[{"available":true,"c_guid":"b26790d8-8ecb-4246-b58a-7e86f510070a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tesla és SpaceX cégek első embere a szállításért sem kér pénzt. Elsősorban amerikai kórházaknak segít a nem mindennapi akcióval.","shortLead":"A Tesla és SpaceX cégek első embere a szállításért sem kér pénzt. Elsősorban amerikai kórházaknak segít a nem...","id":"20200401_elon_musk_lelegeztetogep_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b26790d8-8ecb-4246-b58a-7e86f510070a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3058e20a-19f1-4c8d-a60e-56af2bac391e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200401_elon_musk_lelegeztetogep_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 01. 20:03","title":"Ingyen oszt lélegeztetőgépeket Elon Musk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"898511bd-e621-4dcd-8255-bc5b24a04dfc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az azonnali fizetéshez kapcsolódó szolgáltatás forradalmasíthatja a közüzemi számlák fizetését, vásárlásokat.","shortLead":"Az azonnali fizetéshez kapcsolódó szolgáltatás forradalmasíthatja a közüzemi számlák fizetését, vásárlásokat.","id":"20200402_Egyre_tobb_magyar_szamara_elerheto_a_fizetesi_kerelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=898511bd-e621-4dcd-8255-bc5b24a04dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71aab86f-ceee-4f24-93a0-b0fcc9a6d3c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200402_Egyre_tobb_magyar_szamara_elerheto_a_fizetesi_kerelem","timestamp":"2020. április. 02. 11:50","title":"Egyre több magyar számára elérhető a fizetési kérelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f63c20f-ffa2-4c30-9c52-675fc6699a93","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az őket ábrázoló színező volt a kezében. Kiszínezve.","shortLead":"Az őket ábrázoló színező volt a kezében. Kiszínezve.","id":"20200403_koronavirus_jarvany_operativ_torzs_kifesto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f63c20f-ffa2-4c30-9c52-675fc6699a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c55d8e5-a768-43fa-8330-261b03b65880","keywords":null,"link":"/elet/20200403_koronavirus_jarvany_operativ_torzs_kifesto","timestamp":"2020. április. 03. 14:41","title":"Operatív törzses kifestőt villantott a rendőralezredes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3569c31-9e0f-4c8e-8cd7-a20a8f7004ae","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Kiürült utcákról, a Central Parkban felállított sátorkórházról, mégis olajozottan működő, folyamatos tájékoztatásról számoltak be lapunknak New Yorkban élő magyarok. A 8 és félmilliós amerikai metropoliszban már most 47 ezer koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván, de a legrosszabb még bőven hátravan. A Times Square nyomasztóan üres, ahol korábban fizikailag lehetetlen lett volna megtartani a két méter távolságot, most senki nem jár, az emberek pedig visszahúzódtak otthonaikba és várják a végét. ","shortLead":"Kiürült utcákról, a Central Parkban felállított sátorkórházról, mégis olajozottan működő, folyamatos tájékoztatásról...","id":"20200402_New_York_karanten_beszamolo_koronavirus_Egyesult_Allamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3569c31-9e0f-4c8e-8cd7-a20a8f7004ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c062b34a-9b06-4872-80a1-8e47f9af9811","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_New_York_karanten_beszamolo_koronavirus_Egyesult_Allamok","timestamp":"2020. április. 02. 13:22","title":"\"Megszűnt minden, ami New Yorkot várossá teszi\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863b52a6-7d49-47d1-a9ef-49c40a39be5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt nyomoz az ügyészség, Boldog volt munkatársát tavaly tartóztatták le. ","shortLead":"Hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt nyomoz az ügyészség, Boldog volt munkatársát...","id":"20200402_Boldog_Istvan_mentelmi_joganak_felfuggeszteset_kerte_Polt_Peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=863b52a6-7d49-47d1-a9ef-49c40a39be5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344cde72-29ff-4799-8e35-72d578272a0b","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_Boldog_Istvan_mentelmi_joganak_felfuggeszteset_kerte_Polt_Peter","timestamp":"2020. április. 02. 15:12","title":"A fideszes Boldog István mentelmi jogának felfüggesztését kérte Polt Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyerek a múlt héten hunyt el, most lett meg a teszteredménye.","shortLead":"A gyerek a múlt héten hunyt el, most lett meg a teszteredménye.","id":"20200402_koronavirus_jarvany_fertozes_ujszulott_egyesult_allamok_halalos_aldozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac1e68e-269f-4224-b4b6-57d318ec6f8f","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_koronavirus_jarvany_fertozes_ujszulott_egyesult_allamok_halalos_aldozat","timestamp":"2020. április. 02. 09:28","title":"Meghalt egy koronavírusos csecsemő Connecticutban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"199211fa-a435-4869-b08d-481be0020011","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint az a feladat, hogy a következő hetekben elegendő mennyiségű gyógyszert halmozzunk fel.","shortLead":"A miniszterelnök szerint az a feladat, hogy a következő hetekben elegendő mennyiségű gyógyszert halmozzunk fel.","id":"20200402_koronavirus_jarvany_orban_viktor_gyogyszer_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=199211fa-a435-4869-b08d-481be0020011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5318d94f-1846-4ef9-a4ad-b78454f6a59a","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_koronavirus_jarvany_orban_viktor_gyogyszer_vakcina","timestamp":"2020. április. 02. 15:02","title":"Orbán a járványról: A java most következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b752f023-9e5f-44db-8172-25cbaf9ed721","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem elég szakszerűen kérte a matrózai megmentését.","shortLead":"Nem elég szakszerűen kérte a matrózai megmentését.","id":"20200403_Levaltottak_a_jarvany_sujtotta_anyahajo_kapitanyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b752f023-9e5f-44db-8172-25cbaf9ed721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89b5466-09fa-4877-af96-4a24e42c2d7e","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_Levaltottak_a_jarvany_sujtotta_anyahajo_kapitanyat","timestamp":"2020. április. 03. 00:51","title":"Leváltották a járvány sújtotta anyahajó kapitányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]