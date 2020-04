Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29c983db-46dc-474d-a157-e73ae84ae440","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újfajta reakciógomb kerülhet az Imádom helyére a Facebookon, de a fejlesztők egyelőre nem árulták el, mikor jelenik meg az újdonság – ha megjelenik egyáltalán.","shortLead":"Újfajta reakciógomb kerülhet az Imádom helyére a Facebookon, de a fejlesztők egyelőre nem árulták el, mikor jelenik meg...","id":"20200401_facebook_like_lajk_gomb_koronavirus_jarvany_covid_19","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29c983db-46dc-474d-a157-e73ae84ae440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b444844-fa53-4377-888d-7a6d69a10acd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200401_facebook_like_lajk_gomb_koronavirus_jarvany_covid_19","timestamp":"2020. április. 01. 09:33","title":"Nem áprilisi tréfa: Új, koronavírusos lájkgombon dolgozik a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"494c5270-1e79-4d05-99d8-ccbcd91f93ab","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Gabona lesz ugyan, de kérdés, milyen áron.","shortLead":"Gabona lesz ugyan, de kérdés, milyen áron.","id":"20200331_Ehinseggel_fenyegetnek_a_vilagjarvany_miatti_exportkorlatozasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=494c5270-1e79-4d05-99d8-ccbcd91f93ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ab086b-61a7-474f-9545-b5554ac2c63d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200331_Ehinseggel_fenyegetnek_a_vilagjarvany_miatti_exportkorlatozasok","timestamp":"2020. március. 31. 18:01","title":"Éhínséggel fenyegetnek a világjárvány miatti exportkorlátozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80bcd53e-2b40-43f9-b41d-9f2854f90a8d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem tartják meg idén a Bayreuthi Ünnepi Játékokat.\r

\r

","shortLead":"Nem tartják meg idén a Bayreuthi Ünnepi Játékokat.\r

\r

","id":"20200401_Wagnernek_is_odacsap_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80bcd53e-2b40-43f9-b41d-9f2854f90a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24562ea2-57f4-4b8f-a857-94aaecf4362a","keywords":null,"link":"/kultura/20200401_Wagnernek_is_odacsap_a_koronavirus","timestamp":"2020. április. 01. 09:26","title":"Wagnernek is odacsap a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e55414db-b9ff-4523-940d-1d15b6b33a96","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Sydney-i Operaház bejelentette, hogy a koronavírus-járvány miatt online működésre vált: korábbi előadásait az interneten mutatja be, és élő streamingelést is tervez.\r

\r

","shortLead":"A Sydney-i Operaház bejelentette, hogy a koronavírus-járvány miatt online működésre vált: korábbi előadásait...","id":"20200401_Online_mukodesre_valt_a_Sydneyi_Operahaz_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e55414db-b9ff-4523-940d-1d15b6b33a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d5c01e-2dc9-4ca9-8668-ab86b05d4281","keywords":null,"link":"/elet/20200401_Online_mukodesre_valt_a_Sydneyi_Operahaz_is","timestamp":"2020. április. 01. 08:55","title":"Most már a Sydney-i Operaházba is beülhet otthonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2e4b91-9fe0-4506-a777-e4353473d927","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amíg nincs védőoltás, addig semmi sem lehet olyan, mint régen volt. Ezt az évet már végérvényesen átszabta a koronavírus-járvány. De ha lesz is vakcina, a poszt-koronavírusos világ talán már akkor is más lesz. Barabás-Albert László saját születésnapja alkalmából írt újabb elgondolkodtató bejegyzést a járványról.","shortLead":"Amíg nincs védőoltás, addig semmi sem lehet olyan, mint régen volt. Ezt az évet már végérvényesen átszabta...","id":"20200331_BarabasiAlbert_Laszlo_Ezt_az_evet_mar_vegervenyesen_atszabta_a_koronavirusjarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca2e4b91-9fe0-4506-a777-e4353473d927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb19edb4-9c7a-49aa-9ce5-6c8439fc2857","keywords":null,"link":"/elet/20200331_BarabasiAlbert_Laszlo_Ezt_az_evet_mar_vegervenyesen_atszabta_a_koronavirusjarvany","timestamp":"2020. március. 31. 10:13","title":"Barabási-Albert László: A vírus mostantól állandóan a nyomunkban fog ólálkodni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826149b2-2efd-4c6e-b81c-0dc07712667d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Spanyolországban egy vásárcsarnokot alakították át ideiglenes kórházzá, hogy mentesítsék a fővárosi intézményeket. ","shortLead":"Spanyolországban egy vásárcsarnokot alakították át ideiglenes kórházzá, hogy mentesítsék a fővárosi intézményeket. ","id":"20200331_Sokkolo_video_keszult_a_madridi_vasarcsarnokban_felallitott_tabori_korhazrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=826149b2-2efd-4c6e-b81c-0dc07712667d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ccaeede-a810-413c-b721-1e22ad610ffa","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_Sokkolo_video_keszult_a_madridi_vasarcsarnokban_felallitott_tabori_korhazrol","timestamp":"2020. március. 31. 10:43","title":"\"Ez egy katasztrófa\" – videó készült a madridi tábori kórházról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f68b54-c718-4479-8b37-c640c6c30eae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Forma–1 kétszeres világbajnoka is kiveszi a részét a koronavírus elleni küzdelemből.","shortLead":"A Forma–1 kétszeres világbajnoka is kiveszi a részét a koronavírus elleni küzdelemből.","id":"20200401_fernando_alonso_maszkokat_es_vedoruhakat_adomanyozott_koronavirus_f1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7f68b54-c718-4479-8b37-c640c6c30eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ffb28eb-5024-4ca7-80c6-61475b732a8f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200401_fernando_alonso_maszkokat_es_vedoruhakat_adomanyozott_koronavirus_f1","timestamp":"2020. április. 01. 16:29","title":"Fernando Alonso maszkokat és védőruhákat adományozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba319b4-8f53-4cb7-adb3-eb7c5a1bd24f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A három évvel ezelőtti értékénél négymillió euróval olcsóbban meg lehet venni a Lady Mrd-t.","shortLead":"A három évvel ezelőtti értékénél négymillió euróval olcsóbban meg lehet venni a Lady Mrd-t.","id":"20200331_luxusjacht_meszaros_jacht_ner","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ba319b4-8f53-4cb7-adb3-eb7c5a1bd24f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cdba3c2-f256-4ded-aa3c-40a4f358c80a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200331_luxusjacht_meszaros_jacht_ner","timestamp":"2020. március. 31. 10:55","title":"Hatmilliárd forintért árulják a luxusjachtot, amin Mészáros Lőrinc is utazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]