Kihirdette a kormány a Magyar Közlönyben a korábban bejelentett fizetési moratóriumra vonatkozó részletszabályokat. Megvannak a hitelmoratórium részletszabályai: tilos kamatos kamatot kivetni
2020. március. 25. 07:17

Ha a pekingi kormányzat nem ellenőrzi és cenzúrázza a kínai médiumokat, az ország lakossága sokkal hamarabb értesülhetett volna a koronavírus okozta veszélyekről. Ezzel több ezer életet lehetett volna megmenteni és talán el lehetett volna kerülni a világjárványt is – állítja az Újságírók Határok Nélkül nevű nemzetközi szervezet, amely számokkal és tényekkel is alátámasztja érveit. Ha Kínában szabad lenne a sajtó, talán nem alakult volna ki a világjárvány
2020. március. 24. 18:50

Amikor hétfőn ellenzéki képviselők javasolták ugyanezt a parlamentben, Orbán Viktor elutasította a felvetést. Hatósági árassá tenné a maszkokat és a tisztítószereket a versenyhivatal
2020. március. 24. 17:28

Az olasz polgári védelem közzétette a koronavírus-járvány szerdai adatait. Olaszország: kissé csökkent a koronavírustól elhunytak száma
2020. március. 25. 18:13

Az „Összefogás a koronavírus ellen" című kiadvány narancssárga és többek között a választókerület fideszes képviselője ad tájékoztatást benne. Bicskén a Fidesz informál, ha a koronavírussal kapcsolatos kérdés akad
2020. március. 25. 21:37

Az elkövető apja talált rá a holttestekre. Megölte a feleségét majd öngyilkos lett egy férfi Kiskunfélegyházán
2020. március. 26. 15:26

A kialakult helyzet miatt idén a tervezettnél jóval hamarabb kiküldik az utakra a mentőmotorosokat, akik most azonban sürgős segítségre szorulnak.

Motorosmaszkokat és szabad utat kérnek a koronavírus ellen küzdő mentőmotorosok
2020. március. 25. 16:37

A Samsung a járványügyi védekezés megkönnyítése érdekében bővíti a garanciális mobilkészülékeihez kötődő szolgáltatásait. Az új lehetőségek között elérhető a távoli segítségnyújtás mellett a mobilkészülékek ingyenes el- és visszaszállítása is.

A járvány idejére háztól házig garanciával erősít a Samsung
2020. március. 25. 15:43