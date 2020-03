A járványhelyzet nemcsak a felnőtteket, hanem a fiatalokat, köztük az egészen pici gyermekeket is megviseli. Sokan a nagyszülők egészségért aggódnak, mások a digitális oktatás miatt bizonytalanok, a legtöbben pedig azért szoronganak, mert nem találkozhatnak a barátaikkal és az osztálytársaikkal. A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány lelki segélyvonalán is megszaporodott a koronavírus miatti hívások száma, de a szakembereik szerint nem az a fontos, hogy mindentől megvédjük a kicsiket, hanem hogy mellettük legyünk és a maguk nyelvén elmagyarázzuk nekik, mi történik.

A barátnőmmel beszélgettem telefonon, amikor kiejtettem a számon, hogy koronavírus, a mellettem álló ötéves lányom minden előzmény nélkül sírni kezdett

– mesélte Adél a hvg.hu-nak. Problémája nem egyedi: rengeteg szülőnek az otthoni munkavégzés és a gyerekfelügyelet hiánya mellett az is problémát jelent, hogyan védje meg gyermekét a koronavírus miatti szorongástól. Bár a járvány az eddigi statisztikák szerint szerencsére kisebb veszélyt jelent a fiatalok egészségére, ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ne kaphatnák el a betegséget, vagy ne okozna bennük félelmet.

Magyarországon ugyan még csak néhány hete kezdtek el szállingózni az aggasztó hírek, az iskolák pedig március 16-tól álltak át digitális oktatása, a fiatalok szorongása érezhetően nőtt. Erről számolt be a hvg.hu-nak a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány szakmai vezetője, Csekeő Borbála is.

„Január legvégén kezdtük figyelni, hány hívásban jelenik meg a koronavírus témája, az elmúlt héten 100 hívásunk volt emiatt" – mondta.

A szakember szerint a legtöbb fiatalt a betegség következményei aggasztják: ilyen az iskola bezárása, a digitális oktatás problémái, a közelgő érettségi, vagy éppen a családjuk anyagi helyzete – mind olyan téma, ami a szülőket is kihívások elé állítja, a gyerekekre pedig hatványozottan hat.

Amitől fél a felnőtt, attól fél a gyerek is

„Vannak gyerekek, akik úgy vezetik le a szorongást, hogy viccelődnek vele, mások magától a betegségtől rettegnek” – sorolta a példákat Csekeő Borbála.

A fiatalok helyzetét az sem könnyíti meg, hogy mindenhonnan a vírussal kapcsolatos hírek özönlenek. Sokan azt sem gondolták, hogy már egy hét elteltével ennyire rossz lesz, hogy nem találkozhatnak az osztálytársaikkal, a barátaikkal, vagy éppen a párjukkal. A családjukkal eközben össze vannak zárva, a napi rutinjuk felborult, az iskola teljesen összefolyik a szabadidővel.

Az 1993-ban alakult alapítvány dolgozóinak már volt ideje hozzászokni a krízishelyzetekhez, nem érte őket teljesen felkészületlenül a gyerekek félelme, Csekeő Borbála szerint minden olyan vészhelyzet, ami tematizálja a közbeszédet – legyen az a migrációs válság vagy a vörösiszap-katasztrófa – megjelenik a gyerekek szorongásában. A segélyszolgálatnál nem véletlenül a szervezeti kultúra része, hogy trendekkel, közéleti témákkal tisztában legyenek az önkéntesek, mert minden megjelenik a hívásokban, legyen az divat, mozgalom, vagy akár politikai változás.

Ami most kihívás elé állította őket, az az, hogy a digitális oktatási rend miatt minden összekuszálódott, délelőtt is egyre több telefont kapnak, ezért jelenleg azon vannak, hogy a reggeli órákban is legyen két ügyelő, aki tudja fogadni a hívásokat. Az alapítványnak arra is megoldást kellett találnia, hogyan oldják meg a távmunkát, hiszen eddig egy belvárosi irodából intéztek mindent, a tréningeket is ott tartották. Új módszertant, protokollt, szakmai-etikai szabályozást kellett készíteniük a lehető legrövidebb idő alatt, a legnagyobb problémát azonban a technika jelentette.

„Az európai harmonizált hívószámok, amit mi is használunk, három lábon álló szerződéssel működnek. Az otthoni irányításnak akkora pluszköltsége lett volna, amit nem tudtunk vállalni. Hirtelen jött ötlettől vezérelve kitettük egy segítségkérő üzenetet a Facebookra, és néhány órán belül már jelentkezett is egy vállalat, amely call centerekkel foglalkozik. Vasárnap már ott is voltak az irodánkban és szereltek” – adott példát a közösségi összefogás sikerére a szakember.

Amire mindenképp szükség van, az a türelem

A gyerekek koronavírus miatti szorongásának kezelésére, lelki egészségük megtartására az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is adott ki ajánlásokat. Ebben arra is figyelmeztetnek, hogy a kicsiken a legkülönbözőfélébb módokon mutatkozhat meg a szorongás. Van, aki visszahúzódóbb lesz, más éppen ellenkezőleg sokkal ragaszkodóbb, de előfordulhat a dühkitörés, vagy éppen az éjszakai ágybavizelés is.

A WHO szakértői azt javasolják, hogy

hallgassuk meg a gyermeket és adjunk neki lehetőséget a játékra és a pihenésre.

lehetőség szerint maradjanak mindig a szülők és a család közelében.

tartsuk meg a napi rutint, amennyire csak lehetséges.

tényekkel alátámasztva adjunk meg nekik minden információt, hogy azt meg is értsék.

Az utóbbihoz egyébként nagy segítség lehet König Róbert gyermeksebész kisvideója, aki egészen fiataloknak magyarázza el, mi az a koronavírus és hogyan lehet védekezni ellene.

Csekeő Borbála szerint emellett amire még mindenképpen szükségünk lesz, az a türelem. A bizonytalanságot és az alattomos módon bekúszó stresszt sokan nem is azonosítják magukban, nem veszik észre, hogy azért szoronganak, mert féltik a szülőket, a nagyszülőket, vagy mert nem találkozhatnak az osztálytársakkal.

„Ezeket néhány napon belül senki nem tudja megoldani, ezért tudatosan kell arra figyelni, hogy ne veszítsük el a türelmünket” – mondta a szakember.

Engedjük meg, hogy féljenek

A szülőknek az is plusz terhet jelent, hogy be kell segíteni a tanulásban. Előfordulhat, hogy csak most jönnek rá, hogy néhány tantárgyban nem elég kompetensek, vagy épp ellenkezőleg: a gyerekükről derül ki, hogy nem mindenben ő a legjobb az osztályban.

„Nem könnyű szülőből házitanítóvá válni, ha tele vagyunk elvárásokkal. Ezekből adjunk lejjebb: ha a gyerekünk az iskolában hármas-négyes volt, nem kell kitűnő tanulót faragnunk belőle csak azért, mert ránk van bízva” – üzente Csekeő Borbála.

Mindenképpen fontos, hogy kialakítsunk egy új napirendet, hetirendet, amiben vannak fogódzkodók is. Ez lehet lazább is, hiszen sokan örülnek neki, hogy egy kicsit tovább lehet aludni, de váljon el az éjszaka a nappaltól, a hétköznap a hétvégétől.

A szakember szerint a szorongás hasznos is lehet, és nem szabad a szőnyeg alá söpörni, inkább azt kell elmondani a gyereknek, hogy ez teljesen természetes.

„Engedjük meg, hogy féljenek a koronavírustól, mert akkor tudnak majd róla beszélni. Ha az az üzenet, hogy minden rendben, nem kell aggódni, akkor a gyerek nem fog kezet mosni, nem fogja megérteni, miért nem mehet le a játszótérre, ráadásul kevésbé érzi majd felbátorítva magát, hogy beszéljen a szorongásairól” – mondta.

Ráadásul, ha egy gyerek kérdéseket tesz fel, akkor rögtön meglesz az előnyünk, hogy pontosabban tudunk neki válaszolni, és meg is tudjuk nyugtatni.

„Ha félti a nagyit, akkor el lehet neki mondani, hogy ez érthető, de a nagyi ki sem mozdult, csak interneten beszéltünk vele és a család vásárol neki, így sokkal nagyobb biztonságban lesz. Ha attól fél, hogy kihal az emberiség, akkor mutassuk meg neki, hányan haltak meg korábbi nagy világjárványokban” – mondta az alapítvány szakmai vezetője.

A híreket sem lehet teljesen szűrni, sokkal könnyebben megvalósítható, hogy nagykorú felügyelete alatt nézze őket, és figyeljünk rá, ha valami olyat hall, akkor rögtön tudjunk reagálni.

A legfontosabb, hogy ha megengedjük, sőt bátorítjuk a kicsiket, hogy beszéljenek a félelmeikről, akkor egészséges szintre vihetjük a szorongásukat.