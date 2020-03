Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da75cc72-d0ae-4139-852a-d529e2f726fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aszfalton általában brillírozni szokott az amerikai villanyautó, de mi a helyzet olyan terepen, ahol igazából a lovak érzik otthon magukat?","shortLead":"Aszfalton általában brillírozni szokott az amerikai villanyautó, de mi a helyzet olyan terepen, ahol igazából a lovak...","id":"20200330_video_loero_tesla_lo_verseny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da75cc72-d0ae-4139-852a-d529e2f726fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec24992-8189-4ea0-9cd9-3fc2b83c9c48","keywords":null,"link":"/cegauto/20200330_video_loero_tesla_lo_verseny","timestamp":"2020. március. 30. 11:21","title":"Videó: ilyen egy több száz lóerős Tesla és egy ló versenye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7eeeb92-190e-4276-9f61-ef72a4852de9","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Akadozik a külkereskedelem és vele az élelmiszerexport. Már csak emiatt sem kell félni attól, hogy veszélyben lenne a hazai ellátás, a mezőgazdaságban azonban emelkednek a beszerzési árak, miközben az eladásiak csökkennek.","shortLead":"Akadozik a külkereskedelem és vele az élelmiszerexport. Már csak emiatt sem kell félni attól, hogy veszélyben lenne...","id":"202013__mezogazdasag_es_virus__fuvargondok__kulkereskedelem__paradicsompara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7eeeb92-190e-4276-9f61-ef72a4852de9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24fe483d-f64d-4b9e-97e5-fc118e72d36f","keywords":null,"link":"/360/202013__mezogazdasag_es_virus__fuvargondok__kulkereskedelem__paradicsompara","timestamp":"2020. március. 30. 11:00","title":"\"A tőgyet nem tudjuk leállítani\" – élelmiszer lesz, bármekkora legyen is a válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d955c6-1dd9-4cf5-b3e9-f0cb93bace3c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig már összesen 1284 koronavírussal kapcsolatos halálesetet regisztráltak az országban.","shortLead":"Eddig már összesen 1284 koronavírussal kapcsolatos halálesetet regisztráltak az országban.","id":"20200330_Egy_nap_alatt_180an_haltak_meg_az_Egyesult_Kiralysagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0d955c6-1dd9-4cf5-b3e9-f0cb93bace3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6fad95c-22cc-4fab-9c4c-1d2e09a5b735","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_Egy_nap_alatt_180an_haltak_meg_az_Egyesult_Kiralysagban","timestamp":"2020. március. 30. 18:14","title":"Egy nap alatt 180-an haltak meg az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b7ddb5-346e-49a3-90cc-5918f690de07","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A NOB rangidős tagja szerint nem jogosak azok a kritikák, melyek szerint a szervezet túl későn döntött a nyári tokiói játékok elhalasztásáról. \r

","shortLead":"A NOB rangidős tagja szerint nem jogosak azok a kritikák, melyek szerint a szervezet túl későn döntött a nyári tokiói...","id":"20200330_koronavirus_fertozes_jarvany_tokio_olimpia_halasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69b7ddb5-346e-49a3-90cc-5918f690de07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"becb8e95-e898-4c5d-8d1c-61930b478281","keywords":null,"link":"/sport/20200330_koronavirus_fertozes_jarvany_tokio_olimpia_halasztas","timestamp":"2020. március. 30. 13:32","title":"Lehet, hogy megvan az olimpia új időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a861a3ff-ad1d-4b8b-a390-325e9a92165c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Közzé tették a januári és februári (vagyis még a járvány előtti) pénzügyminisztériumi támogatások listáját.","shortLead":"Közzé tették a januári és februári (vagyis még a járvány előtti) pénzügyminisztériumi támogatások listáját.","id":"20200331_A_kormany_13_milliardot_adott_elmenysutouzemre_es_csiszologyarra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a861a3ff-ad1d-4b8b-a390-325e9a92165c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0503d5-c9f7-4136-9d4b-df50295116e0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200331_A_kormany_13_milliardot_adott_elmenysutouzemre_es_csiszologyarra","timestamp":"2020. március. 31. 10:18","title":"A kormány 13 milliárdot adott élménysütőüzemre és csiszológépgyárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8295477-0a44-4d93-a4f7-be45d16b6030","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legendás külpolitikai újságíró 82 éves volt.\r

","shortLead":"A legendás külpolitikai újságíró 82 éves volt.\r

","id":"20200330_meghalt_Chrudinak_Alajos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8295477-0a44-4d93-a4f7-be45d16b6030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"149f516e-a79d-4198-b82c-e1ef9b4b5440","keywords":null,"link":"/kultura/20200330_meghalt_Chrudinak_Alajos","timestamp":"2020. március. 30. 09:19","title":"Meghalt Chrudinák Alajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ed5372-61f7-41bd-afa4-55790f975af3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint húsz szakszervezet és közoktatásban aktív civil szervezet írta alá azt a nyílt levelet, amely az új NAT halasztása mellett azt is kéri, hogy legyen szava az érintetteknek az érettségik megszervezésében.","shortLead":"Több mint húsz szakszervezet és közoktatásban aktív civil szervezet írta alá azt a nyílt levelet, amely az új NAT...","id":"20200330_nat_elhalasztasa_kozoktatas_szakszervezetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91ed5372-61f7-41bd-afa4-55790f975af3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"318e41cd-2414-45e4-98b4-cac58f83db81","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_nat_elhalasztasa_kozoktatas_szakszervezetek","timestamp":"2020. március. 30. 13:43","title":"Húsz oktatási és civil szervezet kéri az új alaptanterv bevezetésének halasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország koronavírus-járvány elleni kormányzati munkacsoportjának egyik tagja elmondta, a számokat nagyban befolyásolja, mennyire változik a vírus és a járvány lefolyása. ","shortLead":"Az ország koronavírus-járvány elleni kormányzati munkacsoportjának egyik tagja elmondta, a számokat nagyban...","id":"20200329_200_ezer_halottra_is_lehet_szamitani_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3c5dc2-41d3-4423-97ae-e1900619f690","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_200_ezer_halottra_is_lehet_szamitani_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2020. március. 29. 21:36","title":"200 ezer halottra is lehet számítani az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]