Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c651ec5-b34e-4fbd-aa91-f24e02875738","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"B. Nagy László maga jelezte a hétvégén, hogy családostul otthoni karanténba vonul, miután egy hete együtt koszorúzott a szegedi egyetem koronavírusosnak bizonyult rektorával. Ennek ellenére hétfőn elment szavazni a parlamentbe. Erről a hvg.hu-nak azt mondta: ez morális kötelessége volt, és legközelebb is megtenné, sőt, amíg csak él, meg is teszi majd hasonló helyzetben. ","shortLead":"B. Nagy László maga jelezte a hétvégén, hogy családostul otthoni karanténba vonul, miután egy hete együtt koszorúzott...","id":"20200323_Erkolcsi_kotelessegem_volt_hogy_jelen_legyek__ezzel_indokolta_a_fideszes_kepviselo_hogy_elhagyta_a_hazi_karantent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c651ec5-b34e-4fbd-aa91-f24e02875738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e830b825-41ca-404e-bb37-d646db80beef","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_Erkolcsi_kotelessegem_volt_hogy_jelen_legyek__ezzel_indokolta_a_fideszes_kepviselo_hogy_elhagyta_a_hazi_karantent","timestamp":"2020. március. 23. 18:50","title":"A házi karantént elhagyó fideszes képviselő szerint erkölcsi kötelessége volt, hogy ott legyen hétfőn a parlamentben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6197d2f5-5530-457c-b638-00d6a154bb9c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég franciaországi és spanyolországi telephelyein indul be ismét a gyártás.","shortLead":"A cég franciaországi és spanyolországi telephelyein indul be ismét a gyártás.","id":"20200323_Ujraindul_az_Airbusnal_a_termeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6197d2f5-5530-457c-b638-00d6a154bb9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc42215-2f34-480f-b94f-61614cd794a6","keywords":null,"link":"/kkv/20200323_Ujraindul_az_Airbusnal_a_termeles","timestamp":"2020. március. 23. 18:04","title":"Újraindul az Airbusnál a termelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5121e7c-325c-4b19-865a-3de978d05e90","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A folyosó fala mellett, a padlón hevernek az emberek Spanyolország egyik legjobban felszerelt kórházának sürgősségi osztályán – ezt örökítette meg az a videó, amely futótűzként terjed újabb figyelmeztetésként: ennyire extrém terhelést okoz az egészségügyi ellátórendszernek az új koronavírus terjedése.","shortLead":"A folyosó fala mellett, a padlón hevernek az emberek Spanyolország egyik legjobban felszerelt kórházának sürgősségi...","id":"20200323_koronavirus_fertozes_jarvany_spanyolorszag_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5121e7c-325c-4b19-865a-3de978d05e90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3259dec-34d4-41b2-8893-2cbc6c8aaba4","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_koronavirus_fertozes_jarvany_spanyolorszag_egeszsegugy","timestamp":"2020. március. 23. 15:08","title":"Drámai videó egy madridi kórházból: földön fekve várják az ellátást a betegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad09452-f31e-4e20-bc8d-b483969b6ace","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szanitter Dávid, a Kolibri Színház művésze havi fizetésének 10 százalékát ajánlotta fel a járvány miatt nehéz helyzetbe került, gyermekét nevelő kollégájának. A Facebookon közzétett felhívásának szerinte akkor lenne értelme, ha többen is csatlakoznának az ügyhöz.","shortLead":"Szanitter Dávid, a Kolibri Színház művésze havi fizetésének 10 százalékát ajánlotta fel a járvány miatt nehéz helyzetbe...","id":"20200323_A_koronavirus_a_szolidaritas_eddig_nem_latott_formait_is_mozgositja_a_kulturaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ad09452-f31e-4e20-bc8d-b483969b6ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b387899-d54c-4a87-98d8-c02ca6bbaaad","keywords":null,"link":"/kultura/20200323_A_koronavirus_a_szolidaritas_eddig_nem_latott_formait_is_mozgositja_a_kulturaban","timestamp":"2020. március. 23. 09:59","title":"A koronavírus a szolidaritás eddig nem látott formáit is mozgósítja a kultúrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732c23fc-673e-4d5b-a5ea-dc3ccfd28c6e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Leginkább a Dél-Dunántúlon kell hóra számítani.","shortLead":"Leginkább a Dél-Dunántúlon kell hóra számítani.","id":"20200323_Szerda_estig_kitarthat_a_havazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=732c23fc-673e-4d5b-a5ea-dc3ccfd28c6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54cbb896-ba71-4621-84d3-e6c42070a7ec","keywords":null,"link":"/elet/20200323_Szerda_estig_kitarthat_a_havazas","timestamp":"2020. március. 23. 14:59","title":"Szerda estig kitarthat a havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974e5abf-45de-416a-acda-593ba7844024","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete a súlyos gondokkal küszködő szektorok közé soroltatná az autós iparágat, és a CO2-kvóta miatt kivetendő EU-s büntetéseket is elhalasztaná.","shortLead":"A Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete a súlyos gondokkal küszködő szektorok közé soroltatná az autós iparágat, és...","id":"20200323_villanyauto_nagycsalados_tamogatas_gyorsitas_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=974e5abf-45de-416a-acda-593ba7844024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e0b65a-cf86-42fd-b4af-215e34d5ba6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200323_villanyauto_nagycsalados_tamogatas_gyorsitas_kormany","timestamp":"2020. március. 23. 11:28","title":"A villanyautós és nagycsaládos támogatások kifizetésének gyorsítását kérik a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7f9d07-4f12-4f5c-9653-ae8d62fbd8e5","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az Idea Alapítvány 13-15 éveseket tanító tanárok számára készített egy online tanfolyamot, amelynek célja a koronavírussal kapcsolatos álhírek felismeréséhez szükséges készségek fejlesztése.","shortLead":"Az Idea Alapítvány 13-15 éveseket tanító tanárok számára készített egy online tanfolyamot, amelynek célja...","id":"20200324_On_nem_dol_be_a_koronavirusos_alhireknek_Es_a_gyereke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc7f9d07-4f12-4f5c-9653-ae8d62fbd8e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea0c227-eebc-419e-bf83-7e498e393e2d","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200324_On_nem_dol_be_a_koronavirusos_alhireknek_Es_a_gyereke","timestamp":"2020. március. 24. 10:44","title":"Ön nem dől be a koronavírusos álhíreknek? És a gyereke?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rendkívüli helyzetre való tekintettel ingyenesen kiterjeszti a Huawei azoknak az eszközöknek a garanciáját, melyeknél a következő hetekben járna le a határidő. Háztól házig szolgáltatást is indítanak.","shortLead":"A rendkívüli helyzetre való tekintettel ingyenesen kiterjeszti a Huawei azoknak az eszközöknek a garanciáját, melyeknél...","id":"20200323_huawei_garancia_hosszabbitasa_junius_15_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe7ccfe-36c7-4f53-89af-7ec5a4f9287c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_huawei_garancia_hosszabbitasa_junius_15_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 23. 11:03","title":"A koronavírus-járvány miatt 3 hónappal meghosszabbítja a garanciát a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]