f373c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0cbfc2c-27fd-453e-9102-24fda9a791f5","keywords":null,"link":"/kkv/20200317_koronavirus_valsag_beruhazasosztonzes_kormanyzati_segitseg","timestamp":"2020. március. 17. 06:30","title":"Óriási bajban a vállalkozások, mégis késik a kormányzati segítség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]