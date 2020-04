Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c3beb5e-d284-4410-9fe4-12d2fbd43970","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A büdzsében nagy mozgástere lesz a kormánynak a gazdaság újraindítására – vagyis sok lesz a majdnem szabadon költhető tartalék.","shortLead":"A büdzsében nagy mozgástere lesz a kormánynak a gazdaság újraindítására – vagyis sok lesz a majdnem szabadon költhető...","id":"20200330_Orban_Az_elteritett_2020as_koltsegvetes_folytatasa_lesz_a_2021es","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c3beb5e-d284-4410-9fe4-12d2fbd43970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ed0739-d54a-447f-aeb3-7b51d17e4ddc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200330_Orban_Az_elteritett_2020as_koltsegvetes_folytatasa_lesz_a_2021es","timestamp":"2020. március. 30. 12:52","title":"Válságkezelés helyett már gazdaságélénkítésben gondolkozik Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Már korábban is csak enyhe tünetei voltak.","shortLead":"Már korábban is csak enyhe tünetei voltak.","id":"20200330_Karoly_herceg_kikerult_a_karantenbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0208d3b3-80ab-41c9-911c-d6a0da23bc89","keywords":null,"link":"/elet/20200330_Karoly_herceg_kikerult_a_karantenbol","timestamp":"2020. március. 30. 14:41","title":"Károly herceg kikerült a karanténból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eddig 42 ezernél is többen haltak meg a Covid-19 betegség miatt.","shortLead":"Eddig 42 ezernél is többen haltak meg a Covid-19 betegség miatt.","id":"20200401_Egy_nap_alatt_tobb_mint_73_fertozottel_lett_tobb_vilagszerte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed140ccf-c5d9-464f-8d26-9374e5bab78f","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_Egy_nap_alatt_tobb_mint_73_fertozottel_lett_tobb_vilagszerte","timestamp":"2020. április. 01. 07:32","title":"Egy nap alatt több mint 73 ezer fertőzöttel lett több világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51fe5d30-9066-4830-b58d-97a2468771ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfogadhatatlannak tartja az országos tiszti főorvos kijelentéseit az a féltucat egészségügyi szervezet, ami aláírta a nyílt levelet.","shortLead":"Elfogadhatatlannak tartja az országos tiszti főorvos kijelentéseit az a féltucat egészségügyi szervezet, ami aláírta...","id":"20200331_haziorvosok_muller_cecilianak_nyilt_level","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51fe5d30-9066-4830-b58d-97a2468771ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e53c542-0c40-403d-b890-75e5414d3c08","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_haziorvosok_muller_cecilianak_nyilt_level","timestamp":"2020. március. 31. 17:36","title":"Müller Cecíliának üzentek a háziorvosok: a járási hivatal kötelessége a védőfelszerelések biztosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbc44e9-1a5f-44b0-b339-c694718ca0e6","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A legutóbbi nagy hazai rémhírnyomozás a Postabank-pánik miatt folyt, a vádlottat felmentették.","shortLead":"A legutóbbi nagy hazai rémhírnyomozás a Postabank-pánik miatt folyt, a vádlottat felmentették.","id":"20200330_remhirterjeszto_felhatalmazasi_torveny_postabank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbbc44e9-1a5f-44b0-b339-c694718ca0e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"647cdcb6-4e33-4ba1-96ed-8b1525227818","keywords":null,"link":"/360/20200330_remhirterjeszto_felhatalmazasi_torveny_postabank","timestamp":"2020. március. 30. 13:00","title":"Reszket-e még a sötétben bujkáló rémhírterjesztő? Visszapillantás a felhatalmazási törvény ürügyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b3a8c1-1966-4dae-8dd9-936b26decb15","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindenki a maga módján járul hozzá a karantén átvészeléséhez. ","shortLead":"Mindenki a maga módján járul hozzá a karantén átvészeléséhez. ","id":"20200331_A_nappalibol_enekeltek_legnagyobb_slageruket_a_Backstreet_Boys_tagjai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57b3a8c1-1966-4dae-8dd9-936b26decb15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d764485-b8c5-4ae4-a3f8-d328d7be3942","keywords":null,"link":"/kultura/20200331_A_nappalibol_enekeltek_legnagyobb_slageruket_a_Backstreet_Boys_tagjai","timestamp":"2020. március. 31. 11:02","title":"A nappaliból énekelték legnagyobb slágerüket a Backstreet Boys tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51092546-1eb0-4877-9fc3-1be64ab38a8d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Leginkább a munkásszállások volt lakói kerültek az utcára és jelentek meg az ellátórendszerben.","shortLead":"Leginkább a munkásszállások volt lakói kerültek az utcára és jelentek meg az ellátórendszerben.","id":"20200331_Megjelentek_a_hajlektalanszallokon_a_munkajukat_es_lakhatasukat_elveszitett_tomegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51092546-1eb0-4877-9fc3-1be64ab38a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad8ed29-39d9-498c-94d2-e01c952ba040","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200331_Megjelentek_a_hajlektalanszallokon_a_munkajukat_es_lakhatasukat_elveszitett_tomegek","timestamp":"2020. március. 31. 10:40","title":"Megjelentek a hajléktalanszállókon a munkájukat és lakhatásukat elveszített tömegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16983d4f-afc0-4976-93c1-b7a76eef2650","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Örülnek a magyarok, hogy megjelentek a katonák a városokban - állítja a honvédelmi miniszter.","shortLead":"Örülnek a magyarok, hogy megjelentek a katonák a városokban - állítja a honvédelmi miniszter.","id":"20200331_katonak_benko_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16983d4f-afc0-4976-93c1-b7a76eef2650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c87158b-6f95-46d6-957d-88512eb86cd0","keywords":null,"link":"/kkv/20200331_katonak_benko_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 05:30","title":"Újabb cégeket választanak ki, ahova kivonulnak a katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]