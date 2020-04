Magyarországon is veszélyhelyzetet rendelt el a kormány a koronavírus-világjárvány miatt. A korábban ismeretlen kórokozó (a SARS-CoV-2) a kínai Vuhan városából terjedt el világszerte. A tüdőgyulladással járó megbetegedés (a COVID-19) néhány hónap alatt több ezer halálos áldozatot szedett, naponta ezrek fertőződnek meg. A vírus terjedésével és leküzdésével kapcsolatos fejleményeket cikksorozatunkban követheti.

Cikkünk folyamatosan frissül.

Szombat reggel a koronavírusról szóló kormányzati tájékoztató oldalon azt közölték, hogy:

egyetlen nap alatt 6 ember halt meg Magyarországon.

A vírusnak összesen már 32 halálos áldozata van itthon, az igazolt fertőzöttek száma pedig 678, ez a szám egy nap alatt 55-el nőtt. A gyógyultak száma tizenöttel nőtt, ők jelenleg 58-an vannak.

Müller Cecília a szombati tájékoztatót az általunk is ismertetett számok közlésével kezdte. A regisztrált esetekkel együtt növekszik a mintavételek száma is, mondta, már közel húszezer tesztet végeztek az országban.

Az első megbetegedéseket pont egy hónapja regisztrálták, két iráni diáknál mutatták ezt ki, idézte fel Müller. Majd elmondta azt is, a korlátozó intézkedéseket megfelelő időben hozták meg. „Ha lehet azt mondani, még előbb is intézkedtünk, mint más országokban. Sikerült a robbanást megelőznünk” – tette hozzá. Ugyanis a megbetegedések még mindig nem kiugró mértékben növekednek.

Kontroll alatt tudjuk tartani a járványt – vélte.

Itt a jó idő, éppen ezért arra kérte Müller mindenkit, a természetben se csoportosuljunk. Majd sokadjára is elismételte: kézmosás. Inkább többször, mint hogy egy is kimaradjon. A higiéniás szabályokat pedig a szociális intézményekben folyamatosan és fokozatosan tartsák be.

Lazítás és engedetlenség nem megengedhető a korlátozó intézkedések terén, ugyanis itt vagyunk a tömeges megbetegedések küszöbén – húzta alá a tisztifőorvos.

Lakatos Tibor ezredes is szólt. A határhelyzeteken a normalitás az úr, tudtuk meg. Már szombaton megérkezett hat repülő, védőfelszerelésekkel, orvosi felszerelésekkel, de ma még érkezik egy teherszállító is Kínából – a világ legnagyobb teherszállítója, szintén védőfelszerelésekkel.

A törzs ma reggeli ülésén arról számoltak, hogy péntek estére nagyjából 50 kórházba szállítottak eszközöket, a rendőrséget is ellátják folyamatosan ezzel.

Kérdések

Szóba került a fővárosi idősotthonban történt fertőzés ügye. Az első jelzések után – két napja – már a helyszínre érkeztek vizsgálatokat végezni a szakemberek, a súlyos esetek kórházba kerültek, a többieket elkülönítették. „Szobakarantént kellett elrendelni” – mondta Müller. Megkezdődött az intézmény fertőtlenítése. Úgy vélik, sikerülni fog megállítani a vírus terjedését. A működtetőt rendkívüli felelősség terheli – mondta.

Hová kerülnek az érkező felszerelések? Először raktárakba, majd a kórházakba, ahol egy hétre elegendő raktárakat képeznek. Az orvosi műszerek pedig oda, ahol szükség van azokra. A legfontosabb, mondta Lakatos, hogy az egészségügyi dolgozók védettek legyenek. Majd a fegyveres testületek kapnak felszerelést. Ha pedig az egészségügyi intézményekben elegendő a felszerelés, jut a gyógyszertárakba.

Itt a tavasz. Ez szigorúbb fellépést jelent a köztereken? A rendőrök eddig is felléptek, ha „szükséges, fellépünk komolyabb eszközökkel is.” Eddig is történtek feljelentések, helyszíni bírságok.

A szabályokat Lakatos szerint azért kell betartani, hogy elodázzák a tömeges fertőzések szakaszát. Nem az a cél, hogy a négy fal közé szorítsák az embereket, hanem az, hogy elodázzák a tömeges betegségek időszakát. De szerinte a magyarok együttműködőek.

Van elegendő készlet inzulinból? Müller nem tud arról, hogy ne lenne biztonságos az ellátás, alapanyag van, lesz is.

Nehéz, nem is lehet megjósolni, hány beteg lesz Magyarországon a tömeges betegségek idején. „Jelentősen fog nőni a szám.”

„Vannak olyan álhírek, amik jelentősen megnehezítik a munkánkat.” Ezt Lakatos mondta, miután az M1 az álhírekről és a védekezés hatékonyságáról kérdezett. „Nagyon átgondoltan fogalmazzák meg azokat, amiket közzétesznek” – üzent az ezredes.

A tömeges járvány időszakára is lesz elég szakember? „Azon vagyunk” – mondta Müller, jelenleg a tervezés szakaszában vagy a törzs, folyamatosan növelik a kórházi kapacitásokat. „Meg fogom tenni a szükséges lépéseket” – mondta, jelenleg is vannak átképzések az egészségügyi dolgozók körében. Ezek online képzések, az intenzív ellátásra készítenek fel.

Szabad horgászni? Ha szabadidős sportnak tekintjük, akkor ez is csak olyan feltételek mellett végezhető, mint a többi sport.

Mire számíthat az, aki a közeljövőben szül? Szívből reméli, és azt kívánja, egészséges gyermeknek adjanak életet – válaszolta Müller. Ha koronavírusos kismama szülne, kijelölték neki a szülészetet, de nincs különös kockázata a szülésnek.

Szükségesnek tartják a tesztelőkapacitás bővítését? Ez lapunk kérdése. Elhangzott, a WHO protokollja alapján tesztelnek itthon, ha a háziorvos úgy ítéli meg, tesztelnek, gyanús eseteket is, kontaktszemélyeket is.

A miniszterelnök a Kossuth Rádióban azt mondta, lefoglaltak 58 hotelt is. Melyekről van szó, és mit jelent a gyakorlatban a lefoglalás? Ezt is lapunk kérdezte. Lakatos szerint ez ebben a „vonatkozásban” azt jelenti, hogy előzetesen lebiztosítottak szálláshelyeket, ha szükség lesz erre, itt szállásolnak el orvosokat, ápolókat. Kollégiumot is lebiztosítottak, de itt sem betegeket, hanem orvosokat, ápolókat szállásolnak majd el, ha szükséges.

Ha elkészül egy koronavírus elleni vakcina, akkor mit várhatunk tőle? Ezt is mi kérdeztük. „Mindenki vágya, hogy elkészüljön a vakcina”, és a fertőződés megelőzését várják tőle.

A törzs szombati tájékoztatója előtt a hvg.hu szerkesztőségéből ezeket a kérdéseket küldtük el:

Pár napja az Index arról írt, hogy koronavírusos háziorvos lélegeztetőgépen van. Azóta javult az állapota?

Hány háziorvos kapta el igazoltan a koronavírust? Összesen hány egészségügyi dolgozó beteg?

Hétfőn Gulyás Gergely miniszter bejelentette, hogy ha a ment létszámhiánnyal fognak küzdeni, akkor rendőrök érkeznek majd házhoz mintavételre. Milyen orvosszakmai felkészítést kapnak majd ehhez a rendőrök?

Nem tartják-e szükségesnek a tesztelőkapaciás bővítését?

Mikor várható a járvány tetőzése, mivel számol az Operatív törzs, egyszerre hány embernek lehet szüksége lélegeztetőgépre?

A miniszterelnök a Kossuth Rádióban azt mondta, lefoglaltak 58 hotelt is. Melyekről van szó, és mit jelent a gyakorlatban a lefoglalás?

Ha elkészül egy koronavírus elleni vakcina, akkor mit várhatunk tőle? Bárkinek beadható, vagy beadandó, anélkül, hogy tudnánk, hogy esetleg tünetmentesen átesett-e már a betegségen? Vagy előtte tesztelni kell az illetőt, hogy nem találkozott-e már a vírussal? És várható-e, hogy egy idős, beteg ember - akiket a vírustól a legjobban óvni kell - szervezete ugyanúgy reagál a vakcinára, mint egy fiatalabbé, vagyis onnantól kezdve védelmet nyújt neki?

Szombati percről percre frissülő összeállításunkat a járványról ITT éri el.