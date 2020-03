Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69bd91fe-6dd6-4bf0-b590-3288c037f01e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tirolban diagnosztizálták a legtöbb megbetegedést. ","shortLead":"Tirolban diagnosztizálták a legtöbb megbetegedést. ","id":"20200322_Ausztria_koronavirus_fertozottek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69bd91fe-6dd6-4bf0-b590-3288c037f01e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7fcbd7-0fb0-405e-853b-4c36e9bcc5c9","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Ausztria_koronavirus_fertozottek","timestamp":"2020. március. 22. 16:12","title":"Háromezer felett a fertőzöttek száma Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07539e5e-25ec-43d3-a962-a011a051bb96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány napra visszatérnek a téli közlekedési körülmények, nem árt óvatosabban vezetni. A Magyar Közút is reagál, valamint a járványhelyzetnek is kiemelt figyelmet szentel.","shortLead":"Néhány napra visszatérnek a téli közlekedési körülmények, nem árt óvatosabban vezetni. A Magyar Közút is reagál...","id":"20200323_teli_uzemmodra_valt_a_magyar_kozut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07539e5e-25ec-43d3-a962-a011a051bb96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9765b107-5b19-4251-992c-f0c9a13dcf5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200323_teli_uzemmodra_valt_a_magyar_kozut","timestamp":"2020. március. 23. 07:56","title":"Havazás, hószállingózás, havas eső: téli üzemmódra vált a Magyar Közút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f84a5e2-b285-4c1b-b79f-c608e8f4a75c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus miatt leállítja utasszállító járatait a világ egyik legnagyobb légitársasága. A teherjáratok tovább üzemelnek.","shortLead":"A koronavírus miatt leállítja utasszállító járatait a világ egyik legnagyobb légitársasága. A teherjáratok tovább...","id":"20200322_Nem_szallit_utasokat_az_Emirates","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f84a5e2-b285-4c1b-b79f-c608e8f4a75c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f481509-90dd-4f80-97ef-47726b6959d6","keywords":null,"link":"/kkv/20200322_Nem_szallit_utasokat_az_Emirates","timestamp":"2020. március. 22. 16:03","title":"Nem szállít utasokat az Emirates","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8847ce-b9a1-401a-a383-2fec560b841e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Juventus argentin sztárja és a barátnője is vírusfertőzött.","shortLead":"A Juventus argentin sztárja és a barátnője is vírusfertőzött.","id":"20200321_Paulo_Dybala_is_koronavirusos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e8847ce-b9a1-401a-a383-2fec560b841e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99980d4d-7549-487e-98cd-77e5e2ca5df9","keywords":null,"link":"/sport/20200321_Paulo_Dybala_is_koronavirusos","timestamp":"2020. március. 21. 19:22","title":"Paulo Dybala is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c247d74b-5a1a-4fb0-8d00-e96289e7021b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) a koronavírus-járvány miatt törölte a május 8. és 24. között kiírt svájci elit-világbajnokságot.","shortLead":"A Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) a koronavírus-járvány miatt törölte a május 8. és 24. között kiírt svájci...","id":"20200321_Elmarad_a_jegkorongvilagbajnoksag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c247d74b-5a1a-4fb0-8d00-e96289e7021b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f875e30e-6330-47c5-9a88-d6d18d64bff5","keywords":null,"link":"/sport/20200321_Elmarad_a_jegkorongvilagbajnoksag","timestamp":"2020. március. 21. 16:01","title":"Elmarad a jégkorong-világbajnokság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaacf6a-2be8-4f61-9465-6f2507b27567","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cseh Katalin azt írta, nem gondoltam, hogy még valaha visszatérek az egészségügybe, de az elmúlt napokban azonban nagyot változott a helyzet.","shortLead":"Cseh Katalin azt írta, nem gondoltam, hogy még valaha visszatérek az egészségügybe, de az elmúlt napokban azonban...","id":"20200322_Onkentes_orvosnak_jelentkezett_a_Momentum_EPkepviseloje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffaacf6a-2be8-4f61-9465-6f2507b27567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30c3602-6c27-44bb-9db7-b25659f04514","keywords":null,"link":"/itthon/20200322_Onkentes_orvosnak_jelentkezett_a_Momentum_EPkepviseloje","timestamp":"2020. március. 22. 13:38","title":"Önkéntes orvosnak jelentkezett a Momentum EP-képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c331f4b0-9245-4372-b435-7391ff89a7ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombat reggeli állás szerint jelenleg 103-an fertőződtek meg a koronavírussal és eddig 4 áldozata van a járványnak. Hatan vannak intenzív osztályon a betegek közül, egy 40-es éveiben járó páciensnek is súlyos az állapota.","shortLead":"A szombat reggeli állás szerint jelenleg 103-an fertőződtek meg a koronavírussal és eddig 4 áldozata van a járványnak...","id":"20200321_Eloben_az_Operativ_Torzs_sajtotajekoztatojarol_103_fertozott_4_halott_eddig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c331f4b0-9245-4372-b435-7391ff89a7ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9344250-bba9-43e5-bf1b-4a59f806fe65","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_Eloben_az_Operativ_Torzs_sajtotajekoztatojarol_103_fertozott_4_halott_eddig","timestamp":"2020. március. 21. 14:06","title":"Operatív Törzs: Már az egész országban elterjedt a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2814bebe-cf97-4869-9557-4039f2d60c80","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Digitális jólét, digitális oktatási stratégia, digitális tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztos – volt itt papíron minden az utóbbi években, sőt, akadt 15 milliárd uniós pénz is. Ennek ellenére magára hagyta a kormány a pedagógusokat abban, hogy végrehajtsák a múlt péntek estére megvilágosodott Orbán Viktor által bejelentett tantermen kívüli tanítási rendet. Szerencsére. Vélemény.\r

\r

","shortLead":"Digitális jólét, digitális oktatási stratégia, digitális tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztos – volt itt papíron...","id":"20200323_Balla_Istvan_A_digitalis_kiraly_is_meztelen__a_tanarok_leiskolaztak_a_kormanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2814bebe-cf97-4869-9557-4039f2d60c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7541cda7-e908-4507-9287-666de92a53a5","keywords":null,"link":"/kultura/20200323_Balla_Istvan_A_digitalis_kiraly_is_meztelen__a_tanarok_leiskolaztak_a_kormanyt","timestamp":"2020. március. 23. 08:30","title":"Balla István: A digitális király is meztelen – a tanárok leiskolázták a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]