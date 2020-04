Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c86108df-7584-4667-b430-dc8c316fd07d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre jövő szombatig van érvényben a kijárási korlátozás, aminek értelmében alapos indokkal hagyhatjuk el otthonunkat. Ismét összeszedtük, hova mehetünk és hova nem. ","shortLead":"Egyelőre jövő szombatig van érvényben a kijárási korlátozás, aminek értelmében alapos indokkal hagyhatjuk el...","id":"20200405_Mit_jelent_rank_nezve_a_kijarasi_korlatozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c86108df-7584-4667-b430-dc8c316fd07d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9fb2e5-dcf0-4fec-bedb-cc59cbedd184","keywords":null,"link":"/itthon/20200405_Mit_jelent_rank_nezve_a_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. április. 05. 12:10","title":"Mit jelent ránk nézve a kijárási korlátozás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec71b9f9-b6ab-441c-81db-082425aa3363","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök vasárnap jelentette be, hogy hétfőtől ingyenes lesz az egész országban a parkolás. A gépjárműadó elvonása után ez is újabb százmilliókkal rövidíti meg az önkormányzatokat, nem csak a fővárosban, de a nagyobb vidéki városokban is nagy érvágás. ","shortLead":"A miniszterelnök vasárnap jelentette be, hogy hétfőtől ingyenes lesz az egész országban a parkolás. A gépjárműadó...","id":"20200405_Viragvasarnapra_is_jutott_egy_melyutes_az_onkormanyzatoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec71b9f9-b6ab-441c-81db-082425aa3363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"357e63ca-d5f8-4889-92d8-42abcb397283","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200405_Viragvasarnapra_is_jutott_egy_melyutes_az_onkormanyzatoknak","timestamp":"2020. április. 05. 17:35","title":"Virágvasárnapra is jutott egy mélyütés az önkormányzatoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae3274a-692a-4239-a7db-e8542023f733","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Veszélyhelyzetekben - mint amilyen például a mostani járvány is - kiemelten szükségünk van arra, hogy minél hatékonyabban működjünk. David Allen, a hatékonyság témájának befolyásos kutatója Haladj a dolgaiddal! GTD című könyvében azt mutatja meg, milyen szokások, eszközök és képességek szükségesek a tinédzserek hatékonyságának javulásához.","shortLead":"Veszélyhelyzetekben - mint amilyen például a mostani járvány is - kiemelten szükségünk van arra, hogy minél...","id":"20200405_Nem_halad_a_gyereke_az_otthoni_tanulassal_Mutassa_meg_neki_ezt_a_modszert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ae3274a-692a-4239-a7db-e8542023f733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf6e665-107c-4412-b279-21abb08dcb18","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200405_Nem_halad_a_gyereke_az_otthoni_tanulassal_Mutassa_meg_neki_ezt_a_modszert","timestamp":"2020. április. 05. 19:15","title":"Nem halad a gyereke az otthoni tanulással? Mutassa meg neki ezt a módszert!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26790d8-8ecb-4246-b58a-7e86f510070a","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Kár lenne elvitatni Elon Musk tehetségét, de hogy az ő véleményét és jóslatait sem érdemes mindig készpénznek venni, arra jó példa éppen egy hónapja közzétett bejegyzése.","shortLead":"Kár lenne elvitatni Elon Musk tehetségét, de hogy az ő véleményét és jóslatait sem érdemes mindig készpénznek venni...","id":"20200406_elon_musk_koronavirus_hulyeseg_twitter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b26790d8-8ecb-4246-b58a-7e86f510070a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"336688a5-b276-4c2d-9a52-08485b53e0b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_elon_musk_koronavirus_hulyeseg_twitter","timestamp":"2020. április. 06. 11:03","title":"Egy mondat a koronavírusról, amit azóta nagyon megbánhatott Elon Musk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a63cb2f8-1db2-4d94-96ea-f7b9d369ff8f","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A személyi kultusz legsötétebb időszakában a kommunista vezetés nemcsak a minisztériumokat akarta elhelyezni a Budavári Palotában, hanem a Magyar Dolgozók Pártjának teljes apparátusát is. Arra nézve nincsenek hiteles források, hogy végül Rákosi Mátyás döntött másképp, vagy a bürokrácia miatt maradt el a költözés.","shortLead":"A személyi kultusz legsötétebb időszakában a kommunista vezetés nemcsak a minisztériumokat akarta elhelyezni a Budavári...","id":"202014__budai_var__rakosi_matyas__elvtarsi_puritansag__partvezer_apalotaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a63cb2f8-1db2-4d94-96ea-f7b9d369ff8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ad4595-ac5a-4514-b406-6c8649d541d3","keywords":null,"link":"/360/202014__budai_var__rakosi_matyas__elvtarsi_puritansag__partvezer_apalotaban","timestamp":"2020. április. 04. 19:30","title":"Elvtársi puritánság: Rákosiék a Várba költöztették volna a pártvezetőséget is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kapcsolószekrény égett, de a lángok semmi mást nem veszélyeztettek.","shortLead":"Egy kapcsolószekrény égett, de a lángok semmi mást nem veszélyeztettek.","id":"20200406_tuz_paksi_atomeromu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6044fc1b-ec82-40da-ad8a-d44df75f3a1a","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_tuz_paksi_atomeromu","timestamp":"2020. április. 06. 10:19","title":"Kisebb tűz volt a paksi atomerőműben a múlt héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0eeade-570a-4206-a57a-bb17528e96e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kyle Walkernek a rajongói és a klubja felé is van elszámolnivalója. ","shortLead":"Kyle Walkernek a rajongói és a klubja felé is van elszámolnivalója. ","id":"20200406_A_szexparti_oromlanyokkal_nem_fer_bele_a_karantenba__ezt_a_Manchester_City_vedoje_is_megtanulta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d0eeade-570a-4206-a57a-bb17528e96e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a72a09-37b7-488b-8927-36fcb2815423","keywords":null,"link":"/elet/20200406_A_szexparti_oromlanyokkal_nem_fer_bele_a_karantenba__ezt_a_Manchester_City_vedoje_is_megtanulta","timestamp":"2020. április. 06. 10:21","title":"A szexparti örömlányokkal nem fér bele a karanténba – ezt a Manchester City védője is megtanulta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0204874-76d6-4093-8579-c88135b468f7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Moszkva az António Guterres ENSZ-főtitkárnak címzett üzenetben azt kezdeményezte, hogy a világszervezet követelje a tagállamoktól a világjárványra adott válaszadást megnehezítő valamennyi büntetőintézkedés azonnali feloldását.","shortLead":"Moszkva az António Guterres ENSZ-főtitkárnak címzett üzenetben azt kezdeményezte, hogy a világszervezet követelje...","id":"20200404_Oroszorszag_az_osszes_szankcio_feloldasat_szorgalmazza_a_koronavirusjarvany_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0204874-76d6-4093-8579-c88135b468f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e505b0-e8db-4dea-8fb3-01643c83b9aa","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Oroszorszag_az_osszes_szankcio_feloldasat_szorgalmazza_a_koronavirusjarvany_miatt","timestamp":"2020. április. 04. 19:18","title":"Oroszország az összes szankció feloldását szorgalmazza a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]