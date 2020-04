Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4887bd53-de8e-47a5-8dc9-dd315d4855ab","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely miniszter bejelentette, a kormány eltekint az erre vonatkozó módosítási szándékától.","shortLead":"Gulyás Gergely miniszter bejelentette, a kormány eltekint az erre vonatkozó módosítási szándékától.","id":"20200401_Meggondolta_magat_a_kormany_megsem_kotik_meg_a_polgarmesterek_kezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4887bd53-de8e-47a5-8dc9-dd315d4855ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e86f76-468f-4c3c-a783-3ae3922b10d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_Meggondolta_magat_a_kormany_megsem_kotik_meg_a_polgarmesterek_kezet","timestamp":"2020. április. 01. 16:06","title":"Meggondolta magát a kormány, mégsem kötik meg a polgármesterek kezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26790d8-8ecb-4246-b58a-7e86f510070a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tesla és SpaceX cégek első embere a szállításért sem kér pénzt. Elsősorban amerikai kórházaknak segít a nem mindennapi akcióval.","shortLead":"A Tesla és SpaceX cégek első embere a szállításért sem kér pénzt. Elsősorban amerikai kórházaknak segít a nem...","id":"20200401_elon_musk_lelegeztetogep_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b26790d8-8ecb-4246-b58a-7e86f510070a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3058e20a-19f1-4c8d-a60e-56af2bac391e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200401_elon_musk_lelegeztetogep_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 01. 20:03","title":"Ingyen oszt lélegeztetőgépeket Elon Musk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81683313-e616-4888-9246-1cff86fd23ef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elemzőcég szerint az európai GDP akár 40 százalékkal zuhanhat.\r

","shortLead":"Az elemzőcég szerint az európai GDP akár 40 százalékkal zuhanhat.\r

","id":"20200402_Dramai_visszaesest_josol_a_Goldman_Sachs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81683313-e616-4888-9246-1cff86fd23ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a02992c-f2a6-4db4-9c96-1367da2da4cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200402_Dramai_visszaesest_josol_a_Goldman_Sachs","timestamp":"2020. április. 02. 06:06","title":"Drámai visszaesést jósol a Goldman Sachs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"8 ezer újabb megbetegedést is regisztráltak keddre, közülük 5565-en intenzív ellátásra szorulnak.","shortLead":"8 ezer újabb megbetegedést is regisztráltak keddre, közülük 5565-en intenzív ellátásra szorulnak.","id":"20200331_499_francia_halott_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b81fd3-7cc9-4389-8b5d-e9826134c3fe","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_499_francia_halott_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 21:27","title":"Újabb 499 emberrel végzett a járvány Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc231d9d-5d26-40a2-88ca-61f58bc1e352","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Százezrek sorsa dől el ezekben a hetekben, az elkövetkezendő egy-két évet pedig egy parlamenti kontroll nélkül működő válságkezelő szuperszervezet határozza majd meg.","shortLead":"Százezrek sorsa dől el ezekben a hetekben, az elkövetkezendő egy-két évet pedig egy parlamenti kontroll nélkül működő...","id":"20200401_A_tureshatar_szelen_vannak_a_hazai_vallalkozasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc231d9d-5d26-40a2-88ca-61f58bc1e352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6300e8e-4c6b-4051-a22c-1c3084d4ca8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200401_A_tureshatar_szelen_vannak_a_hazai_vallalkozasok","timestamp":"2020. április. 01. 18:35","title":"A túlélésért küzdenek a hazai vállalkozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da12fc9-a4b5-4f23-82eb-999d968a8364","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fertőzöttek száma 10 ezer fölött jár Ausztriában, de az új esetek csökkenő tendenciát mutanak. A valós fertőzöttség megbecsüléséhez véletlenszerűen tesztelnek kétezer embert a koronavírusra.","shortLead":"A fertőzöttek száma 10 ezer fölött jár Ausztriában, de az új esetek csökkenő tendenciát mutanak. A valós fertőzöttség...","id":"20200401_ausztria_koronavirus_intezkedesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4da12fc9-a4b5-4f23-82eb-999d968a8364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b415eea-395e-4705-8c32-f6fbbd910c53","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_ausztria_koronavirus_intezkedesek","timestamp":"2020. április. 01. 16:42","title":"Újabb korlátozásokat rendeltek el Ausztriában, kötelező lesz a boltokban maszkot hordani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"15 másik munkatárson is elvégezték a tesztet, de ők nem kapták el a betegséget.","shortLead":"15 másik munkatárson is elvégezték a tesztet, de ők nem kapták el a betegséget.","id":"20200401_koronavirus_paks","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea0c748-788d-4d4d-8e8e-293126ef7f88","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_koronavirus_paks","timestamp":"2020. április. 01. 20:50","title":"Koronavírusos a paksi atomerőmű egy dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e695181-4da7-4cf8-be3c-ace7affbceaf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Megszálltak egy tengerparti üdülőhelyet, és élvezik, hogy sehol egy ember.","shortLead":"Megszálltak egy tengerparti üdülőhelyet, és élvezik, hogy sehol egy ember.","id":"20200401_A_walesi_kecskek_ellenallnak_a_kijarasi_korlatozasoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e695181-4da7-4cf8-be3c-ace7affbceaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db99a720-dcb8-4e08-a493-ede3c234d77a","keywords":null,"link":"/elet/20200401_A_walesi_kecskek_ellenallnak_a_kijarasi_korlatozasoknak","timestamp":"2020. április. 01. 11:06","title":"A walesi kecskék ellenállnak a kijárási korlátozásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]