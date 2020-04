Magyarországon is veszélyhelyzetet rendelt el a kormány a koronavírus-világjárvány miatt. A korábban ismeretlen kórokozó (a SARS-CoV-2) a kínai Vuhan városából terjedt el világszerte. A tüdőgyulladással járó megbetegedés (a COVID-19) néhány hónap alatt több ezer halálos áldozatot szedett, naponta ezrek fertőződnek meg. A vírus terjedésével és leküzdésével kapcsolatos fejleményeket cikksorozatunkban követheti.

A szerda reggeli adatok szerint:

újabb 33 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 525-re nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma,

azt is közölték, hogy elhunyt négy krónikus szív- és érrendszeri betegséggel küzdő idős ember. Velük együtt már 20 halálos áldozatot követelt az új koronavírus okozta betegség.

Kiss Róbert alezredes a szerdai tájékoztatót azzal kezdte, hogy a törzs folyamatosan monitorozza az intézkedések működését, a kijárási korlátozást, az üzletek nyitva-, illetve zárva tartását. Arra a megállapításra jutottak, hogy

ezek az intézkedések hozzájárultak a védekezés sikerességéhez.

Bejelentette azt is, hogy folyamatosan érkeznek védőfelszerelések Budapestre külföldről, szerdán három járat már megérkezett, további három pedig érkezni fog.

Szóba került az is, hogy folyamatosan ellenőriznek a rendőrök, a hatósági házi karantént, a rémhírek terjesztését, a kijárási korlátozást is felügyelik, ahogyan az üzletek zárását is.

A tiszti főorvos azzal kezdte, hogy a fertőzés növekedésének mértéke egyenletes, ami Müller Cecília szerint biztató, a megfertőzöttek egymásnak adják át a fertőzést.

Az elhunytak átlagéletkora 70 év, tudatta, igazolva látja tehát, hogy a betegség súlyos lefolyása az időseket érinti, illetve azokat, akik valamilyen alapbetegségben szenvednek. De ez nem jelenti azt, hogy a fiatalok nem betegedhetnek meg.

Nincsenek kivételek.

Az ugrásszerű fertőzést pedig úgy lehet elkerülni, ha betartjuk a járványügyi szabályokat, korlátozásokat. A megyei adatokat is közlik már, erről Müller azt mondta, egyetlen település sem gondolhatja azt, hogy ott ne lenne jelen a koronavírus.

Úgy kell viselkedni, mintha a járvány jelen lenne a szomszédomban.

Az 525 regisztrált fertőzöttről elmondta:

25% tünetmentes,

35% enyhe tüneteket produkál,

17 fő, vagyis 5% van lélegeztetőgépen,

6% egyéb intenzív ellátásra szorul.

Újságírói kérdések

Jelentenek-e kockázatot azok, akik most hagyták el a kéthetes karantént? Mert a somogyi lap szerint Siófokon bizonytalanok velük a helyiek. “Ők a továbbiakban semmilyen veszélyt nem jelentenek.” De a higiéniás szabályokat ők is tartsák be.

Az Észak-Magyarország rákérdezett a kórházi látogatás szabályaira. Többek között megtudtuk, hogy megfelelő védelemben meg lehet látogatni a végstádiumos hozzátartozókat.

Heves megyéből az a kérdés érkezett, hogy egy helyi polgármester arról tájékoztatta a helyieket, a maszkokat, törlőkendőket ne dobják a szennyvízlefolyóba. Kérdés nem hangzott el, de Müller Cecília a szemétkezelés fontosságáról szólt. Duplafalú zacskó, kicsit félrerakni – néhány órára –, megszűnik a fertőzőképessége a vírusnak, majd lehet a kukába vinni.

Az operatív törzsnek nincs hatásköre arra vonatkozóan, hogy ingyenes legyen a parkolás Budapesten.

Van olyan beteg, aki súlyos állapotban került kórházba, lélegeztetőgépen volt, és meggyógyult? Müller azt mondta, olyan beteg van, aki az alapbetegsége miatt van a lélegeztetőgépen, koronavírusos lett az első tesztje, majd a 2. és a 3. negatív. Tehát most nem koronavírusos, az alapbetegsége miatt pedig továbbra is gépi lélegeztetésre szorul.

A TASZ szerint jogsértő az elhunytakkal kapcsolatos adatközlés. De Müller szerint az adatvédelmi szabályokat betartva járnak el. A közölt adatok szerinte nem köthetőek egyes személyekhez, a törzs csak hitelesen szeretne eljárni.

Mikor kapnak a kórházi egészségügyi dolgozók maszkokat, védőfelszereléseket? Kiss szerint folyamatosan érkeznek a szállítmányok, a törzs szerint pedig “folyamatosan történik a kiszállítás.”

Milyen intézkedéseket tesznek a háziorvosok ellátásában? Ugyanis a háziorvosok nyílt levelet küldtek Müller Cecíliának. A tiszti főorvos megkapta a levelet, köszöni, nem tartalmazott a számára újdonságot. “A háziorvosoknak a sebészeti szájmaszk elegendő védelem” – mondta. Ő pedig ismer olyat is, aki 1) nem visel védőköpenyt, de olyat is, aki 2) jelentős raktározott termékekkel rendelkezik. Mindenesetre türelmet kért az alapellátást végzők esetében.

A Tirolból hazatérőknek pedig karanténba kell vonulniuk. Vannak azonban olyanok is, akik igazolással tértek haza, hogy már voltak karanténban és negatív tesztekkel bírnak. Nekik nem kell itthon is karanténba vonulniuk.

Kiderült: hiába laposodik a járványgörbe, semmin nem lazítanak, a törzs a tömeges megbetegedések időszakára készül.

Magyarországon szinte népbetegség a magas vérnyomás és a szív- és érrendszeri betegségek. Jóval nagyobb a kockázat? “Sajnos újra fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy minden krónikus betegségben szenvedő magasabb kockázatnak van kitéve.”

Mi befolyásolja, milyen súlyos a betegség lefolyása? A saját szervezetünket a helyes táplálkozással tudjuk erősíteni, C-vitamint javasolt Müller, továbbá testmozgást.

Zárt légtérben terjed a vírus? Nem kizárt – mondta Müller. Ezt szellőztetéssel, távolságtartással tudjuk meggátolni.

A koronavírusból meggyógyult ember még fertőz? Ha igen, meddig? Mennyi ideig ad védettséget, ha valaki már átesett a betegségen? Ez lapunk kérdése, de pontosan megválaszolni csak a jövőben lehet. Jelenlegi tudásunk szerint a tüneteket mutató ember fertőz. Folynak a kutatások arról, hogy milyen védettséggel rendelkezik az, aki volt már fertőzött.

A csökkentett járatszámon történő utazás nagyobb kocákat a tömegközlekedésen? Tartsunk itt is távolságot, mossunk kezet.

Minden tüdőgyulladásos kórházi beteget tesztelnek? Akik ismeretlen eredetű tüdőgyulladásban szenvednek, azokat tesztelik. Eddig nem mutattak ki koronavírus okozta tüdőgyulladást.

A BBC a kórházi kapacitásokról kérdezett. Kiderült: folyamatosan növelik a kapacitást. “Felkészültünk a lehető legrosszabb forgatókönyvre.”

A törzs tájékoztatója előtt ezeket a kérdéseket küldtük el:

Meg tudják-e erősíteni, hogy egy koronavírusos háziorvos lélegeztetőgépen van?

Hány háziorvos kapta el a koronavírust?

Összesen hány egészségügyi dolgozó beteg?

Tiltakoznak a háziorvosok, miután kevés védőfelszerelést kaptak. Azt írták, a praxisonkénti 50 sebészeti maszk, illetve a 3 FFP1 típusú maszk kevés lesz a hosszútávú védekezéshez. Kapnak plusz felszerelést?

Az elhunytak között van egy 41 éves nő, akinek csak magas vérnyomása volt – az azt jelenti, hogy a betegség mindenkit veszélyeztet, akinek magas vérnyomása van? Vagy ott valami más is közrejátszott?

Korábban személyiségi jogokra hivatkozva nem közöltek részletes adatokat a betegekről, most viszont az elhunytakról egy olyan listát tettek közzé, melyből be lehet őket azonosítani, ami jogsértő. Átalakítják az adatközlést?

Hétfőn Gulyás Gergely miniszter bejelentette, a mentők után, ha létszámhiánnyal fognak küzdeni, rendőrök érkeznek majd házhoz mintavételre. Kérdezem, a rendőrök megkapták-e az ehhez szükséges orvosszakmai felkészítést?

Mikor várható a járvány tetőzése, mivel számol az operatív törzs, egyszerre hány embernek lehet szüksége lélegeztetőgépre?

A koronavírusból meggyógyult ember még fertőz? Ha igen, meddig? Mennyi ideig ad védettséget, ha valaki már átesett a betegségen?

