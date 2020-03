Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67eae8c8-2ef9-4599-8457-ba5251348b5c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bizonyos időszakokban csak a leginkább veszélyeztetett idősek és gondozóik vásárolhatnak náluk.","shortLead":"Bizonyos időszakokban csak a leginkább veszélyeztetett idősek és gondozóik vásárolhatnak náluk.","id":"20200319_koronavirus_tesco_lidl_irorszag_idosek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67eae8c8-2ef9-4599-8457-ba5251348b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e96ea7-4f36-4136-b457-e5945e9552a3","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_koronavirus_tesco_lidl_irorszag_idosek","timestamp":"2020. március. 19. 09:11","title":"Külön nyitvatartással segít a Lidl és a Tesco az időseknek Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dfd7a49-ce56-462e-9e90-d3eebbf36a71","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalább két hétig leáll a munka a kecskeméti gyárban, de a fizetések miatt nem kell aggódniuk a dolgozóknak – üzente a cégvezetés.","shortLead":"Legalább két hétig leáll a munka a kecskeméti gyárban, de a fizetések miatt nem kell aggódniuk a dolgozóknak – üzente...","id":"20200318_Munkaidokerettel_szabadsag_kecskemet_mercedes_leallas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0dfd7a49-ce56-462e-9e90-d3eebbf36a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc89e61c-17da-43b7-b043-77bcdc988b29","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_Munkaidokerettel_szabadsag_kecskemet_mercedes_leallas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 12:36","title":"Munkaidőkerettel és kollektív szabadsággal oldják meg, hogy a kecskeméti Mercedes-gyárban mindenki kapjon fizetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f449df8-2c7b-4abb-9533-2b105fbd738e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A napi koronavírus-megbetegedések száma közel 15 százalékkal nőtt Olaszországban.","shortLead":"A napi koronavírus-megbetegedések száma közel 15 százalékkal nőtt Olaszországban.","id":"20200319_Koronavirus_tobben_haltak_meg_Olaszorszagban_mint_Kinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f449df8-2c7b-4abb-9533-2b105fbd738e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72106518-7f2f-45eb-8d8c-1a138d40b509","keywords":null,"link":"/vilag/20200319_Koronavirus_tobben_haltak_meg_Olaszorszagban_mint_Kinaban","timestamp":"2020. március. 19. 18:49","title":"Olaszországban már többen haltak meg a koronavírustól, mint Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e5aefae-d548-4926-8c21-1ea640e087d1","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Április 5-ig elmaradnak az esküvők és keresztelők, a temetésekre pedig csak szűk körben kerülhet sor – így döntött több egyház is. A lelkekkel azonban igyekeznek továbbra is foglalkozni.","shortLead":"Április 5-ig elmaradnak az esküvők és keresztelők, a temetésekre pedig csak szűk körben kerülhet sor – így döntött több...","id":"20200319_Isten_karantenban_Kivetelesen_home_officeban_is_mukodik_a_bunbanat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e5aefae-d548-4926-8c21-1ea640e087d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32119e99-4f21-489e-8ae3-884f91fbe8f8","keywords":null,"link":"/360/20200319_Isten_karantenban_Kivetelesen_home_officeban_is_mukodik_a_bunbanat","timestamp":"2020. március. 19. 13:00","title":"Isten karanténban? Kivételesen home office-ban is működik a bűnbánat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81e7eb0c-2c93-4d76-9f71-3bad75b67374","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szombathelyi Styl maga gyártotta arcmaszkokkal igyekszik kisegíteni a város egészségügyi intézményeit. Jó pár darab már el is készült.","shortLead":"A szombathelyi Styl maga gyártotta arcmaszkokkal igyekszik kisegíteni a város egészségügyi intézményeit. Jó pár darab...","id":"20200319_styl_ruhagyar_arcmaszk_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81e7eb0c-2c93-4d76-9f71-3bad75b67374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be99dae2-e219-4853-ab19-34cf7c8cd553","keywords":null,"link":"/elet/20200319_styl_ruhagyar_arcmaszk_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 05:56","title":"A vírus miatt maszkok gyártásába kezdett egy magyar ruhagyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde4e541-a1ba-412e-84f6-514bc2dea605","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Azt kértem Istentől, állítsa meg járványt - nyilatkozta Ferenc pápa egy olasz lapnak, és adott néhány jótanácsot járvány idejére. ","shortLead":"Azt kértem Istentől, állítsa meg járványt - nyilatkozta Ferenc pápa egy olasz lapnak, és adott néhány jótanácsot...","id":"20200318_Ferenc_papa_azt_kertem_Istentol_allitsa_meg_jarvanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bde4e541-a1ba-412e-84f6-514bc2dea605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895bc7b9-07c0-4d9b-95cb-2cfcd4f0827a","keywords":null,"link":"/elet/20200318_Ferenc_papa_azt_kertem_Istentol_allitsa_meg_jarvanyt","timestamp":"2020. március. 18. 10:38","title":"Ferenc pápa adott egy tippet, hogyan éljük túl az önkéntes karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87bb4718-a6e6-4f37-9ac4-2d317063a129","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A felfüggesztés március 19-én automatikusan hatályba lép.\r

\r

","shortLead":"A felfüggesztés március 19-én automatikusan hatályba lép.\r

\r

","id":"20200319_Felfggesztik_a_diakhitelek_torleszteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87bb4718-a6e6-4f37-9ac4-2d317063a129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47eb0d27-6692-465c-9744-fb2eba9ea922","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200319_Felfggesztik_a_diakhitelek_torleszteset","timestamp":"2020. március. 19. 20:13","title":"Felfüggesztik a diákhitelek törlesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"788f14be-7032-4654-8bc0-0e52311dcde3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két hetet csúsznak a szinkronfelvételek.","shortLead":"Két hetet csúsznak a szinkronfelvételek.","id":"20200318_koronavirus_jarvany_hbo_magyar_szinkron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=788f14be-7032-4654-8bc0-0e52311dcde3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f825c941-0999-4674-962e-6f2ddae54e4c","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_koronavirus_jarvany_hbo_magyar_szinkron","timestamp":"2020. március. 18. 15:57","title":"Az HBO-szinkronoknak is betett a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]