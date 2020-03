Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1126248e-ef2f-40de-9458-17dca0eaa12f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Geszti Péter és családja helyzete akár idilli is lehetne a karanténban tollasozással és bunkerépítéssel. A zenész és reklámszakember azonban úgy látja, hogy nagy \"gazdasági leseggelés\" jön, fél a társadalom teljes szétesésétől, s szerinte hamarosan gondolkodni kell, hogy tudunk segíteni azokon, akiknek nem lesz mit enniük. ","shortLead":"Geszti Péter és családja helyzete akár idilli is lehetne a karanténban tollasozással és bunkerépítéssel. A zenész és...","id":"20200321_Geszti_Peter_a_Home_officeban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1126248e-ef2f-40de-9458-17dca0eaa12f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb7f8b81-27cc-401a-adc5-c2963943551f","keywords":null,"link":"/360/20200321_Geszti_Peter_a_Home_officeban","timestamp":"2020. március. 21. 18:00","title":"Geszti Péter a Home office-ban: \"Jobban meggondolja mindenki, hogy mennyit rak a tányérjára\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"167-re nőtt a fertőzöttek száma a hivatalos adatok szerint.","shortLead":"167-re nőtt a fertőzöttek száma a hivatalos adatok szerint.","id":"20200323_koronavirus_fertozes_halalos_aldozat_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a3d622-d96c-4ad3-a4e8-5846f06ed3f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_koronavirus_fertozes_halalos_aldozat_magyarorszag","timestamp":"2020. március. 23. 07:12","title":"Koronavírus: 36 újabb fertőzött, elhunyt egy idős férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5367b88b-775e-422c-ab32-63e18d87dc93","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Több szempontból is kilógna a világszerte egyre népszerűbb hasonló építmények sorából a Pannon Park óriás üvegháza, akkor is, ha összejönne rá a pénz és elkészülne.","shortLead":"Több szempontból is kilógna a világszerte egyre népszerűbb hasonló építmények sorából a Pannon Park óriás üvegháza...","id":"20200321_Pannon_Park_biodom_Gondwanaland_Biotropica_Masoala_BurgersBush","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5367b88b-775e-422c-ab32-63e18d87dc93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e580595-6a65-4df8-b78c-36a4cbbaae45","keywords":null,"link":"/360/20200321_Pannon_Park_biodom_Gondwanaland_Biotropica_Masoala_BurgersBush","timestamp":"2020. március. 21. 16:45","title":"A városligeti biodóm teljesen más lenne, mint a világ többi gigapavilonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a61bc1e-9040-4b79-9e46-a363e24819a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bangladesben, Kambodzsában és Vietnámban már számos gyárat bezártak a Kínából érkező alapanyagok és a világmárkák megrendeléseinek elmaradása miatt.","shortLead":"Bangladesben, Kambodzsában és Vietnámban már számos gyárat bezártak a Kínából érkező alapanyagok és a világmárkák...","id":"20200323_40_millio_ember_veszitheti_el_a_munkajat_a_ruhagyarak_bezarasa_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a61bc1e-9040-4b79-9e46-a363e24819a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a1899f-87fd-478e-b4f5-9b3c2668ebce","keywords":null,"link":"/kkv/20200323_40_millio_ember_veszitheti_el_a_munkajat_a_ruhagyarak_bezarasa_miatt","timestamp":"2020. március. 23. 11:20","title":"40 millió ember veszítheti el a munkáját a ruhagyárak bezárása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974e5abf-45de-416a-acda-593ba7844024","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete a súlyos gondokkal küszködő szektorok közé soroltatná az autós iparágat, és a CO2-kvóta miatt kivetendő EU-s büntetéseket is elhalasztaná.","shortLead":"A Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete a súlyos gondokkal küszködő szektorok közé soroltatná az autós iparágat, és...","id":"20200323_villanyauto_nagycsalados_tamogatas_gyorsitas_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=974e5abf-45de-416a-acda-593ba7844024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e0b65a-cf86-42fd-b4af-215e34d5ba6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200323_villanyauto_nagycsalados_tamogatas_gyorsitas_kormany","timestamp":"2020. március. 23. 11:28","title":"A villanyautós és nagycsaládos támogatások kifizetésének gyorsítását kérik a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26dd3273-8ad3-46b3-ba6a-3e28f096dcfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentők tárgyi és pénzügyi adományt is elfogadnak.","shortLead":"A mentők tárgyi és pénzügyi adományt is elfogadnak.","id":"20200323_arcmaszk_masz_vedoruha_mentok_adomany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26dd3273-8ad3-46b3-ba6a-3e28f096dcfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f91c327-7ebb-41d5-84bb-2a06bec93ec7","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_arcmaszk_masz_vedoruha_mentok_adomany","timestamp":"2020. március. 23. 15:41","title":"Nincs elég maszkja és védőruhája a mentőknek, a lakosság segítségét kérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0791b52-e0d5-4dd9-a941-fa7ead0fe867","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hivatalos adatok szerint 167-re emelkedett Magyarországon a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma. Egy idős férfi haláláról is tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A kormány hat újabb ponttal egészítette ki a gazdaságvédelmi csomagot. Kövesse itt járványról szóló híreket percről percre!","shortLead":"A hivatalos adatok szerint 167-re emelkedett Magyarországon a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma. Egy idős...","id":"20200323_koronavirus_jarvany_fertozes_marcius23_percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0791b52-e0d5-4dd9-a941-fa7ead0fe867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"786be398-5a18-454d-aca8-e4f839d900e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_koronavirus_jarvany_fertozes_marcius23_percrol_percre","timestamp":"2020. március. 23. 08:31","title":"Jóval több fertőzött van 167-nél, Orbán újabb intézkedéseket jelentett be – hírek a koronavírus-járványról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tíz forinttal lesz olcsóbb az üzemanyag. \r

","shortLead":"Tíz forinttal lesz olcsóbb az üzemanyag. \r

","id":"20200323_benzin_arcsokkenes_uzemanyag_tankolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2685941-3aa9-43de-af77-486cebf62315","keywords":null,"link":"/cegauto/20200323_benzin_arcsokkenes_uzemanyag_tankolas","timestamp":"2020. március. 23. 10:48","title":"Megint zuhan a benzin ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]