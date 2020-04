Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Az éjjeli menedéken dolgozók már a járvány terjedésének elején megérezték, ahogy sokak nehezen megteremtett létfeltételei megszűntek. Az intézmények is bajban vannak, hiszen most egyszerre kellene védeniük a kiszolgáltatott embereket, valamint sokszor öreg, beteg munkatársaikat. ","shortLead":"Az éjjeli menedéken dolgozók már a járvány terjedésének elején megérezték, ahogy sokak nehezen megteremtett...","id":"202014_evekig_epitkeztek_napok_alatt_visszazuhantak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ffc60af-2670-4ac0-beab-2b7153045d97","keywords":null,"link":"/360/202014_evekig_epitkeztek_napok_alatt_visszazuhantak","timestamp":"2020. április. 03. 07:00","title":"Évek munkájával építettek egzisztenciát, a járvány miatt napok alatt újra hajléktalanok lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy a koronavírus-járvány alatti átmeneti intézkedésről vagy hosszabb távú változásról van-e szó, azt egyelőre nem tudni, mindenesetre néhány szolgáltatónál eltekint az Apple a sokat kritizált 30-70 százalékos bevétel-megosztástól.","shortLead":"Hogy a koronavírus-járvány alatti átmeneti intézkedésről vagy hosszabb távú változásról van-e szó, azt egyelőre nem...","id":"20200403_apple_premium_videoszolgaltatok_app_store_sajat_elofizetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29bfb48e-b07f-4ffd-9ec6-f31725fe14c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200403_apple_premium_videoszolgaltatok_app_store_sajat_elofizetes","timestamp":"2020. április. 03. 17:03","title":"Valami változott: vannak, akiknél az Apple már nem ragaszkodik a 30 százalékos sáphoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Már ezt az adatot is közlik a kormányzati tájékoztató oldalon.","shortLead":"Már ezt az adatot is közlik a kormányzati tájékoztató oldalon.","id":"20200403_hatosagi_hazi_karanten_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57fea1b4-6b92-45f2-860e-600cd33cd327","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_hatosagi_hazi_karanten_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. április. 03. 05:12","title":"10 668-an vannak hatósági házi karanténban Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b23d84-bf2e-4422-904f-4530772b68d4","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Az elmúlt évtizedekben volt dolga a HIV-, a SARS, a MERS- és az ebolajárvánnyal, sőt még az anthraxszal is. Az Egyesült Államok egyik legelismertebb járványügyi szakembere most a koronavírussal, és a valós veszélyeket sokszor lazán kezelő elnökkel néz szembe. Anthony Fauci megnyugtató, bár a sok interjútól rekedt hangjától most amerikaiak milliói várnak valami biztatót.","shortLead":"Az elmúlt évtizedekben volt dolga a HIV-, a SARS, a MERS- és az ebolajárvánnyal, sőt még az anthraxszal is. Az Egyesült...","id":"20200402_Az_ember_aki_tenyekkel_harcol_a_koronavirussal__es_Donald_Trumppal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68b23d84-bf2e-4422-904f-4530772b68d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24955a2b-769e-416f-a851-12396891482a","keywords":null,"link":"/elet/20200402_Az_ember_aki_tenyekkel_harcol_a_koronavirussal__es_Donald_Trumppal","timestamp":"2020. április. 02. 19:50","title":"A tények embere, aki nemcsak a koronavírussal harcol, hanem Donald Trumppal is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267262d9-1579-4f44-9ebb-94b207b6663b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kormány gyorsan meggondolta magát, mégsem köti gúzsba a polgármesterek kezét a veszélyhelyzet alatt. A módosító javaslat is megérkezett.","shortLead":"A kormány gyorsan meggondolta magát, mégsem köti gúzsba a polgármesterek kezét a veszélyhelyzet alatt. A módosító...","id":"20200402_Benyujtottak_a_modositast_hogy_megsem_veszik_el_a_polgarmesterek_jogait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=267262d9-1579-4f44-9ebb-94b207b6663b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a706a08c-b671-44bd-ade8-ed0b4cc6ad06","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_Benyujtottak_a_modositast_hogy_megsem_veszik_el_a_polgarmesterek_jogait","timestamp":"2020. április. 02. 16:29","title":"Gulyás Gergely benyújtotta a módosítót, nem veszik el a polgármesterek jogait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b57407-3555-4462-bf3d-2b70f815995f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple Watch okosóra soron következő operációs rendszere, a watchOS 7 állítólag már a véroxigénszint mérését is támogatni fogja.","shortLead":"Az Apple Watch okosóra soron következő operációs rendszere, a watchOS 7 állítólag már a véroxigénszint mérését is...","id":"20200403_apple_watch_6_watchos_7_veroxigenszint_merese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32b57407-3555-4462-bf3d-2b70f815995f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52f25a2-712d-43bd-b3e6-d7c018256e91","keywords":null,"link":"/tudomany/20200403_apple_watch_6_watchos_7_veroxigenszint_merese","timestamp":"2020. április. 03. 09:03","title":"Bekapcsolhatnak egy életmentő funkciót az új Apple Watch-ban, a régebbiekben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66119419-a010-40d9-9b9a-abf51e1db696","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rövid időre leállt az áram egy kórházi szobában, emiatt kézzel kellett lélegeztetni egy koronavírusos beteget - állítja az RTL. Az egyetem azt közölte: gyorsan javították a hibát, senkinek nem lett komoly baja.","shortLead":"Rövid időre leállt az áram egy kórházi szobában, emiatt kézzel kellett lélegeztetni egy koronavírusos beteget - állítja...","id":"20200402_RTL_Aramszunet_korhaz_pecs_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66119419-a010-40d9-9b9a-abf51e1db696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590d3d00-9b18-4ba3-9f6e-7371b51b8bb0","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_RTL_Aramszunet_korhaz_pecs_koronavirus","timestamp":"2020. április. 02. 21:09","title":"RTL: Áramszünet miatt kézzel kellett lélegeztetni egy koronavírusos beteget a pécsi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a90ca07-a0da-443f-ae13-71fa40ed8d3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kriminológus szerint a besúgás nem feltétlenül tesz jót a társadalom egészségének.","shortLead":"A kriminológus szerint a besúgás nem feltétlenül tesz jót a társadalom egészségének.","id":"20200403_A_torvenytisztelo_nemetek_sorra_jelentik_fel_azokat_akik_megszegik_a_jarvany_elleni_szabalyokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a90ca07-a0da-443f-ae13-71fa40ed8d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ccdab4-132b-477a-bab4-4e1211bf1a9c","keywords":null,"link":"/elet/20200403_A_torvenytisztelo_nemetek_sorra_jelentik_fel_azokat_akik_megszegik_a_jarvany_elleni_szabalyokat","timestamp":"2020. április. 03. 08:48","title":"A törvénytisztelő németek sorra jelentik fel azokat, akik megszegik a járvány elleni szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]